Cum au reacționat actorii din „The Crown” la vestea că Prințul Harry se uită la serial

Încă de la primul sezon al serialului Netflix The Crown, întreaga lume a fost curioasă să afle care este părerea familiei regale britanice despre felul în care a fost portretizată, și, în special, care este părerea Reginei Elisabeta.

Luna asta, a fost rândul Prințului Harry să arate că producția nu l-a lăsat indiferent.

Ducele de Sussex a spus într-un interviu acordat lui James Corden: „Vă oferă o idee aproximativă despre stilul de viață respectiv, care sunt presiunile de a pune datoria și serviciul mai presus de familie și de orice altceva, ce poate rezulta din asta.”

„Sunt mult mai confortabil cu The Crown”, a mai spus el „decât cu articolele pe care le văd scrise despre familia mea, despre soția mea sau despre mine. Este diferența dintre … este, evident, ficțiune, ia-o cum vrei, dar acest lucru este raportat ca fapt, deoarece se presupune că tu ești o știre. Am o problemă reală cu asta.”

Emma Corrin și Josh O’Connor, care îi interpretează pe Diana și pe Charles, au reacționat imediat la vestea că sunt priviți de tânărul prinț.

„Sunt încântat. Sunt încântat că îl urmărește,” a spus Josh pentru Entertainment Tonight.

„Este dificil, cu The Crown, întrucât este atât de fictiv, încât se simte îndepărtat de familia regală reală,” a spus Emma. „Dar, pe de altă parte, personajele se bazează pe oameni reali, deci e ceva acolo. I-am fost extrem de recunoscătoare [lui Harry]. Am fost incredibil de emoționată de ceea ce a spus el. Evident, am interpretat-o pe mama lui, și asta trebuie să fi fost ceva atât de sensibil. Am fost foarte emoționată că ne-a menționat. Mă bucur că i-a plăcut; am fost foarte recunoscătoare pentru aceste cuvinte.”

Josh O’Connor și Emma Corrin au primit, duminică, primele lor Globuri de Aur pentru Cel mai bun actor dintr-un serial (dramă), respectiv Cea mai bună actriță dintr-un serial (dramă).

Și Gillian Anderson, care o interpretează pe Margaret Thatcher, s-a bucurat de vestea că Prințul Harry se numără printre spectatorii serialului. „Aș spune că Harry este destul de bine calificat pentru a judeca ce este un fapt sau o ficțiune, și a fost plăcut să auzim că a înțeles ce [creatorul] Peter [Morgan] încearcă să facă în The Crown.„

