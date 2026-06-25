Acolo unde educația întâlnește industriile creative

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În industriile creative, educația poate reprezenta momentul care schimbă totul. Poate confirma un talent, poate redefini un traseu profesional sau poate transforma o pasiune într-o carieră solidă. Impactul nu este întotdeauna imediat, ci devine vizibil în timp, prin deciziile luate, încrederea dobândită și direcția profesională pe care fiecare absolvent o urmează.

ELLE Education by Mindway se află la intersecția dintre educație și industrie. Creat în urma parteneriatului dintre ELLE International și Mindway, iar acreditat academic de Universidad Camilo José Cela din Madrid, proiectul oferă programe de studiu dezvoltate în colaborare cu una dintre cele mai prestigioase universități europene.

Din 2009 până în prezent, peste 100.000 de cursanți din mai mult de 70 de țări au urmat programele instituției. Portofoliul ELLE Education include MBA-ul în Luxury Brands, programe de master, diplome și certificate specializate dedicate modei, industriei luxury, strategiei de brand și designului interior.

Programe adaptate diferitelor etape ale carierei

Oferta academică este construită pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor aflați în diferite momente ale parcursului lor profesional. Programele de master au o durată de un an, diplomele se desfășoară pe parcursul a șase luni, iar certificatele specializate pot fi finalizate în aproximativ patru luni.

Anul universitar este organizat în două sesiuni de admitere, în lunile martie și septembrie, reflectând caracterul internațional al instituției.

Metodologia de predare răspunde transformărilor continue din industriile creative, combinând dezvoltarea creativă cu perspectiva strategică și competențele de business. Studenții învață cum se construiesc, poziționează și dezvoltă brandurile într-o piață globală aflată într-o permanentă schimbare.

Experiență academică coordonată de lideri ai industriei

Programele dedicate Fashion Marketing sunt coordonate de celebra creatoare de modă Ágatha Ruiz de la Prada, una dintre cele mai influente personalități ale modei spaniole, în timp ce programele de Interior Design sunt conduse de Lázaro Rosa-Violán, unul dintre cei mai apreciați designeri de interior contemporani.

Implicarea lor asigură o conexiune directă între mediul academic și realitatea industriei, oferind studenților acces la experiențe și perspective construite pe baza practicii profesionale.

Un mediu internațional de învățare

Majoritatea cursurilor sunt susținute în limba engleză, reflectând caracterul global al industriilor pentru care pregătesc viitorii profesioniști.

Studenți proveniți din culturi și domenii diferite învață împreună, schimbul de experiențe și perspective devenind o parte esențială a procesului educațional.

Programele se desfășoară în cadrul Campusului Castellana al Universidad Camilo José Cela din Madrid, recunoscut drept cel mai sustenabil campus universitar din Europa. Spațiile moderne de învățare și zonele dedicate colaborării facilitează interacțiunea dintre studenți, profesori și profesioniști din industrie, într-un mediu academic cu adevărat internațional.

Flexibilitate pentru profesioniști

Modelul educațional a fost conceput pentru a se adapta diferitelor stiluri de viață și ritmuri profesionale.

Programele pot fi urmate integral online sau în format Executive, care combină studiul la distanță cu o săptămână intensivă desfășurată anual, în luna iulie, la Madrid.

Această structură permite participanților să își continue activitatea profesională fără a renunța la experiența directă oferită de contactul cu industria.

În cadrul săptămânii Executive, studenții participă la cursuri intensive, workshopuri și activități practice care completează componenta academică a programului.

Experiența include și Mindway Experiences, un concept care reunește întâlniri cu profesioniști, vizite în studiouri și companii, precum și sesiuni dedicate networkingului, oferind o perspectivă autentică asupra ecosistemului creativ și de business din Madrid.

O comunitate care continuă și după absolvire

Experiența ELLE Education nu se încheie odată cu finalizarea studiilor.

Absolvenții rămân conectați printr-o comunitate internațională care încurajează colaborarea, schimbul de cunoștințe și dezvoltarea de noi oportunități profesionale.

Instituția organizează în mod constant forumuri de carieră și pune la dispoziția studenților un departament dedicat stagiilor de practică, facilitând legătura cu companii din domeniile modei, designului și industriilor creative.

Cariere construite la nivel internațional

Absolvenții dezvoltă cariere în domenii precum strategia de brand, marketing și comunicare, retail management, creative direction, luxury management sau design interior.

Unii aleg să lucreze pentru companii internaționale consacrate, în timp ce alții își dezvoltă propriile branduri sau activează ca antreprenori și consultanți independenți în industriile creative globale.

Pentru Francisco J. López Navarrete, Președintele ELLE Education și CEO al Mindway, proiectul are la bază o misiune culturală.

„De zeci de ani, ELLE interpretează moda și lifestyle-ul ca fenomene culturale. A aduce această moștenire în educație înseamnă să formăm profesioniști care înțeleg industria în toată complexitatea ei – nu doar tendințele, ci și mecanismele care o susțin.”

În opinia sa, educația nu poate exista independent de realitățile pieței.

„Mindway a fost creat pentru a integra creativitatea și viziunea de business, fără separarea rigidă dintre gândirea artistică și cea strategică. Creativitatea are nevoie de structură, iar strategia are nevoie de sensibilitate. Atunci când cele două se întâlnesc, învățarea depășește teoria și începe să genereze un impact real.”

Dincolo de competențele tehnice dobândite pe parcursul studiilor, studenții câștigă ceva la fel de valoros: contextul, perspectiva și conexiunile profesionale care le pot influența decisiv evoluția în industriile creative.

Mai multe informații despre programele de studiu și procesul de admitere sunt disponibile pe platforma oficială ELLE Education by Mindway.

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