Adolescenții din România merg în Parlament să le ceară aleșilor să îi asculte în campania #GenerațiaMeaVăVede

Se spun multe lucruri despre adolescenții din România, dar nu se poate spune că le lipsește conștiința civică. De aceea, câțiva dintre ei merg azi la Parlament să le ceară aleșilor să îi ia în seamă atunci când votează legi.

Câțiva dintre adolescenții din România merg astăzi la Parlament, reuniți sub demersul #GenerațiaMeaVăVede, să le ceară parlamentarilor să ia decizii care să le ofere siguranță, să le protejeze viitorul și să le îmbunătățească accesul la drepturile de bază – printre revendicările tinerilor se numără transportul public, știut fiind faptul că acesta este deficitar mai ales în zonele rurale, împiedicând accesul la educație și uneori punând în pericol viețile adolescenților; și instruirea polițiștilor, organelor judiciare și a cadrelor didactice în privința cazurilor de hărțuire și agresiune.

Inițiativa adolescenților a fost lansată de Girl Up, o rețea de peste 60 de elevi de liceu din 21 de localități din România care susține drepturi și oportunități egale pentru fetele din țară. „Conștienti și implicați în comunitățile noastre, hotărâți să facem o schimbare, dar nu suficient de mari pentru a candida pentru funcții publice. Educați cu privire la legi, drepturile noastre, cum și de cine trebuie protejate, dar nu suficient de mari pentru a vota. Determinați, preocupați de viitorul nostru, exprimându-ne îngrijorările, dar nu auziți. Aceasta este generația noastră.”, este declarația de intenție a acestora.

Adolescenții din România mai spun că trebuie schimbate o mare parte a programelor școlare, că legislația care îi privește trebuie adaptată și că elevii ar trebui să aibă și ei un cuvânt de spus în luarea deciziilor. „Bugetele trebuie recalculate, prioritățile trebuie schimbate – dar aceasta este munca pe care au promis să facă atunci când au intrat în Parlament. În timp ce se înregistrează progrese, dorim să ne asigurăm că sentimentul de urgență al acestei situații nu se pierde. Dorim să le reamintim tuturor membrilor din instituțiile noastre publice nu doar de puterea pe care o dețin, ci și de viețile tinere pe care le pot influenta pozitiv cu aceasta. Vrem să ne asigurăm că ei știu cât de mult ne bazăm pe ei și pe deciziile pe care le iau in fiecare zi.”, se mai arată în descrierea evenimentului.

Evenimentul pornește de la o expoziție de fotografie care cuprinde potretele a 16 adolescenți din România, scopul acesteia fiind de a reaminti membrilor instituțiilor publice de felul în care influențează viețile tinerilor prin deciziile lor. Proiectul va avea loc pe holul principal al plenului reunit, de pe 2 până pe 4 martie inclusiv, de la 9:00 la 13:00.

Pentru a afla mai multe despre ce doresc adolescenții din România de la parlamentari, am stat de vorbă cu Sofia Scarlat, fondatoare Girl Up România, organizația care face parte din rețeaua inițiată de Națiunile Unite pentru a atinge egalitate de gen pe tot întinsul lumii.

ELLE: Cum au ajuns adolescenții din România să facă acest eveniment la Parlament? De ce este nevoie pentru o astfel de inițiativă?

Sofia Scarlat: Am reușit să organizăm acest lucru după ce am prezentat ideea proiectului nostru deputatei independente Oana Bîzgan, care ne-a ajutat foarte mult cu obținerea permisiunii necesare pentru a intra în clădire și a găzdui un astfel de eveniment. De fapt, credem că asta este o parte din problemă și unul dintre motivele pentru care inițiativa este atât de importantă – este nevoie de conexiuni și măsuri oarecum complexe pentru a îți putea exprima îngrijorările ca adolescent, în mod direct față de politicienii care ar trebui să te reprezinte și să îți audă părerile. Dacă nu am fi reușit să vorbim cu doamna deputată și să îi prezentăm ideile noastre, iar apoi să obținem sprijinul ei, cel mai probabil nu am fi putut să găzduim acest proiect atât de necesar. Tinerii ar trebui să poată să-și exprime grijile, cererile și întrebările cu ușurință. Nu ar trebui doar să fie normalizat, ci ar trebui să devină o cutumă.

ELLE: Sunt parlamentari care îi susțin pe adolescenții din România, poate chiar vă ghidează în activitatea voastră?

S.S.: În afară de sprijinul acordat de doamna deputat Oana Bîzgan, nu am mai primit ajutor din partea membrilor Parlamentului. Sperăm că această inițiativă va duce la mai mult sprijin din partea lor nu doar pentru inițiativele noastre, ci și pentru alte proiectele ale adolescenților în general.

ELLE: Care sunt principalele voastre revendicări?

S.S.: Considerăm că generațiile noastre tinere nu sunt ascultate și vrem să ne asigurăm că toți membrii Parlamentului, toți membrii presei care vor fi prezenți și toți cei care vor privi de acasă, de la serviciu sau de la școală, înțeleg că, de multe ori, viitorul nostru este în mâinile lor și a nu lua măsuri într-o țară care are clar nevoie de schimbare nu este o opțiune. Este în detrimentul siguranței și bunăstării atât a tinerilor, cât și a acestei țări, ca politicienii să înceapă să pună accentul în special pe accesul la educație și faptul că mii de copii sunt nevoiți să renunțe la școală în fiecare an. Vrem să vorbească despre cauze: totul, inclusiv lipsa transportului public pentru studenții din zonele rurale, ceea ce a și pus în pericol în special viața fetelor când sunt obligate să facă autostop, lipsa de sprijin financiar pentru elevii din familiile dezavantajate, lipsa de hrană în școli, lipsa de educație cu privire la consimțământ și siguranță, ceea ce a făcut România țara cu cel mai mare număr de mame minore din Europa și care a expus majoritatea generației noastre la violența de gen, cât și despre discriminarea în școli împotriva copiilor romi, sau care aparțin altor comunități marginalizate din România.

Vrem să se vorbească despre hărțuirea sexuală și traficul de persoane, ambele fiind fenomene care au devenit atât de adânc înrădăcinate în cadrul comunităților noastre încât nici măcar profesorii noștri nu acționează. Vrem să se vorbească despre schimbările climatice și despre efectele evidente și periculoase pe care le vor avea asupra sănătății și siguranței acestei generații și a celorlalte generații de tineri care vor veni. Ne dorim o țară pe care nu suntem obligați să o părăsim din lipsa de oportunități, ci și o țară în care cei care au plecat deja să poată reveni. Cel mai important, însă, dorim ca ei să știe că pentru a obține aceste rezultate, trebuie să învățăm să lucrăm împreună și ei trebuie să vorbească despre toate aceste subiecte cu generația noastră. Doar așa vor afla de ce avem nevoie și care sunt problemele cu care ne confruntăm azi.

ELLE: Spuneați în descrierea evenimentului că este o muncă dificilă, dar solicitantă. La ce vă referiți?

S.S.: Majoritatea problemelor cu care se confruntă generația noastră sunt o consecință directă a mentalităților din toată România. Acest lucru trebuie să se schimbe, dar schimbarea modului în care oamenii gândesc și abordează o situație este un proces dificil și îndelungat – orice, de la ignoranța cu care reacționează atunci când sunt martorii hărțuirii stradale până la lipsa de implicare civică între comunitățile noastre. Înțelegem că va fi nevoie de multă muncă: o mare parte din programele școlare vor trebuie să se schimbe, legislația va trebui să se adapteze, adolescenții din România ar trebui să aibă mai multă putere în luarea deciziilor. Bugetele trebuie recalculate, prioritățile trebuie schimbate – dar aceasta este munca pe care au promis să facă atunci când au intrat în Parlament. Există multe probleme cu care ne confruntăm astăzi și trebuie să le facem față. Suntem bucuroși să oferim o mână de ajutor și să asistăm în această muncă. Poate că generația noastră nu va fi cea care va vedea efectele acestor inițiative pe deplin, dar am face orice pentru ca generațiile viitoare ale aceastei țări să nu crească în același mediu ca și noi.

ELLE: Ce așteptări aveți de la desfășurarea acestui eveniment?

S.S.: Nu venim în Parlament cu scopul de a fi ostili sau de a arăta cu degetul și de a blama un anumit grup de oameni. Cu toții, ca țară, nu am făcut tot posibilul în eforturile noastre de a crea schimbare. Cu toții trebuie să facem mai mult. Pur și simplu sperăm să putem avea conversații productive cu membrii Parlamentului despre problemele pe care le-am identificat și cum dorim să le vedem abordate. Sperăm, de asemenea, că, după vizita noastră, oamenii cu care vom vorbi se vor simți mai motivați să ia măsuri. Dacă nu, va trebui să ne întoarcem. Suntem pregătiți să facem și asta.

Foto: Girl Up

