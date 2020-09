13 staruri tinere care vor cuceri în curând Hollywood-ul

Fie că au jucat în seriale și filme mai mult sau mai puțin celebre, viitorul lor în actorie pare să fie asigurat. Dacă încă nu ai auzit de numele acestor tinere staruri din lista următoare, cu siguranță o vei face în viitorul apropiat.

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că Netflix se poate mândri cu o listă impresionantă de actori foarte buni, iar printre aceștia fac parte și unii tineri, care au primit aprecieri din partea criticilor și au avut roluri remarcabile în producții de top. În plus, au toate șansele să fie distribuiți și în filmele de la Hollywood.

1. Lana Condor

Actrița Lana Condor o interpretează pe nimeni alta decât Lara Jean în filmele To All the Boys I Loved Before și To All the Boys: P.S. I Still Love Yo, care au creat furori printre adolescenți și nu numai. În curând o vom vedea și în partea a treia, To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean. Pe lângă peliculele de pe Netflix care i-au adus faima, Lana a mai apărut și în alte filme cu bugete imense, precum X-Men: Apocalypse și Alita: Battle Angel. A mai jucat și în seria inspirată de benzi desenate Deadly Class.

2. Jacob Elordi

Dacă ai văzut deja comedia romantică de pe Netflix The Kissing Booth sau seria Euphoria de pe HBO, e posibil să îl fi remarcat deja pe Jacob Elordi. El a ajuns destul de repede în atenția publicului și în urma relațiilor pe care le-a avut cu staruri cunoscute, precum Joey King și Zendaya.

3. Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown a devenit cunoscută la 12 ani, în urma rolului Eleven din Stranger Things. Ea a primit și prima nominalizare la Emmy la 13 ani, făcând-o și cea mai tânără actriță nominalizată vreodată. În 2019 tânăra Millie a apărut în Godzilla: King of the Monsters. O mai poți vedea și în Enola Holmes, care va avea premiera în curând, unde joacă rolul principal, cel al surorii lui Sherlock Holmes.

4. Noah Centineo

Noah Centineo joacă alături de Lana Condor în pelicula To All The Boys I Loved Before și continuarea acestuia. Dar nu sunt singurele filme în care îl vei regăsi. El a mai jucat și în comediile romantice Sierra Burgess Is a Loser și The Perfect Date. Noah a mai primit și un rol secundar în 2019 în Charlie’s Angels și se pare că îl va mai juca și pe Atom Smasher în Black Adam, un film care va avea premiera în 2021.

5. Maya Hawke

Nu ar trebui să ne mire că Maya Hawke s-a orientat către o carieră în actorie, având în vedere că părinții ei sunt Uma Thurman și Ethan Hawke. După rolul Robin din Stranger Things, ea a mai apărut în Once Upon a Time… in Hollywood și în Mainstream.

6. Kiernan Shipka

Încă din copilărie, Kiernan Shipka a cucerit inimile telespectatorilor. Rolul Sally Draper din Mad Men este unul dintre cele cu care a devenit cunoscută. Ea o interpretează pe Sabrina Spellman în serialul horror Chilling Adventures of Sabrina de pe Netflix. O mai poți vedea în serialul Feud și în filmul Let It Snow.

7. Katherine Langford

Katherine Langford a jucat în filme precum Love, Simon și Knives Out, însă cea mai recentă producție în care o vei vedea este 13 Reasons Why, unde o interpretează pe Hannah Baker. De asemenea, joacă rolul principal în seria fantasy Cursed.

8. Finn Wolfhard

Pe Finn Wolfhard l-ai văzut în Stranger Things, unde l-a jucat pe Mike, dar și în It și It: Chapter Two. Cariera lui la Hollywood este în plină ascensiune, având la activ roluri într-o varietate de filme precum The Goldfinch, The Addams Family și The Turning.

9. Debby Ryan

Debby Ryan a fost una dintre vedetele de pe Disney Channel. De la The Suite Life on Deck, 16 Wishes, la Jessie, Debby a jucat într-o varietate de emisiuni TV și filme pentru canalul de televiziune pentru adolescenți care i-au adus notorietate. Însă, ea a trecut de perioada Disney Channel și a jucat și într-un film de groază produs de Netflix, Horse Girl. O serie cunoscută în care a jucat este Insatiable.

10. Sophia Lillis

A jucat în It și It Chapter Two și în miniseria Sharp Objects. Astăzi o poți vedea pe Sophia Lillis în cea mai captivantă serie Netflix, I Am Not Okay with This, unde joacă rolul unei adolescente care începe să își descopere sexualitatea și superputerile misterioase.

11. Jordan Fisher

Jordan Fisher și-a început cariera în actorie încă din copilărie. A jucat în The Secret Life of the American Teenager și în serialul de pe Disney Channel Liv and Maddie. A câștigat sezonul 25 din Dancing with the Stars, iar când vine vorba de producții Netflix, a jucat în To All the Boys: P.S. I Still Love You.

12. Darren Barnet

Serialul Never Have I Ever l-a transformat pe Darren Barnet într-un star într-un timp foarte scurt. Nu este singura producție în care joacă, el având și scurte apariții în This Is Us, Criminal Minds, S.W.A.T. și Agents of S.H.I.E.L.D.

13. Kathryn Newton

Cariera lui Kathryn Newton în actorie a început încă de când era copil. A jucat într-o mulțime de producții, precum Big Little Lies, Supernatural, Halt and Catch Fire, The Society, Bad Teacher, Paranormal Activity 4, Three Billboards Outside Ebbing, Blocker și Ben Is Back.

