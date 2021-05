Actori care continuă să fie asociați cu rolurile iconice pe care le-au interpretat

Chiar dacă nu își propun neapărat acest lucru, unii actori ajung în situația de a fi asociați pentru totdeauna cu un rol pe care l-au interpretat. Indiferent de talentul pe care îl au și de producțiile în care și-au dovedit abilitățile, succesul lor nu va fi niciodată egalat cu cel pe care l-au avut în urma acestor roluri faimoase:

Bryan Cranston

Bryan Cranston este un actor celebru și a jucat în mai multe filme și seriale, însă niciun rol nu l-a pus la fel de bine în valoare precum cel din Breaking Bad. De-a lungul celor cinci sezoane, el i-a dat viață personajului Walter White, un profesor de chimie care e diagnosticat cu cancer avansat de plămâni și ajunge un producător de metamfetamină.

Jim Parsons

Publicul a asistat timp de 12 sezoane la toate peripețiile și situațiile neașteptate întâmpinate de personajele din The Big Bang Theory. Însă, cei care l-au urmărit cu sufletul la gură cu siguranță și-l vor aminti multă vreme de acum încolo pe fizicianul Sheldon Cooper, jucat de Jim Parsons. Deși pe parcursul serialului s-a dovedit a fi o persoană dificilă, momentele amuzante cu el nu pot fi trecute cu vederea.

Alicia Silverstone

Alicia Silverstone s-a bucurat de un succes fantastic după ce a interpretat-o pe Cher în filmul iconic Clueless din 1995. Actrița chiar a fost supranumită următoarea „It Girl”, iar de atunci, ea nu a mai avut același succes.

Kristen Stewart

Este puțin probabil ca actrița Kristen Stewart să se îndepărteze de personajul Bella Swan din saga Twilight. După a mai jucat în filme, cum ar fi Personal Shopper sau Happiest Season și o vom vedea și în Spencer, în rolul Prințesei Diana, însă în ciuda tuturor eforturilor de a renunța la rolul Bella Swan, tot va rămâne cel pentru care a fost admirată de mulți.

Alexis Bledel

Din 2000 și până în 2007, Alexis Bledel a jucat-o pe Rory Gilmore în serialul de televiziune Gilmore Girls, ca mai apoi în 2016 să o vedem din nou în acest rol în continuarea Gilmore Girls: A Year in the Life. Între timp, Alexis Bledel a mai apărut în producții precum Mad Men și The Handmaid’s Tale.

Sarah Jessica Parker

Am văzut-o în The Family Stone, Failure to Launch și All Roads Lead to Rome, dar pe Sarah Jessica Parker întotdeauna o vom asocia cu Carrie Bradshaw. Va fi destul de greu să se îndepărteze de acest personaj iconic, în special pentru că Sex and the City a oferit o privire mai atentă, dar și reală, asupra femeii singure și pline de secrete din NYC.

Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar a cunoscut succesul odată cu serialul Buffy the Vampire Slayer și niciunul dintre proiectele în care s-a implicat după nu s-a aflat la aceeași anvergură. Fie că acest lucru se datorează duratei serialului, care a avut șapte sezoane, sau faptul că producțiile în care a jucat nu au reprezentat-o, în ochii multora va rămâne Buffy Summers.

Daniel Radcliffe

Oricât de mult ar încerca să scape de personajul Harry Potter, acest lucru va fi aproape imposibil pentru Daniel Radcliffe. Desigur, și-a încercat norocul și în comedii, cum ar fi The F Word și Trainwreck, însă din moment ce atât de mulți au crescut cu filmele Harry Potter, este greu de crezut că nu își va mai aminti de peliculele care i-au adus popularitatea.

Jennifer Aniston

Dintre cele șase personaje principale din distribuția serialului Friends, fără îndoială, Jennifer Aniston s-a bucurat de cel mai mare succes, fapt pentru care mulți o asociază cu Rachel Green, personajul jucat de ea. A câștigat o mulțime de premii pentru alte roluri pe care le-a interpretat de-a lungul carierei sale, dar datorită celor zece sezoane, precum și a episodului special, ea va rămâne întotdeauna întipărită în mintea publicului drept Rachel Green.

Jon Hamm

Jon Hamm l-a interpretat pe Don Draper în serialul Mad Men, iar recunoașterea din partea industriei a primit-o odată cu acest rol. În calitate de personaj principal al serialului, Hamm a demonstrat că deține o serie de abilități în actorie și în ciuda faptului că s-a terminat în 2015, este rolul cu care este recunoscut și astăzi.

