Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna iunie 2025

Vara își intră în drepturi, iar Max te pregătește pentru serile lungi de iunie cu o selecție de conținut care te va ține cu sufletul la gură! Adrenalina sportului atinge cote maxime cu finalele de la Roland-Garros și legendara cursă de 24 de ore de la Le Mans. Pe lângă acțiune, te așteaptă și jocuri de putere și intrigi cu revenirea noului sezon din „Epoca de Aur” („The Gilded Age”). Tot în iunie, ai o evadare în munții înzăpeziți din producția „Mountainhead” și descoperim povestea documentarului „Mama mea, Jayne” („My Mom, Jayne: A Film By Mariska Hargitay”).

FILME

Pe 1 iunie mai mulți prieteni miliardari se întâlnesc pe fundalul unei crize internaționale în producția originală HBO „Mountainhead”, scrisă și regizată de Jesse Armstrong, câștigător a 7 premii Emmy și nominalizat la Oscar. Filmul îi are în distribuție pe Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith și Ramy Youssef.

6 iunie aduce „Am văzut strălucirea televizorului” („I Saw the TV Glow”).. Adolescentul Owen încearcă să-și vadă de viață, când colega lui de clasă îi prezintă o emisiune TV misterioasă – o perspectivă asupra lumii supranaturale care se află sub a lor. În strălucirea ștearsă a televizorului, perspectiva lui Owen asupra realității începe să se fisureze.

„Tabăra de vară” („Summer Camp”) apare 13 iunie. Filmul urmărește trei femei care sunt cele mai bune prietene din copilărie. Ele redescoperă de ce au nevoie una de cealaltă la o reuniune dintr-o tabără de vară.

„Furios și iute X” („Fast X”) vine pe Max pe 27 iunie. Al zecelea capitol al seriei „Fast and Furious', Dom Toretto și familia sa se găsesc în vizorul celui mai letal adversar cu care s-au confruntat vreodată. Atunci când puternicul Dante Reyes (Jason Momoa) iese din tenebrele trecutului său pentru a-l răzbuna pe tatăl lui, el dezlănțuie un iad cum nu s-a mai văzut, cu singurul scop de a-l distruge pe Toretto și pe familia acestuia. Folosindu-se de îndemânarea de pilot de mașini, motociclete, avioane și chiar submarine, Dom și aliații săi nu renunță.

Lista filmelor care apar în luna iunie este completată de: Dirty Dancing, Foxcatcher, Inimi tinere (Young Hearts), Secretara (Secretary), Aviatorul (The Aviator), Warcraft (Warcraft), Începutul, Belfast, Albă ca Zăpada și Războinicul Vânător (Snow White and the Huntsman), Războinicul Vânător și Crăiasa Zăpezii (The Huntsman: Winter’s War), Războiul de mâine (The Tomorrow War), Manchester by the sea, Profesioniștii crimei (Reservoir Dogs), Clubul femeilor dezlănțuite 2 (Book Club: The Next Chapter), Substanța (The Substance).

Tot în luna iunie, apar și câteva noi producții românești, precum: Trei kilometri până la capătul lumii, Horia, Capra cu trei iezi, Utopia impusă, Sindromul Timișoara, Dosarul 631, Viața mea sexuală, Clasat, Față în față, Nostalgia dictaturii.

SERIALE

5 iunie aduce „Chespirito: fără intenție” („Chespirito: Not Really On Purpose”). O călătorie care explorează ascensiunea și faima lui Roberto Gómez Bolaños alias „Chespirito”, un bărbat a cărui dorință de a-i face pe oameni să râdă îl face să creeze cele mai îndrăgite povești și personaje de la televizor.

Primul sezon din „Pati” intră pe Max pe 13 iunie, urmând ca pe 27 iunie să se lanseze și sezonul doi. Serialul o urmărește pe Pati, care trebuie să aibă grijă de frații ei și de o mamă prinsă într-o rețea de droguri. În ciuda adversității, ea luptă în continuare pentru visurile ei.

„Orașul acesta e al nostru” („This City is Ours”) are premiera pe 19 iunie. Michael e hotărât să întemeieze o familie cu iubita lui, Diana, iar asta îl face să se gândească la viitorul său, dincolo de activitățile criminale. Ani la rând, el a făcut legea pe străzile din Liverpool, împreună cu Ronnie, liderul bandei. Însă când un transport de droguri e interceptat e un om de-al lor, se dezlănțuie haosul. În același timp, Jamie, fiul lui Ronnie, decide că vrea să moștenească imperiul.

Sezonul trei din producția originală HBO „Epoca de Aur” („The Gilded Age”) are premiera pe 23 iunie. Pășim din nou în epoca de aur americană, o perioadă a schimbărilor economice și sociale imense, care a construit imperii, dar a venit și cu multe sacrificii. După Războiul Operei, vechea gardă este slăbită, iar familia Russell este gata să-și ocupe locul în fruntea societății. Bertha își îndreaptă atenția către un premiu care ar ridica familia la înălțimi inimaginabile, în timp ce George riscă totul într-o acțiune care ar putea revoluționa industria feroviară – dacă nu îl ruinează mai întâi. Peste drum, familia Brook este aruncată în haos, deoarece Agnes refuză să accepte noua poziție a Adei ca stăpână a casei. Peggy întâlnește un doctor chipeș din Newport, a cărui familie nu este prea entuziasmată de cariera ei. În timp ce tot New Yorkul se grăbește spre viitor, ambiția lor ar putea veni cu prețul a ceea ce le este cu adevărat drag.

SPORT LIVE

Max continuă să transmită Roland-Garros la începutul lunii iunie. Grand Slam-ul parizian intră în a doua săptămână și urmează să-și desemneze câștigătorii pe 7 și 8 iunie. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Novak Djokovic rămân favoriții turneului masculin, în timp ce Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Coco Gauff sunt jucătoarele de urmărit în cel feminin. Wimbledon va începe apoi, pe 30 iunie.

Tot în această lună, Max transmite integral Cursa de 24 de Ore de la Le Mans, împreună cu sesiunile de antrenamente și calificări. Acțiunea celui mai important eveniment din calendarul motorsportului de anduranță începe pe 11 iunie și se încheie cu tradiționala competiție de pe Circuit de la Sarthe pe 14 și 15 iunie.

După încheierea Giro d’Italia, fanii ciclismului vor putea urmări competițiile pregătitoare pentru Turul Franței, inclusiv Criteriul Dauphine (8-15 iunie) și Turul Elveției (16-22 iunie). Nu în ultimul rând, competiția de atletism Grand Slam Track își desfășoară etapa de la Los Angeles pe 27-29 iunie.

DOCUMENTARE & REALITY

Viața după cele 90 de zile până la nuntă continuă. Cuplurile proaspăt căsătorite realizează că viața lor nu a devenit mai ușoară în noul sezon din „90 de zile până la nuntă: Fericiţi până la adânci bătrâneţi?” („90 Day Fiance: Happily Ever After?”). Noile episoade apar pe 2 iunie.

Pe 4 iunie apare și sezonul doi din „Visul American pe roți” („Shorty’s Dream Shop”), în care Shorty și echipa lui de mecanici transformă automobile în adevărate hot rod-uri, dând astfel viață visului american.

Un bărbat și o femeie, care nu se cunosc, trebuie să supraviețuiască, goi, timp de 21 de zile în cele mai dure medii din lume în noul sezon din „Test de supraviețuire în doi” („Naked and Afraid”), care intră pe Max pe 7 iunie.

Producția originală HBO „Mama mea, Jayne” („My Mom, Jayne: A Film By Mariska Hargitay”) apare pe 28 iunie, în care actrița Mariska Hargitay explorează povestea mamei ei, Jayne Mansfield, la aproape 60 de ani de la moartea acesteia.

„În țara fantomelor” („Ghost Nation”) intră pe 28 iunie cu primele două sezoane. Pionieri în domeniul paranormal ajută vânători de fantome locali să elucideze cazuri nerezolvate și să le aducă liniștea și celor vii, și celor morți.

Tot în luna iunie, apar și Antreprenorul de pompe funebre (The Mortician), Scandalul traumatizant de la Ohio State (Surviving Ohio State), Crime, apeluri la Urgență și minciuni (999 Murderer Calling), Trust me (Zufaj Mi), Lively vs Baldoni: The Hollywood Feud, Enigma.

COPII

Iunie este luna copiilor pe Max și vine la pachet cu multe titluri noi pentru cei mici.

1 iunie aduce „Kung Fu Panda: Secretele celor cinci furioși” („Kung Fu Panda: Secrets Of The Furious Five”). Po trebuie să înfrunte cea mai mare provocare a lui de până acum. Chiar dacă l-a învins pe Tai Lung, dragonul nostru războinic trebuie să înfrunte cel mai mare obstacol al lui Shifu, cu ajutorul lui Viper, Tigress, Monkey, Crane și Mantis. Secretele celor cinci furioși vor fi în sfârșit dezvăluite, pe măsură ce vom afla că e nevoie de mai mult decât de agilitate pentru a deveni maestru kung fu.

În aceeași zi se lansează și „Kung Fu Panda: Secretele maeștrilor” („Kung Fu Panda: Secrets Of The Masters”), în care Po, Tigress, Mantis și restul găștii descoperă legenda celor mai mari trei eroi kung fu: maeștrii Thundering Rhino, Storming Ox și Croc. Chiar dacă nu sunt ce par, cei trei eroi se mobilizează când sunt chemați să apere China.

Sezonul trei din „Lego Dreamzzz” intră pe Max pe 2 iunie. Când în lumea viselor apar niște turnuri ciudate, Mateo, Izzie și urmăritorii de vise acționează pentru a afla cine e în spatele acestui nou atac.

7 iunie aduce „Familia Addams” („The Addams Family”). Membrii familiei Addams se întorc în prima comedie animată despre cea mai ciudată familie din cartier. Amuzanți, excentrici și emblematici, ei redefinesc ideea de vecini buni.

În aceeași zi, va intra pe Max și al doilea film al seriei, „Familia Addams 2” („The Addams Family 2”), în care Morticia și Gomez sunt afectați de faptul că le cresc copiii și nu mai vin la mesele de familie. Ca să refacă legăturile, ei decid să-i înghesuie pe Wednesday, Pugsley, unchiul Fester și restul în rulota lor bântuită și să pornească la drum, pentru o ultimă vacanță groaznică de familie.

Foto: PR

