9 dintre cele mai sexy filme de urmărit în 2021

Fie că vorbim de scene fierbinți, povești de dragoste duse la extrem, răzbunări, obsesii periculoase sau o chimie încredibilă între actori, sunt multe motive pentru care alegem să ne uităm la filme sexy.

De-a lungul anilor, am avut parte de tot felul de pelicule de tipul acesta. Iar dacă tânjești după ceva nou, atunci lasă-te inspirată de această listă cu cele mai sexy filme de urmărit în 2021:

1. Malcolm & Marie

Malcolm & Marie se concentrează pe două personaje, un cineast, Malcolm (John David Washington), și iubita sa, Marie (Zendaya). După ce se întorc acasă de la premiera festivă a unui film, se așteaptă să primească apreciere din partea criticilor și succes din punct de vedere financiar. Povestea e cu atât mai interesantă cu cât acest film alb-negru propune o privire mai atentă asupra unei relații de cuplu intense, pasionale și presărate cu o serie de momente-cheie care scot la iveală adevărata față a partenerilor.

2. Little Fish

Little Fish spune povestea unui cuplu care e pus într-o situație extrem de dificilă. Cei doi parteneri se luptă să își mențină relația, în timp ce un virus care duce la pierderea memoriei se răspândește tot mai mult și amenință să le șteargă toate amintirile pe care le-au acumulat împreună.

3. PVT Chat

PVT Chat este o dramă erotică în care atât dragostea, cât și singurătatea și obsesia au loc atât în viața reală, cât și în spațiul virtual. Jack (Peter Vack) este un împătimit al jocurilor de noroc pe Internet care trăiește în New York. El face o obsesie pentru Scarlet (Julia Fox), o fată din San Francisco. Fantezia lui se materializează atunci când o întâlnește pe Scarlet într-o zi ploioasă în Chinatown.

4. The World to Come

Acțiunea filmului The World to Come se petrece în New York, în 1850. Abigail locuiește împreună cu soțul ei, Dyer, la o fermă, iar venirea primăverii o aduce pe Tallie, care închiriază o fermă în apropiere alături de soțul ei, Finney. Tallie și Abigail se luptă cu greutățile și izolarea, iar relația pe care cele două o încep le acoperă un gol din viața lor de care niciuna dintre ele nu era conștientă de existența lui.

5. Black Widow

Fanii actriței Scarlett Johansson se vor bucura să o vadă în Black Widow pentru că își reia rolul Natasha Romanoff. Acțiunea filmului se desfășoară după evenimentele din filmul Captain America: Civil War și le preced pe cele din Avengers: Infinity War. Din distribuție mai fac parte Rachel Weisz, David Harbour și Florence Pugh.

6. Deep Water

Protagoniștii filmului Deep Water sunt nimeni alții decât Ben Affleck și Ana de Armas. Pelicula surprinde povestea unui cuplu căsătorit, format din Vic Van Allen și Melinda, care, din dorința de a ieși din monotonie, încep să se implice într-o serie de jocuri destul de periculoase. Vic acceptă aventurile soției sale pentru a evita un divorț, însă el devine ulterior principalul suspect în dispariția iubitului Melindei.

7. No Time to Die

Daniel Craig revine pentru a cincea și ultima dată în rolul celebrului agent James Bond. No Time to Die e regizat de Cary Joji Fukunaga și trebuia lansat la începutul lui 2020, însă, din cauza pandemiei, data lansării a fost decalată întâi pentru aprilie 2021, iar ulterior pentru octombrie 2021. Rolul negativ este interpretat de Rami Malek, iar din distribuție mai fac parte Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ana de Armas. Cel mai interesant aspect o vizează însă pe actrița Lashana Lynch, cea care va prelua rolul iconicului agent secret.

8. Mothering Sunday

În cazul în care ai văzut The Crown și ți-a plăcut, atunci vei aprecia și Mothering Sunday, pentru că unii dintre actorii peliculei sunt Josh O’Connor și Olivia Colman. O servitoare care trăiește în Anglia după Primul Război Mondial intenționează să se întâlnească în secret cu bărbatul pe care îl iubește, înainte ca el să plece și să se căsătorească cu o altă femeie.

9. West Side Story

West Side Story este un film regizat de Steven Spielberg și este o ecranizare excelentă a musicalului cu același nume din anul 1957. Această adaptare explorează povestea de dragoste interzisă dintre doi adolescenți, interpretați de Ansel Elgort și Rachel Zegler, care au origini etnice diferite.

