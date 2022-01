Cum să îmbini jobul cu relaxarea în Constanța

O dimineață ideală este cea în care te trezești cu vederea la mare și te bucuri în voie de micul dejun pe terasă, în timp ce briza mării te răsfață? Începe prin a căuta locuri de munca Constanta pe eJobs.ro și alege opțiunea Remote, optând pentru joburi în design, internet-ecommerce, IT, pe care le poți face din confortul casei tale de pe litoral.

Text: Steluța Năstase-Lupu

Vedetele care au case de vacanță pe litoral

Îi admiri pe Catherine Zeta-Jones și pe Michael Douglas pentru casele lor de vacanță, unde se retrag pentru a se bucura de priveliști de vis și spațiu generos pentru familie?

Mai sunt aproximativ trei luni până la deschiderea sezonului estival și probabil că ești în căutarea unei destinații de vacanță, unde poate să petreci mai multe săptămâni. O soluție la îndemână este să te muți într-o casă de vacanță din Constanța (de unde poți lucra și remote), urmând modelul vedetelor autohtone care și-au amenajat case în destinații estivale.

Simona Halep deține o vilă cochetă în Constanţa, lângă Delfinariu. Vila are şi o curte superbă, plin de verdeaţă şi de flori, locul ideal unde să-ţi pui un scaun sau un şezlong şi să te relaxezi ore bune.

Laurențiu Duță, membrul trupei 3 Sud Est, și-a construit o vilă într-unul dintre cele mai râvnite locuri de pe litoral, pe un podiș dintre Mamaia și Năvodari (orașul său natal), loc care îi conferă o panorama de invidiat asupra mării de invidiat. Și-a transformat vila într-un loc spațios pentru familia lui, dar și pentru studioul de înregistrări.

Adela Popescu și Radu Vâlcan tocmai ce au anunțat la începutul acestui an că și-au cumpărat un apartament în Olimp. Adela a scris pe contul său de Instagram: „Sunt atât de fericită! De Radu nu mai zic, că deși el avea ceva îndoieli acum îmi spune numai cum abia așteaptă el să fie gata blocul (la vară) – și să plece cu băieții lui la Olimp (nouă ni se pare cea mai frumoasă zonă a litoralului românesc, așa că acolo este apartamentul) să își bea cafeaua pe terasă, în miros de pini și apă sărată – căci da, blocul e înconjurat de o pădure de pini, la doar 100 m de mare. Un vis!„

Ce avantaje ai în Constanța dacă vrei să-ți iei apartament sau casă de vacanță

Apropierea de mare, calitatea vieții și economia în dezvoltare a orașului, acesta având cel mai mare port din țară și al doilea ca mărime din Europa (după Rotterdam) sunt motivele pentru care 22,2% dintre români s-ar muta la Constanţa, arată un studiu al Băncii Mondiale.

Prețurile vilelor aflate pe faleza Constanța variază între 130.000 euro (3 camere) și 170.000 (4-5 camere), dar pot ajunge și la 270.000 (7 camere) pentru locuințele exclusiviste. Prețurile sunt la nivelul apartamentelor cu 3 camere din București sau chiar mai mici.

În Eforie este disponibil programul „Work from Eforie”. Din mai şi până la jumătatea lunii iunie, apartamentele în regim hotelier pot fi închiriate pentru munca la distanţă de la mare. Tariful pentru două săptămâni este de 330 de euro/apartament, pentru o lună, 550 de euro. Apartamentele au toate dotările unui hotel, inclusiv servicii de curăţenie, și poți aduce și animalul de companie.

Opțiuni pentru lucru remote, din Constanța

Graphic Designer

Lucrezi bine în Adobe Photoshop și în Adobe Illustrator și ai noțiuni de baza în Corel Draw? Poți crea bannere și vizualuri pentru social media, dar și landing page-uri de prezentare și concepte grafice, chiar din confortul casei tale. Tot ceea ce trebuie să faci este să aplici pentru joburi în design/grafică Remote Constanța și să pregătești un portofoliu al creațiilor tale.

Câștigul tău: certificări, asigurare medicala; proiecte care îți oferă ocazia de a te dezvolta profesional, oportunități de avansare în carieră.

Interior Designer

Îți dorești să începi o carieră în design interior? Dacă ai studii în arhitectură și cunoşti unu sau mai multe softuri de proiectare/editare (ex: Autocad, Allplan, Corel Draw, 3D Studio Max, Photoshop, After Effects, etc.) poți să te ocupi în Constanța de amenajarea caselor, lucrând remote în etapa de proiectare. Contează să fii creativă şi să ai un minim de cunoştinţe tehnice, să fii o persoană implicată, punctuală şi serioasă, dornică să înveţe, să fii dispusă să-ţi acorzi un timp îndelungat pentru a te dezvolta, să apreciezi feedbackul din partea colegilor/clienţilor.

Câștigul tău: câştiguri financiare în funcţie de implicare şi realizări, posibilitatea de a-ţi expune creativitatea şi ideile în proiecte reale, oportunitatea de a învaţa şi dezvolta tehnici noi de lucru, ocazia de a înţelege cum transformi ideile şi schiţele 2D în imagini 3D fotorealiste.

Creative Online Ambasador

Ești pasionată de social media și de a-ți exersa creativitatea pe rețelele de socializare? Poți lucra remote pentru una dintre companiile din e-commerce din țară, unde ai ocazia de a colabora cu o echipă mereu la zi cu noutățile din online. În ce va consta jobul tău? Vei crea și posta răspunsuri originale la întrebarile adresate de clienți, vei urmări rezolvarea cerințelor clienților, vei identifica și semnala situațiile exceptionale, prin intermediul tool-urilor de monitorizare și vei propune soluții de rezolvare.

Câștigul tău: buget flexibil pentru tichete de masă, turism intern, pensie privată, cursuri de limbi străine, discount de angajat, acces in platforma e-learning/My Academy, abonament medical; biblioteca Bookster.

PHP Web Developer

Ai experiență de lucru în PHP și în WordPress? Abilitățile de lucru în Linux, precum și cunoașterea soluțiilor B2B precum CRM-urile, ERP-urile reprezintă un plus pentru a te califica pentru un job în web development. Ce vei face? Vei fi responsabilă de dezvoltarea și implementarea proiectelor pentru segmentele B2B și B2C, vei colabora cu echipa de dezvoltare pentru asigurarea calității proiectelor.

Câștigul tău: salariu fix, comision bazat pe performanță, training, posibilitatea de a avansa spre Project Manager sau Product Owner.

QA Automation Engineer

Dacă înțelegi principiile de programare și ai abilități analitice, dar și experiență dovedită în testare, poți aplica pentru jobul de QA Automation Engineer în domeniul bancar. Responsabilitățile tale vor fi analiza cerințelor, crearea planului de testare, folosirea testării automate, raportarea problemelor.

Câștigul tău: training-uri și cursuri de dezvoltare personală și profesională, activități recreative după muncă; oportunități de a-ți dezvolta expertiza, de a accepta noi provocări și de a te reinventa în interiorul companiei.

Pentru a face trecerea către un job nou, eJobs îți pune la dispoziție locuri de munca Constanta și îți suntem alături în ghidarea spre jobul care ți se potrivește, în funcție de experiența ta! Curaj! Sună cu încredere la 021.9124 (tarif normal), de luni până vineri, între orele 09:00 și 17:00.

