Consultant de imagine și Personal Shopper: profesiile care modelează stilul în era brandingului personal

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  . Actualizat 15.07.2026, 14:19,  de  ELLE
Consultant de imagine și Personal Shopper: profesiile care modelează stilul în era brandingului personal

Într-o lume în care prima impresie se formează în doar câteva secunde, imaginea personală a devenit mai mult decât o expresie a stilului vestimentar. Ea reprezintă un instrument de comunicare, un element al identității profesionale și, adesea, un avantaj competitiv.

De la antreprenori și executivi până la personalități publice, creatori de conținut și lideri din mediul de afaceri, tot mai mulți oameni înțeleg că felul în care se prezintă influențează percepția, credibilitatea și relațiile profesionale.

În acest context, profesiile de Image Consultant și Personal Shopper au evoluat dincolo de universul modei, devenind specializări complexe, aflate la intersecția dintre styling, psihologie, comunicare și branding personal.

Ce face, de fapt, un consultant de imagine?


Contrar percepției generale, consultantul de imagine nu alege doar haine.

Rolul său este de a construi o identitate vizuală coerentă, adaptată personalității, obiectivelor și contextului profesional al fiecărui client.

Procesul începe cu înțelegerea stilului de viață, a valorilor și a modului în care persoana dorește să fie percepută. De aici, consultantul dezvoltă recomandări privind garderoba, culorile, accesoriile, protocolul vestimentar și chiar comunicarea nonverbală.

Scopul nu este transformarea radicală a unei persoane, ci evidențierea autenticității sale printr-o imagine construită strategic.

Personal Shopper – mai mult decât cumpărături

Deși denumirea poate sugera o activitate exclusiv orientată spre shopping, rolul unui Personal Shopper este mult mai amplu.

Acesta selectează piese vestimentare în funcție de stilul, bugetul și nevoile clientului, economisind timp și oferind soluții adaptate fiecărei ocazii.

În multe cazuri, Personal Shopper-ul colaborează cu branduri, magazine premium sau departamente de styling și contribuie la construirea unor garderobe funcționale și versatile.

Serviciile sale sunt solicitate atât de persoane fizice, cât și de companii, pentru evenimente corporate, campanii sau proiecte editoriale.

O profesie în continuă dezvoltare

Expansiunea rețelelor sociale și creșterea importanței brandingului personal au schimbat radical această profesie.

Astăzi, consultantul de imagine poate lucra cu antreprenori, CEO, politicieni, artiști, influenceri sau creatori de conținut, contribuind la definirea unei imagini care susține obiectivele profesionale și valorile personale.

În paralel, numeroase companii investesc în programe dedicate imaginii executive și protocolului, ceea ce deschide noi oportunități pentru specialiștii din domeniu.

Competențele care fac diferența

Pentru a avea succes în această profesie nu este suficientă pasiunea pentru modă.

Consultanții de imagine dezvoltă competențe în analiza cromatică, tipologiile corporale, psihologia culorilor, etichetă și protocol, comunicare interpersonală și branding personal.

În același timp, înțelegerea tendințelor din modă trebuie completată de capacitatea de a adapta recomandările la stilul și obiectivele fiecărui client.

Empatia, atenția la detalii și abilitatea de a construi relații de încredere sunt la fel de importante ca pregătirea tehnică.

O carieră cu multiple direcții

Un consultant de imagine își poate construi cariera în numeroase domenii.

Poate colabora cu branduri de modă, publicații, agenții de comunicare sau studiouri foto, poate oferi servicii independente de consultanță sau poate lucra alături de companii și instituții care investesc în imaginea reprezentanților lor.

De asemenea, experiența acumulată poate conduce către activități de styling editorial, consultanță pentru televiziune și producții media, organizarea garderobelor, coaching de imagine sau dezvoltarea propriului business.

Flexibilitatea acestei profesii permite construirea unei cariere adaptate propriilor interese și obiective.,

Cum începi o carieră în consultanță de imagine?

Ca în orice profesie creativă, succesul începe cu o bază solidă de cunoștințe.

Înțelegerea principiilor stilului, a comunicării vizuale și a relației dintre imagine și percepția publică reprezintă primul pas către dezvoltarea unei cariere sustenabile.

Experiența practică, dezvoltarea unui portofoliu și contactul direct cu profesioniști din industrie completează procesul de formare și facilitează integrarea pe piața muncii.

Certificate in Image Consultant and Personal Shopper

Pentru cei care își doresc să transforme interesul pentru modă și stil într-o profesie, Certificate in Image Consultant and Personal Shopper, oferit de ELLE Education by Mindway, propune o abordare completă asupra consultanței de imagine.

Programul explorează domenii precum analiza stilului personal, teoria culorilor, personal shopping, protocol și etichetă, branding personal și construirea imaginii pentru persoane publice și organizații.

Conceput pentru a răspunde cerințelor actuale ale pieței, certificatul combină perspectiva creativă cu instrumente practice, oferind participanților competențele necesare pentru a dezvolta o carieră într-un domeniu aflat în continuă expansiune.

Programul este disponibil într-un format flexibil, adaptat profesioniștilor activi, permițând participanților să studieze fără a-și întrerupe activitatea profesională.

Imaginea personală ca avantaj profesional

Într-o economie în care diferențierea contează mai mult ca oricând, imaginea personală a devenit o extensie a identității profesionale.

Consultanții de imagine și Personal Shopperii contribuie la construirea acestei identități, ajutând oamenii să comunice autentic, coerent și relevant prin stilul lor.

Prin programele sale dedicate industriilor creative, ELLE Education by Mindway pregătește profesioniști capabili să răspundă acestei cereri tot mai mari, oferind o educație construită la intersecția dintre modă, comunicare și dezvoltare personală.

Anul academic este organizat în două sesiuni de admitere, în lunile martie și septembrie, iar cei interesați pot afla mai multe despre Certificate in Image Consultant and Personal Shopper și procesul de admitere pe platforma oficială ELLE Education.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Solidarizare internațională fără precedent pentru Oradea PRIDE: Peste 120 de organizații din 30 de țări cer autorităților locale să înceteze blocarea Marșului PRIDE
Lifestyle
Solidarizare internațională fără precedent pentru Oradea PRIDE: Peste 120 de organizații din 30 de țări cer autorităților locale să înceteze blocarea Marșului PRIDE
Aspecte personale importante pe care le ignori atunci când vrei ca totul să fie bine în cuplu
Lifestyle
Aspecte personale importante pe care le ignori atunci când vrei ca totul să fie bine în cuplu
10 seriale fantasy pline de acțiune, care merită toată atenția ta
Lifestyle
10 seriale fantasy pline de acțiune, care merită toată atenția ta
10 filme britanice foarte bune pe care să le vezi oricând ai ocazia
Lifestyle
10 filme britanice foarte bune pe care să le vezi oricând ai ocazia
Partenerul te rănește, dar consideri că de aici înveți ceva? Cum această perspectivă a dezvoltării personale te împiedică să vezi realitatea
Lifestyle
Partenerul te rănește, dar consideri că de aici înveți ceva? Cum această perspectivă a dezvoltării personale te împiedică să vezi realitatea
Excelența în designul interior: de ce programele ELLE Education stabilesc un nou standard în industrie
Lifestyle
Excelența în designul interior: de ce programele ELLE Education stabilesc un nou standard în industrie
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral
Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Regizorul israelian Roy Cohen: "Arăt cum este să trăiești în Israel, fără a închide ochii la atrocitățile pe care le comite în Gaza și Cisiordania"
Regizorul israelian Roy Cohen: "Arăt cum este să trăiești în Israel, fără a închide ochii la atrocitățile pe care le comite în Gaza și Cisiordania"
Lifestyle

Roy Cohen este un cineast, activist și jurnalist israelian queer care critică acțiunile genocidare comise de propriul stat în Gaza prin intermediul documentarului său, Far from Maine, și pledează pentru recunoașterea tragediei și suferinței palestiniene.

+ Mai multe
10 filme de neratat, despre răsturnări tensionate și dezastruoase de situație
10 filme de neratat, despre răsturnări tensionate și dezastruoase de situație
Lifestyle

În filmele de mai jos vei vedea răsturnări de situație memorabile și personaje care sunt puse în fața unor alegeri dificile.

+ Mai multe
Tipuri de iubire idealizate care te împiedică să ai o relație de cuplu sănătoasă
Tipuri de iubire idealizate care te împiedică să ai o relație de cuplu sănătoasă
Lifestyle

Imaginea pe care o ai despre iubire nu are nicio legătură cu realitatea, iar asta îți va aduce de fapt dezamăgire.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC