Agenda de februarie 2022: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

Moarte pe Nil

Sir Kenneth Branagh s-a încumetat să re-ecranizeze de data aceasta celebrul roman al Agathei Christie din 1937, unul dintre cele care l-au făcut atât de iubit pe Hercule Poirot. Tot Branagh joacă și rolul principal, iar lui i se alătură în distribuție Gal Gadot, Armie Hammer (în prima apariție de la acuzațiile de agresiuni și viol care au dominat știrile în anul ce a trecut), Annette Benning și Emma Mackey. Îi întâlnești pe toți pe parcursul unei croaziere luxoase pe Nil, din 11 februarie, în cinematografe.

Inventing Anna

Netflix mai vine cu o veste bună din 11 februarie – atunci apare serialul care spune povestea fraduloasei moștenitoare germane Anna Delvey (excelenta Julia Garner), din perspectiva jurnalistei de investigații Vivian (Anna Chlumsky, pe care o știi din Veep). Pe numele său real Anna Sorokin, cea care a ajuns să fie cunoscută drept Delvey este acum condamnată pentru că a pretins timp de 4 ani că este o moștenitoare bogată, înșelând în acest fel hoteluri, bănci și chiar prieteni avuți. Fascinanta poveste, inspirată de un articol al Jessicăi Pressler apărut în New York Magazine, e un must-see acum.

Aleea groazei

Lumea înșelătoare a circurilor și carnavalurilor de altădată primește tratamentul regal de la maestrul fantasy-urilor, Guillermo del Toro, cunoscut pentru Labirintul lui Pan sau The Shape of Water. Aici, avem de-a face cu Stan (Bradley Cooper), un tânăr ambițios care folosește trucurile învățate în circuit pentru a-și convinge clienții din New York că are puteri supranaturale, printre care aceea de a comunica cu morții. Însă combinația cu o psihiatră încă mai periculoasă decât el (Cate Blanchett) îl duce către dezastru. Așteaptă-te la un festin vizual, dar nu ignora nici distribuția spectaculoasă, din care mai fac parte Toni Collette, Willem Dafoe și Rooney Mara. Din 25 februarie la cinematograf.

Pam & Tommy

Cele mai tinere dintre noi nu își amintesc, probabil, mariajul tumultuos dintre Pamela Anderson și bateristul Tommy Lee, care s-au căsătorit la doar patru zile după ce s-au cunoscut, și nici primul scandal din era Internetului, cauzat de apariția unei înregistrări în care cei doi făceau sex în luna de miere, care a rezultat într-un trafic nebun cu înregistrarea, dar și într-un trend al sex tape-urilor ce a făcut celebre multe personaje. Legătura dintre cei doi a sfârșit într-un divorț răsunător, iar Lee a stat și șase luni în arest pentru că a agresat-o pe Anderson, iar întreaga poveste este re-creată acum, într-un serial pentru Hulu, cu Lily James și Sebastian Stan în rolurile celor două personaje iconice ale sfârșitului de mileniu.

Marry Me

Dacă faptul că imaginile cu Jennifer Lopez în rochie de mireasă, la filmări, au stârnit atâta rumoare este un indiciu al interesului pentru acest film, atunci e clar că îți vei dori să te amuzi văzând-o pe actrița și cântăreața-fenomen a vremurilor noastre într-un rol care îi vine mănușă, cel de superstar. Ea decide că se va căsători cu Bastian (Maluma), un alt star pop, în fața unei armate de fani… însă planurile sunt date cu totul peste cap atunci când află că bărbatul i-a fost infidel. Filmul ajunge pe 11 februarie în cinematografe.

Moonfall

După ce Don’t Look Up a încins spiritele în preajma sărbătorilor de iarnă, iată că e vremea altor specialiști să nu fie crezuți atunci când depistează o problemă cosmică de proporții: o forță misterioasă scoate Luna de pe orbită, împingând-o către Pământ. De data aceasta directoarea NASA, fostă astronaută, crede că deține soluția pentru a salva lumea de la impactul devastator ce urmează să se petreacă în trei săptămâni, dar doar un alt astronaut și un conspiraționist par să o creadă. Cei trei pornesc într-o misiune periculoasă, doar ca să realizeze că satelitul nu e, de fapt, ceea ce pare. În rolurile principale, Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Donald Sutherland.

Bigbug

Filmele care amestecă notele de science fiction cu comedia par să aibă un moment bun acum, iar Bigbug, în regia lui Jean-Pierre Jeunet, se înscrie în acest trend. Filmul, care are premiera pe Netflix pe 11 februarie, ne arată un grup de persoane ce trăiesc în suburbii, aflat sub asediul roboților casnici. În mijlocul unei revolte a androizilor, roboții sunt cei care îi țin ostatici pentru propria siguranță.

Book of Love

Un tânăr scriitor (Sam Claflin) al cărui roman se dovedește un eșec e luat prin surprindere atunci când află că volumul se bucură, totuși, de un uriaș succes în Mexic. De-abia când e invitat să vină să-și promoveze cartea reușește să-și explice și succesul: traducătoarea lui, Maria (Verónica Echegui), i-a rescris romanul ca pe unul erotic. Cei doi ajung să facă un turneu prin Mexic, iar furia autorului pe traducătoare se transformă, încet, în altceva. Pe Amazon Prime din 4 februarie.

I Want You Back

La timp pentru Valentine’s Day, pe Amazon îi vezi, de pe 11 februarie, pe Peter (Charlie Day) și Emma (Jenny Slate), doi străini care se întâlnesc și devin apropiați pentru că au un singur lucru în comun: au fost părăsiți de partenerii lor, Anna (Gina Rodriguez) și Noah (Scott Eastwood). În vreme ce își plâng de milă, cei doi decid să pună la cale un plan malefic pentru a-și recăpăta relațiile, lucru care se va solda cu o mulțime de necunoscute (și hohote de râs).

Un erou

Din 25 februarie ajunge la noi cel mai nou film al autorului iranian Asghar Farhadi, care spune povestea unui bărbat, Rahim, aflat în închisoare pentru că nu și-a plătit o datorie. Pe parcursul unei permisii, el încearcă să-și convingă creditorul să își retragă plângerea, iar de aici urmează o criză greu de anticipat.

Lebensdorf

Filmul lui Valentin Hotea, cu Mimi Brănescu, Ana Covalciuc și Ioana Flora, spune povestea lui Ducu Dobrescu, un scriitor care traversează simultan un divorț și criza vârstei de mijloc. Plecat din București pentru o rezidență de creație la Berlin, ajunge de fapt să penduleze între două țări și două femei – Andra, soția sa (Ioana Flora), și Giulia, marea dragoste a tinereții sale, stabilită în satul ecologic Lebensdorf. Din 11 februarie la cinema.

Cea mai rea fată din lume

Filmul lui Joachim Trier cu Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Maria Grazia Di Meo, Herbert Nordrum și Hans Olav Brenner ne poartă de-a lungul a patru ani ai vieții tinerei Julie, în vreme ce eroina noastră navighează eșecuri amoroase, se străduiește să își construiască o carieră și, în tot acest timp, să-și dea seama cine este cu adevărat. Din 4 februarie în cinematografe.

Dress Code. Parfum de secol XIX

Până pe 27 martie, la Muzeul Municipiului București – Palatul Șuțu vezi o expoziție dedicată vestimentației și regulilor care o guvernau cu două secole în urmă. Se știe că muzeul deține cea mai bogată și variată colecție de costum urban și accesorii vestimentare din țară, și tocmai de aceea expoziția care arată moda unui secol complex și care, din punctul acesta de vedere, a marcat și trecerea de la vestimentația orientală la cea europeană, este cu atât mai interesantă. Cum reglementa Codul toaletei civile de la 1870 felul în care se îmbrăcau oamenii? Ce rol aveau jurnalele pariziene de modă în răspândirea tendințelor? Ce se purta în felurite ocazii, la baluri, spectacole, înmormântări sau în plimbări? Și cum departajau hainele categoriile sociale? Despre toate astea vorbesc exponatele, însoțite și de piese de artă decorativă, ceasuri, bijuterii, picturi și gravuri.

La Garaje

Dacă nu ești încă familiară cu proiectele Centrului de Fotografie Documentară, e timpul să studiezi platforma, iar proiectul La Garaje al fotografului Petruț Călinescu e pretextul perfect. Acest proiect pe termen lung poate fi urmărit pe site-ul cdfd.ro și spune și totodată arată povestea fascinantă a garajelor care au început să fie construite odată cu apariția brand-ului Dacia, documentând viața din jurul blocurilor din orașele din România și Republica Moldova. Funcția garajelor, spune fotograful, e foarte diversă, dar se înscrie în câteva categorii mari – depozitare, socializare, meșteșugărit și hobby-uri, bucătărie de vară și atelier pentru murături sau cramă de vin – și toate aceste eventuale funcții sunt redate viu în imagini și în textele care le însoțesc.

Foto: PR

