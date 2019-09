De ce (nu) ne place de Greta Thunberg

La doar 16 ani Greta Thunberg este propusă la Premiul Nobel pentru Pace și a devenit poate cea mai cunoscută activistă a lumii la momentul actual și, prin discursul ținut la summit-ul ONU pentru climă, a atras atenția întregii lumi asupra schimbărilor climatice care afectează viitorul planetei.

Greta Thunberg este o elevă de 16 ani din Suedia care a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace datorită implicării active în lupta împotriva schimbărilor climatice. Aceasta a lipsit o zi de la școală pentru a protesta și, datorită inițiativei acesteia milioane de tineri din întreaga lume au participat la greva globală, manifestații fiind organizate și în România, în orașe precum București, Iași, Timișoara și Cluj-Napoca.

În ultimele zile numele ei a devenit și mai cunoscut la nivel global, după ce Greta a ținut un discurs impresionant la summit-ul ONU pentru climă, un discurs care i-a atras atenția și lui Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii ironizând-o pe aceasta ulterior printr-o postare pe Twitter.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

„Pare o tânără foarte fericită care priveşte spre un viitor luminos şi minunat. E atât de plăcut să priveşti!”, a scris Donald Trump. Greta a arătat însă că poate câștiga un război pe Twitter în fața lui Trump, așa că și-a modificat descrierea propriului profil de pe rețeaua de socializare, unde a pus exact cuvintele Președintelui SUA.

Trump nu a fost, însă, singurul care a ironizat-o pe Greta Thunberg. Internetul s-a împărțit în două tabere în ultimele zile, adică cei care susțin că tânăra este un exemplu, o voce a generației ei, care poate aduce o schimbare, și cei care consideră că discursul ei a fost fals, extremist, comparând-o chiar cu o tânără care apărea pe afișele folosite de Hitler în propaganda nazistă.

Greta Thunberg este, cu siguranță, un nume pe care îl vom auzi în continuare în viitor, însă este cu adevărat acel exemplu potrivit pentru noua generație?

De ce nu ne place de Greta Thunberg?

Greta a dovedit deja că este inteligentă, reușind să întoarcă în favoarea ei cuvintele celui considerat a fi cel mai puternic om al planetei. A reușit să impresioneze o lume întreagă, și-a ales cu grijă cuvintele atunci când a vorbit la cel mai important summit despre schimbările climatice și a motivat tinerii să iasă săptămânal la proteste pentru viitorul planetei.

Aceste calități ne fac să o îndrăgim, să vedem în ea o speranță și să începem să ne gândim mai serios la propriile acțiuni. În plus, câți tineri de 16 ani se gândesc atât de serios la viitorul planetei și sunt conștienți de schimbările climatice care afecteaza ecosisteme întregi și duc la dispariția a numeroase specii de animale? Atât de serios încât ar avea curajul să reproșeze celor mai importanți lideri ai lumii că nu fac suficient pentru planetă și că sunt resposabili în mod direct pentru bolile care afectează oamenii și pentru viitorul deloc optimist al omenirii?

Așadar, Greta ar putea fi un exemplu pentru noi toți, însă există și acțiuni care, din punctul meu de vedere, m-au făcut să nu devin chiar cea mai aprigă susținătoare a ei.

Îmi amintesc că la 16 ani m-am implicat, la rândul meu, într-o acțiune lansată de o organizație nonguvernamentală, având ca scop protejarea mediului și a animalelor. A fost o perioadă în care am citit numeroase articole, am plâns când citeam ce se întâmplă cu animalele din întreaga lume și mi-am promis că o să încerc să fac o schimbare. Așadar, înțeleg cumva forța pe care Greta o are. Cu toate acestea, lucrul care mă impiedică să o plac pe deplin este extremismul pe care îl arată.

Sosirea ei la New York la bordul unei bărci a uimit pe toată lumea. Practic, în loc să călătorească cu un avion, a ales să traverseze oceanul în mai mult timp, pentru a se asigura că nu poluează. Un gest care poate fi lăudabil, însă chiar era nevoie de asta? Da, transportul aerian poluează, avioanele private sunt considerate adevărați inamici ai mediului înconjurător, însă este nevoie de asemenea măsuri extreme pentru a ne proteja viitorul? Decenii întregii de progres, confort și utilitate ar trebui uitate sau ar trebui să găsim variante care să ne ajute să protejăm mediul în timp ce continuăm această evoluție tehnologică?

Un alt lucru pe care pur și simplu nu l-am putut aprecia pe deplin a fost discursul ei la ONU. Da, avem nevoie de planuri concrete, deoarece cu simple idei nu vom reuși să facem nimic, însă furia pe care a arătat-o Greta Thunberg mi s-a părut extremă. Un discurs emoționant, însă furia și lacrimile mi s-au părut nefirești. Da, avem nevoie de o schimbare, însă oamenii din întreaga lume abia acum realizează cât de grave sunt consecințele acțiunilor noastre. Poate sunt eu mai optimistă, dar cred că liderii celor mai importante țări, precum și cei ai marilor companii, vor reuși să ia măsurile potrivite pentru a proteja mediul, cât și evoluția noastră pentru care s-au sacrificat până la urmă generații întregi. (Georgiana Livadaru)

De ce ne place Greta Thunberg?

Ce mai fac tinerii din ziua de azi? Ei bine, tinerii din ziua de azi protestează și încearcă, printr-un mijloc sau altul, să schimbe mentalități. Zilele acestea asistăm la modul prin care o tânără de 16 ani ne demonstrează cât de important este să fim conștienți cu privire la schimbările climatice care au loc în jurul nostru, și nu numai. Îți voi spune de ce cred că Greta Thunberg este o tânără ale cărei acțiuni sunt demne de urmat.

Mulți au numit-o pe Greta Thunberg „visătoare”, „isterică”, „marxistă”, „exagerată”, “nebună”, însă cred că este realmente important să amintesc faptul că această tânără are 16 ani. Da, are 16 ani (!!!), iar discursul pe care îl are este unul articulat, argumentat științific și care ne arată că vârsta pe care o ai nu contează când vine vorba despre a reuși să schimbi mentalități.

Într-o lume în care toată lumea se consideră se consideră “influencer”, pentru mine Greta este influencer-ul pe care ar trebui ca fiecare tânăr să îl urmărească. De ce spun asta? Ei bine, să îți amintesc modul prin care Greta a devenit cunoscută. Anul trecut, în 2018, Greta a protestat în fața Parlamentului din Suedia împotriva schimbărilor climatice. Însă nu a fost complet singură, ci a avut parte și de sprijinul altor elevi. Cred cu tărie că fiecare dintre noi poate face o formă de activism, la orice vârstă. Greta a făcut asta încă de la vârsta de 15 ani. Avem tendința de a-i judeca pe tinerii din ziua de azi și să îi acuzăm de faptul că nu se concentrează asupra viitorului lor. Greta fix asta face, își folosește vocea cu scopul de a produce o schimbare, fie ea oricât de mică. Că tot vorbeam despre discursul ei, în urmă cu câteva zile, ea a ținut un discurs impresionant la summitul ONU pentru climă de la New York, moment în care i-a acuzat pe liderii lumii de faptul că sunt nepăsători și nu își dau seama de impactul pe care societatea îl are asupra mediului. „De peste 30 de ani, știința ne-a arătat negru pe alb. Cum îndrăzniți să ignorați avertismentele și să veniți aici să spuneți că faceți destul, când politicile și soluțiile necesare nici măcar nu există? Oamenii mor, ecosisteme întregi se prăbușesc. Suntem la începutul unei distrugeri în masă și vorbim numai despre bani și fantezia unei eterne creșteri economice”, a fost o parte din mesajul Gretei. În 2019, este important să fii vocal și să ai cu adevărat un mesaj puternic de transmis, iar datorită nenumăratelor proteste pe care Greta le inițiază, cred că este un exemplu demn de urmat și consider că este o sursă de inspirație pentru toți tinerii.

Mai sus scriam despre faptul că Greta a fost numită de-a lungul timpului „visătoare”, „isterică”, „marxistă”, „exagerată”, sau chiar “nebună.” Ei bine, eu o numesc “curajoasă”, “asumată”, și “inteligentă.” Cei mai mulți s-au oprit asupra faptului că ea nu ar avea cunoștințele necesare pentru a vorbi despre încălzire globală, energie sau ecologie. Nu trebuie să fii un expert pentru a conștientiza faptul că obiceiurile complet nepotrivite de consum influențează mediul în care trăim. Dintre părerile care se vehiculează, una dintre ele mi-a atras atenția – și anume, faptul că ea ar fi folosită drept „instrument de marketing,” că oamenii imediat își vor îndrepta atenția asupra ei doar pentru că are 16 ani și lumea este impresionată de tineri. Oamenii ar trebui să se inspire din modul în care Greta reușește să își folosească vocea, dar și din felul în care mișcă lucrurile în societate. Avem nevoie de exemple puternice pentru tinerii de azi, și nu numai, iar Greta este acea gură de aer proaspăt de care societatea are nevoie. Unde mai pui și faptul că Greta a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace, iar în urmă cu două zile a câștigat unul dintre cele patru premii Right Livelihood Award, care este supranumit și premiul „Nobel alternativ.” (Iulia Brăslașu)

