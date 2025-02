Celebrități ai căror părinți n-au fost de acord la început cu meseria pe care o au în prezent

Părinții mai multor vedete pe care le cunoaștem astăzi n-au avut parte de la bun început de sprijinul părinților, care considerau că o carieră artistică nu este tocmai potrivită pentru ele.

1. Kerry Washington

Mama actriței Kerry Washington a considerat că își protejează fiica dacă o îndeamnă să nu facă actorie, tocmai pentru a nu fi expusă nedreptăților din societate. „Ea a simțit că viața este destul de grea pentru mine ca femeie, ca persoană de culoare; „de ​​ce ai lua această luptă suplimentară?”, a mărturisit Kerry Washington pentru The Guardian.

2. Sandra Oh

Chiar dacă mama ei nu a acceptat ideea să fie actriță, Sandra Oh a luat refuzul acesteia drept un motiv în plus pentru a demonstra că are talentul necesar pentru a-și forma o carieră în această industrie.

3. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez și mama ei, Guadalupe Rodríguez, nu au avut dintotdeauna o relație armonioasă. Între cele două au existat tensiuni, în special când artista a făcut primii pași din carieră. Cântăreața a abandonat facultatea pentru a se concentra pe cariera artistică, aspect pe care mama ei l-a criticat aspru. „Nu am vrut să merg la facultate – am vrut să încerc să dansez cu normă întreagă. Așa că ea și cu mine am avut o pauză”, a spus în trecut Jennifer Lopez pentru W Magazine.

4. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence a știut de mică faptul că vrea să activeze în lumea actoriei. Așa că, nu a stat prea mult pe gânduri și le-a zis părinților care e dorința ei, dar aceștia nu au reacționat întocmai cum se aștepta. „Când le-am spus părinților mei când aveam 14 ani că vreau să mă mut la New York și să devin actriță, ei au spus: „Ei bine, nu. Evident”, a povestit actrița pentru Glamour.

5. Katy Perry

Poate că este un detaliu necunoscut, însă părinții artistei Katy Perry sunt pastori penticostali. Cântăreața a crescut într-un mediu strict și a debutat cântând muzică religioasă. Când s-a decis să facă muzică pop, părinții ei nu au acceptat acest lucru, dar s-au obișnuit în timp. „Nu încerc să-i mai schimb și nu cred că încearcă să mă schimbe. Suntem de acord să nu fim de acord”, a declarat Katy Perry pentru Vanity Fair.

6. Emma Roberts

Emma Roberts provine dintr-o familie deja cunoscută în actorie, tatăl ei fiind Eric Roberts, iar mătușa ei e actrița Julia Roberts. Cu toate acestea, actrița a recunoscut că mama ei nu a fost prea fericită când a aflat că vrea să meargă pe drumul actoriei. „[Mama mea] pur și simplu nu a vrut să intru în asta de mică. Când vii dintr-o familie care este în industrie, ei spun mereu: „Fii medic! Fii un avocat!” Dar ajungem să ne dorim să fim actori”, a povestit Emma Roberts pentru ELLE Canada.

7. Dwayne Johnson

Tatăl actorului Dwayne „The Rock” Johnson a fost Rocky Johnson, un cunoscut luptător de wrestling. Acesta nu a vrut sub nicio formă ca fiul său să fie și el luptător, în ciuda dorinței sale arzătoare. Din cauza asta, cei doi s-au îndepărtat la un moment dat, până când, în urma unei discuții cu mama lui, tatăl său s-a hotărât să îl antreneze. „Am avut cea mai mare ceartă între un tată și un fiu pentru asta”, a spus Dwayne Johnson pentru Today.

8. Steve Martin

Steve Martin nu a avut deloc parte de sprijinul tatălui său în carieră, care nu era încântat de faptul că vrea să fie actor. Și chiar dacă era în ascensiune cariera lui și confirmările industriei veneau rând pe rând, tatăl său tot nu a fost de acord. „Întotdeauna am crezut că tatăl meu este puțin rușinat de mine”, și-a amintit Steve Martin în documentarul său.

9. Gemma Chan

Gemma Chan a studiat și absolvit dreptul la Oxford, dar planul ei nu era deloc să devină avocată. Nu a urmat dorința părinților ei de a lucra la o firmă de avocatură, așa că s-a orientat către o școală de teatru. „Înțeleg perfect de ce au fost fricoși și supărați pentru că nu provin dintr-o familie care face parte din showbiz. Nu avem legături cu nimeni din această lume”, după cum a povestit Gemma Chan pentru Allure.

10. John Mulaney

Pentru John Mulaney era clar că vrea să activeze în industria de divertisment. În ciuda convingerii sale, părinții săi nu erau tocmai încântați de alegerea lui, în special tatăl său, care considera că nu ar fi o meserie de viitor. „El a spus: „Ai zis că vrei să fii comediant. Ce înseamnă asta? Nu înțeleg ce este asta”, a declarat John Mulaney în cadrul The Off Camera Show.

Foto: PR, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro