Cele mai terifiante seriale, pe care trebuie să le vezi

În ciuda faptului că în acest an nu vom mai avea parte de clasicele petreceri de Halloween, asta nu înseamnă că nu ne putem organiza chiar noi una, în confortul casei noastre. Iar pentru asta, ai nevoie și de un serial care să te introducă în atmosfera specifică acelei sărbători.

Din acest motiv, ți-am pregătit o listă cu unele dintre cele mai înfricoșătoare seriale, unele apărute anul acesta, altele devenite deja clasice, pe care trebuie să le urmărești:

1. Ratched

Ratched este unul dintre serialele Netflix care se bucură de o apreciere foarte mare din partea publicului la ora actuală. Serialul surprinde o poveste plină de mister, a unei femei, Mildred Ratched, care în 1947, începe să lucreze ca asistentă medicală la un spital de psihiatrie renumit, acolo unde au loc experimente asupra minții umane. În ciuda faptului că la prima vedere pare o femeie extrem de elegantă și stilată, în spatele acestei aparențe se ascund secrete de nebănuit. În rolul principal o vei regăsi pe actrița Sarah Paulson.

2. Locke & Key

Locke & Key s-a lansat anul acesta pe Netflix și promite să fie unul dintre cele mai înfricoșătoare seriale. După ce tatăl lor este ucis în circumstanțe misterioase, cei trei frați Locke și mama lor decid să se mute într-o altă casă. Cu această ocazie, descoperă că în acea casă se află o mulțime de semne care pot fi legate de moartea tatălui lui. În timp ce copiii Locke își explorează puterile, un demon misterios se trezește și nu va ezita să le facă rău.

3. Castle Rock

Castle Rock este un serial lansat în 2018 și care continuă și astăzi. Acesta este adaptat după romanele scrise de Stephen King, reușind să înglobeze cu succes misterul, suspansul, crima, aproape toate ingredientele ale unui serial horror care să te captiveze.

4. True Detective

True Detective se numără printre serialele pe care trebuie să le urmărești. Detectivii de la secția de poliție din Louisiana, Rust Cohle și Martin Hart, anchetează un caz de crimă din 1995. Pe măsură ce înaintează cu ancheta, cei doi pun la îndoială presupusa rezolvare a unei crime bizare care s-a întâmplat atunci. Drept urmare, cei doi descoperă că acel caz e departe de a fi soluționat.

5. Buffy the Vampire Slayer

Buffy the Vampire Slayer este un serial horror clasic. Serialul are în prim-plan aventurile unei adolescente, pe nume Buffy Summers, care oricât de mult și-ar dori să fie precum celelalte fete de vârsta ei, ea este destinată să ucidă demoni, vampiri, dar și alte creaturi. În această luptă împotriva răului, Buffy are parte și de ajutorul prietenilor ei.

6. Mindhunter

Protagoniștii serialului Mindhunter sunt doi agenți FBI. Ei se folosesc de informațiile pe care le obțin de la criminali pentru a rezolva unele dintre cele mai terifiante crime. Pe parcursul activității lor, au întâlnit o mulțime de criminali, iar acest lucru va reprezenta pentru ei un mare avantaj.

7. Stranger Things

Nu se putea ca Stranger Things să nu se regăsească pe lista noastră. Serialul a ajuns un real fenomen, iar asta se datorează actorilor tineri care foarte curând vor cuceri Hollywood-ul. Stranger Things surprinde atmosfera unui oraș în perioada anilor ’80 și evenimentele stranii care se întâmplă acolo. În acest serial este vorba și despre familie, dar și salvarea membrilor ei, drept dovadă rivalitățile dintre frați ajung să fie disputa supraviețuirii.

8. American Horror Story

American Horror Story surprinde o serie de personaje cu adevărat interesante. În fiecare sezon vei putea observa povești noi inspirate din viața reală. Serialul este cu atât mai terifiant pentru că încă din primul sezon, unele dintre crime au ca sursă de inspirație masacrul din 1966.

9. The Walking Dead

The Walkind Dead rămâne unul dintre cele mai bune seriale. Are ca sursă de inspirație seria de benzi desenate cu același nume a lui Robert Kirkman, urmărind povestea polițistului Rick Grimes și a modului în care acesta încearcă să supraviețuiască în mijlocul unei apocalipse zombie.

10. Black Mirror

Black Mirror este un serial care îmbină crima, tehnologia și inovația. Toată puterea dată de tehnologie duce și la evenimente plăcute, surprinzătoare, cum ar fi găsirea dragostei sau la fapte grave, așa cum este comiterea unei crime.

Foto: PR

