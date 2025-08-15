Actori cărora le-a fost afectată reputația din cauza unui rol

Un singur rol a fost suficient pentru ca reputația acestor staruri să fie pătată.

  de  Braslasu Iulia
1. Faye Dunaway
Cu toate că aveau în față un drum strălucitor în actorie, cariera unor actori a fost afectată de o prestație nu tocmai inspirată. 

1. Faye Dunaway

În filmul Mommie Dearest din 1981, Faye Dunaway a interpretat-o pe actrița Joan Crawford, pelicula având la bază cartea de memorii a fiicei sale, Christina Crawford, în care detaliază cum a fost copilăria ei plină de abuzuri din partea mamei sale. Principala critică la adresa actriței Faye Dunaway a fost că interpretarea ei a fost mult prea exagerată și tratată într-o notă superficială. În urma prestației, a obținut un premiu la Zmeura de Aur pentru cea mai proastă actriță. 

2. Greta Garbo

Two-Faced Woman este un film din 1941, care a avut-o în rol principal pe Greta Garbo. Pelicula nu a fost primită cu brațele deschise din cauza faptului că a ieșit o comedie romantică mult prea forțată. Pentru Greta Garbo, a însemnat și ultimul ei film. 

3. Jaden Smith

The Pursuit of Happyness nu este singurul film în care Jaden Smith a jucat alături de tatăl său, Will Smith. Dacă în acest caz a adus emoție publicului, nu același lucru se poate spune și despre After Earth, unde a lucrat din nou cu celebrul actor. Pelicula a acumulat un scor de 12% pe Rotten Tomatoes.

4. Alicia Silverstone

În filmul Batman & Robin din 1997, Alicia Silverstone a interpretat-o pe Batgirl, un rol care presupune multe provocări. Pelicula a fost dezamăgitoare și i-a adus actriței un premiu pentru cea mai proastă actriță în rol secundar. Alicia Silverstone a recunoscut că nu este o experiență cinematografică de care să își aducă aminte cu plăcere. Ea nu a renunțat la actorie după acest rol, însă și-a ales cu atenție proiectele în care joacă. 

5. Taylor Lautner

După interesul imens stârnit de seria Amurg, Taylor Lautner părea să aibă o carieră în plină ascensiune în actorie. Dar, se pare că nu a fost tocmai așa. În 2011 a apărut Abduction, un film unde are rolul principal și a jucat alături de Lily Collins. Interpretarea sa a generat o stare de dezamăgire. El a mai primit și o nominalizare pentru cel mai prost actor la Zmeura de Aur după prestația din filmul Grown Ups 2.

6. Mariah Carey

Filmul Glitter din 2001 a avut-o în distribuție pe Mariah Carey, în rolul lui Billie Frank, o tânără care vrea cu ardoare să fie cântăreață. Pelicula a fost descrisă drept un eșec, având un buget de 22 de milioane și reușind să obțină 5,2 milioane de dolari la box office. Din cauza acestei dezamăgiri, Mariah Carey a fost retrasă la vremea respectivă de casa de discuri Virgin Records.

7. Paris Hilton

Poate că nu sunt mulți cei care își mai amintesc faptul că Paris Hilton și-a încercat norocul în actorie. De-a lungul timpului, i-ai mai auzit vocea în diferite animații, însă două filme notabile în care a jucat sunt House of Wax și The Hottie & the Nottie, pentru cel din urmă reușind să obțină premiul pentru cea mai proastă actriță la Zmeura de Aur. Ambele pelicule au fost slabe, iar interpretările ei au fost criticate.

8. Taylor Kitsch

Taylor Kitsch a jucat rolul principal în filmul John Carter din 2012. Cu toate că pelicula a fost considerată dezamăgitoare, iar cifrele de la box office au susținut acest lucru, actorul a declarat că e mândru de performanța sa. Pelicula a avut un buget de 264 milioane de dolari, iar în plan intern a încasat 73 de milioane de dolari.

9. Kelly Clarkson

From Justin to Kelly este un musical din 2003 în care Kelly Clarkson, pe care publicul o știe mai mult prin prisma carierei muzicale și a talk show-ului ei de pe NBC, a fost protagonistă. Pelicula a primit mai multe nominalizări pentru Zmeura de Aur, fiind considerată o catastrofă din toate punctele de vedere. Până și Kelly Clarkson a obținut o nominalizare pentru cea mai proastă actriță.

10. Jake Lloyd

Jake Lloyd a fost nominalizat la Zmeura de Aur pentru prestația nefericită din filmul Star Wars: Episode I – The Phantom Menace scris și regizat de George Lucas, ceea ce i-a adus un dezavantaj în carieră. L-a jucat pe Anakin și în mod cert personajul i-a influențat într-o manieră negativă o posibilă dezvoltare ca actor.

