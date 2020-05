Cele mai bune filme din 2020 bazate pe povești reale, pe care să le vezi cât stai în casă

Filmele bazate pe povești din viața reală au farmecul lor deoarece ne pot crea o perspectivă mult mai amplă și complexă asupra unei povești.

Iar dacă ai văzut deja Tiger King, Unorthodox, Ozark sau Westworld, află că mai sunt o mulțime de filme pe care ar trebuie să le urmărești. De la povești de pe frontul de război, crime care scot la iveală detalii neștiute sau chiar povești de dragoste emoționante, în 2020 avem parte de unele dintre cele mai bune filme bazate pe evenimente reale.

Iată care sunt recomandările din care te poți inspira:

1. Lost Girls

Dacă ești o împătimită a dramelor sau a filmelor pline de mister, ei bine, atunci Lost Girls este potrivit pentru tine. Bazat pe cartea lansată în 2013 Lost Girls: An Unsolved American Mystery scrisă de Robert Kolker, filmul aduce în prim-plan o serie de crime nerezolvate din Los Island din anul 2010, în care au fost implicate lucrătoare sexuale. Amy Ryan o interpretează pe Mary Gilbert, o mamă care s-a decis să afle adevărul despre dispariția fiicei sale după ce își dă seama că poliția a neglijat acest caz. Filmul este disponibil pe Netflix.

2. The Last Full Measure

William Pitsenbarger, un medic din cadrul Forțelor Aeriene, a salvat peste 60 de pușcași marini în timpul Războiului din Vietnam. Filmul evidențiază curajul și contribuțiile imense pe care le-a avut acest erou. În rolurile principale îi vei vedea pe actorii Sebastian Stan, Christopher Plummer, William Hurt și Samuel L. Jackson. Filmul este disponibil pe Amazon Prime.

3. Sergio

Wagner Moura și Ana de Armas sunt protagoniștii filmului Sergio. Acesta urmărește povestea personajului principal, Sergio Vieira de Mello, care lucrează ca Înalt Comisat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și e trimis într-o misiune importantă. Fiind chiar în mijlocul bombardamentelor din 2003 asupra sediului ONU din Bagdad, el trebuie să facă tot ce este posibil pentru a-și salva viața. Filmul este disponibil pe Netflix.

4. I Still Believe

Un film care cu siguranță te va emoționa este I Still Believe. Bazat pe o poveste reală, filmul îi aduce în prim-plan pe Jeremy, care e muzician, și pe soția sa, Melissa, care a fost diagnosticată cu cancer ovarian cu puțin timp înainte de nunta lor. Filmul are ca sursă de inspirație jurnalul cântărețului creștin Jeremy Camp, pe care l-a scris după ce soția sa a murit în 2001 la vârsta de 21 de ani în urma cancerului ovarian.

5. Resistance

Filmul Resistance urmărește povestea unui grup de băieți evrei care se alătură Rezistenței Franceze în timpul celui de-al Doilea Război Mondial cu scopul de a salva mii de copii orfani. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Jesse Eisenberg, Clémence Poésy și Matthias Schweighöfer. Filmul este disponibil pe Amazon Prime.

Citește și:

8 dintre cele mai bune comedii romantice din 2020

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro