Tine minte ca nu te defineste trecutul. Este timpul sa mergi mai departe cu viata ta.

Este timpul sa crezi din nou in tine. Este timpul sa mergi mai departe cu viata ta. Este timpul sa iti descatusezi sufletul de trecut. Este timpul sa ai incredere in Univers. Este timpul sa lasi in spate toate amintirile dureroase. Este timpul sa te concentrezi asupra celui mai important lucru: fericirea ta.

Acum incepe un nou capitol pentru tine.

