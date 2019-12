Debussy la Sala Radio, sub bagheta dirijorului american RYAN BANCROFT!

În 2018, Ryan Bancroft a obținut, la doar 28 de ani, Premiului I şi Premiului Publicului la Concursul Malko destinat tinerilor dirijori, una dintre cele mai prestigioase competiții de gen din lume, organizate la Copenhaga de Orchestra Simfonică Radio Daneză.

Debussy a fost un inovator, un creator vizionar ce a revoluționat lumea muzicală. Veți asculta la Sala Radio două dintre cele mai cunoscute creații ale sale: Preludiu la după-amiaza unui faun și suita de Nocturne. Deși nu se bucura de asocierea sa cu eticheta de compozitor 'impresionist', a creat partituri care evocă exact atmosfera surprinsă în tablourile celebrilor pictori impresioniști. O lume onirică, cețuri, umbre, senzații, stări și impresii, sonorități 'eterice', o muzică foarte modernă în epocă este ceea ce a adus Claude Debussy în istoria muzicii.

Preludiu la după amiaza unui faun – în original L’après-midi d’un faune – este una dintre cele mai cunoscute creații ale sale, o lucrarea ce a marcat un punct de cotitură în muzică, deschizând calea compozițiilor moderne. Inspirată de poemul omonim semnat de poetul simbolist Stéphane Mallarmé, lucrarea a servit ca bază pentru coregrafia imaginată de unul dintre marii balerini din istoria dansului – Vaslav Nijinski – care a creat prima coregrafie pe baza lucrării lui Debussy și a provocat un imens scandal în epocă, din cauza unor evidente aluzii sexuale.

Suita de Nocturne a suferit nenumărate modificări. Peste 7 ani a prelucrat și a schimbat Debussy această creație a sa, compusă în paralel cu alte partituri. La fel ca Preludiu la după amiaza unui faun, Nocturnele au fost inițial inspirate de poemele unui poet simbolist francez – Henri de Régnier – și la fel ca în toate creațiile sale, Debussy a încercat să traducă în muzică nuanțe, efecte de lumină, senzații, inspirate și de natură, dar și de picturile lui James McNeill Whistler.

În partea a doua a serii de la Sala Radio veți asculta lucrarea compozitorului austriac Alexander von Zemlinsky (1871 – 1942) Die Seejungfrau – Sirena – poem simfonic bazat pe celebra poveste a micuței sirene scrise de Hans Christian Andersen și interpretat pentru prima oară în România!

Evenimentul se va derula cu participarea Corului Academic Radio, dirijat de Ciprian Țuțu.

Născut la Los Angeles, RYAN BANCROFT a urmat cursurile Institutului de Arte din California unde a studiat harpă, flaut, violoncel, muzică şi dans cu specific ghanez, apoi s-a specializat în artă dirijorală la Conservatorul Regal din Scoţia. A dirijat Royal Scottish National Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, RedNote (un ansamblu de muzică contemporană) şi Orchestra Naţională Daneză. Ryan Bancroft şi-a desăvârşit formarea muzicală la Nationale Master Orkestdirectie din cadrul Conservatorului din Amsterdam, precum şi la Conservatorul Regal din Haga.

În prezent dirijorul trăieşte în Olanda și concertează mult în Europa, alături de Prague Symphony Orchestra, Residentie Orchestra, Gulbenkian Orchestra, Orchestra of the Eighteenth Century, Orchestra Naţională de Tineret, Orchestra Filarmonicii şi Orchestra de Cameră din Olanda. Din septembrie 2020, Ryan Bancroft a fost invitat să preia poziția de dirijor principal al Orchestrei Naționale BBC din Țara Galilor (BBC National Orchestra of Wales).

Concertele pot fi ascultate în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro și www.romania-muzical.ro. Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio. Pentru alte informaţii legate de Orchestrele şi Corurile Radio vă rugăm să consultaţi site-ul www.orchestreradio.ro.

