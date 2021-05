Actori care au avut conflicte cu regizori și au fost concediați

Conflictele dintre actori nu mai sunt o noutate, însă atunci când sunt implicați și regizori, lucrurile se schimbă radical, în special în ceea ce privește cariera starurilor de la Hollywood. Din cauza tensiunilor dintre actori și regizori, mulți dintre cei care se aflau în distribuția unei pelicule au fost concediați și înlocuiți cu altcineva.

Julianne Moore

Julianne Moore ar fi trebuit să o joace pe autoarea Lee Israel în filmul Can You Ever Forgive Me?. În cele din urmă, Moore a fost înlocuită cu Melissa McCarthy, iar rolul i-a adus o nominalizare la Oscar. În cadrul unei apariții televizate, Julianne Moore a dezvăluit care a fost motivul pentru care nu a mai jucat acest rol. „Nu am părăsit acel film, am fost concediată. Nicole m-a concediat.” Mai mulți actori din distribuție au remarcat că Julianne Moore își dorea să arate cât mai mult ca Lee Israel, însă regizoarea Nicole Holofcener a refuzat acest lucru.

Megan Fox

Megan Fox a jucat-o pe Mikaela Banes în primele două filme ale francizei Transformers. Într-un interviu pentru revista Wonderland, actrița a făcut o serie de declarații despre comportamentul nepotrivit al regizorului Michael Bay, iar acest interviu a făcut ca actrița să fie concediată. „El este ca Napoleon, vrea să-şi creeze reputaţia de nebun. Pe platourile de filmare vrea să fie ca Hitler şi chiar reuşeşte. Este un coşmar să lucrezi cu el, dar când părăseşte platourile şi iese din rolul de regizor, chiar îmi place să petrec timp în preajma lui.” Michael Bay a declarat ulterior că nu el a luat această decizie, ci producătorul executiv Steven Spielberg.

Judy Garland

Judy Garland a mărturisit în mai multe interviuri că a fost concediată din filmul Valley Of The Dolls (1967), însă nu a dezvăluit și care a fost motivul. Potrivit mai multor zvonuri de pe platourile de filmare, actrița cerea în mod constant ca scenariul să fie rescris și a avut o serie de dispute cu regizorul.

Marcus Chong

Între Matrix și The Matrix Reloaded, Tank, personajul jucat de Marcus Chong, a fost ucis în mod misterios, iar fanii s-au întrebat de ce. Actorul a povestit că a avut conflicte cu regizorii filmului, producătorul Joel Silver și chiar cu actorul Keanu Reeves, ajungând și în fața instanței, susținând că neînțelegerile au pornit de la salariul lui și că ulterior a fost concediat. În plus, el a făcut mai multe acuzații la adresa celor de la Warner Bros. într-un videoclip postat pe YouTube și i-ar fi amenințat telefonic.

Rip Torn

Scenaristul Terry Southern și-a dorit ca rolul lui George Hanson din filmul Easy Rider să fie jucat de Rip Torn. Actorul a participat la o cină alături de Peter Fonda și Dennis Hopper, acolo unde a izbucnit un conflict. Hopper, care a regizat filmul, ar fi început să amenințe cu cuțitul, însă el ar fi dat vina pe Torn. În 1994, Rip Torn l-a dat în judecată pentru defăimare.

Eric Stoltz

Actorul Eric Stoltz este cunoscut pentru faptul că își ia în serios rolurile, ceea ce înseamnă că rămâne în pielea personajului chiar și în pauzele de filmare, același lucru întâmplându-se și cu filmul Back to the Future. El a fost distribuit în rolul lui Marty McFly, însă regizorul Robert Zemeckis nu a fost mulțumit de felul în care îl juca, așa că l-a înlocuit cu actorul Michael J. Fox.

Chadwick Boseman

În 2018, regretatul actorul Chadwick Boseman a ținut un discurs la Universitatea Howard și a povestit că a fost concediat dintr-un serial, All My Children, după ce a condamnat stereotipurile rasiale ale personajului său, Reggie Porter Montgomery. La o zi după ce a vorbit despre asta cu producătorii, a fost înlocuit de Michael B. Jordan.

Richard Gere

Richard Gere a fost dat afară din filmul The Lords of Flatbush din cauza mai multor dispute cu Sylvester Stallone. A fost primul film al regizorului Martin Davidson și al doilea rol principal jucat al lui Stallone, precum și primul rol principal al lui Richard Gere la Hollywood. Stallone a menționat și că este imposibil de lucrat cu Richard Gere. Astfel că, Martin Davidson a decis să îl concedieze pe Richard Gere.

Val Kilmer

Joel Schumacher a preluat franciza Batman după ce Tim Burton a plecat, iar rolul principal a fost jucat de Val Kilmer. În 1995, cariera lui Kilmer era în plină ascensiune, însă nu a trecut mult până când să apară primele speculații privind altercațiile dintre Kilmer și echipa de filmare. „A fost nepotrivit. Am fost obligat să îi spun că acest lucru nu va fi tolerat nici o secundă”, spunea regizorul Joel Schumacher.

Citește și:

Filme și seriale noi de văzut în luna mai pe Netflix

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro