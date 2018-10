60 de angajatori și peste 2.000 de locuri de muncă vor fi disponibile, pe 3 și 4 octombrie, la Târgul de Cariere de la Cluj

Cei 60 de angajatori prezenți la eveniment vin cu oferte atât pentru tinerii aflați la început de carieră, cât și pentru specialiști. Printre aceștia se numără companii precum Emerson, Lidl, Bombardier, Genpact, E.ON, Mc Donalds, Bosch, Vodafone, Cora, Electrolux, Terapia sau Kaufland. Candidații vor avea la dispoziție oferte de muncă din domenii variate, precum Resurse Umane, Marketing, Retail, Administrativ, Consultanță sau Juridic.

Una din noutățile acestei ediții este platforma I love my job Academy. Axată pe dezvoltarea personală și profesională a candidaților, platforma reunește trei activități: conferința I love my job, concursul de public speaking Job Heroes in Action și concursul de debate în limba română Always Right. În cadrul conferinței I love my job publicul va avea ocazia să interacționeze cu 10 speakeri din diverse domenii, care își vor împărtăși poveștile.

Pe 3 octombrie, de la ora 15:00, participanții la târg vor avea ocazia să îi cunoască mai bine pe Andi Vanca, Bogdan Ciocian, Cornelia Borza, Cristi Danileț, Daniel David, Gabriela Culda, Oana Pocan, Răzvan Onu, Roxana Dumitrache și Radu Valentin Băzăvan. Cele două concursuri organizate în cadrul I love my job Academy explorează diferite aspecte legate de alegerea unei cariere, decizia de a pleca în străinătate la muncă sau de a rămâne în țară. Mai multe detalii despre conferință și concursuri găsiți pe pagina www.targuldecariere.ro/academia/.

„Este un nou început pentru Târgul de Cariere. Evenimentul este într-o continuă dezvoltare. Introducerea platformei I love my job Academy este o dovadă a faptului că încercăm în permanență să ne apropiem de candidați prin modalități inedite. Ne dorim să sporim interacțiunea dintre angajatori și participanți, să transformăm Târgul de Cariere într-o platformă complexă, care include atât oportunitățile de angajare, cât și experiențele profesionale', a declarat Alina Agafiței, PR Manager Târgul de Cariere.

La Târgul de Cariere Cluj, candidații au oportunitatea de a vizita standurile de simulare de interviu, negociere de salariu, dar și de consiliere profesională și legislație a muncii. Totodată, participanții la eveniment au ocazia de a-și compara salariul în timp real cu Paylab, o aplicație prezentată prin intermediul platformei de recrutare online eJobs. Tot eJobs România introduce, pentru prima oară în istoria târgului, digitalizarea CV-ului. Cu ajutorul unei noi aplicații, numită CV2GO, toate CV-urile de la Târgul de Cariere Cluj vor fi colectate într-un singur loc. Candidații își vor imprima CV-ul la intrarea în târg, sub forma unui QR Code, pe care îl vor putea scana cu ajutorul aplicației. 'Ne bucurăm că vom aduce candidaților care participă la Târgurile de Cariere această opțiune. Practic, vor avea într-un singur loc, atât beneficiile pe care le apreciază la evenimentele offline, precum posibilitatea de a interacționa direct cu angajatorii și faptul că, într-un singur loc, găsesc un număr mare de oferte de muncă', declară Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Acestea sunt doar două dintre concluziile celui mai recent studiu derulat de eJobs România, despre cum și unde obișnuiesc candidații să-și caute locuri de muncă. Astfel, întrebați ce apreciază la platformele de recrutare online, aceștia au menționat că sunt ușor de folosit (54%), oferă un număr mare de joburi din care pot alege (50,9%), toate companiile mari sunt prezente pe aceste site-uri (37,3%), iar anunțurile postate sunt foarte detaliate (34,5%).

În ceea ce privește evenimentele offline, precum târgurile de carieră, candidații apreciază posibilitatea de a discuta direct cu angajatorii (62,6%), numărul mare de angajatori și joburi disponibile, în același loc (38,6%); minimizarea riscului de fraudă – companiile participante sunt serioase și verificate de organizatori (21,5%); faptul că pot merge alături de prieteni sau membri ai familiei și se pot consulta cu aceștia înainte de aplica (19,5%); creativitatea standurilor companiilor angajatoare (14,3%) sau concursurile și tombolele (5,3%).

Participanții la târgurile de cariere se așteaptă ca angajatorii să le ofere detalii despre activitățile pe care ar urma să le desfășoare și programul de lucru, să existe posibilitatea de a programa, pe loc, un interviu de angajare, informații concrete despre salariul oferit sau despre oportunitățile de dezvoltare profesională, în cazul unei eventuale angajări. 34,2% se așteaptă la o evaluare în timp real a CV-ului, în timp ce 30,8% ar vrea să știe, din start, cât va dura procesul de recrutare.

53,8% dintre respondenți își caută, în prezent un loc de muncă, iar 25,1% au trecut prin acest proces în ultimele trei luni. Dintre aceștia, 43,4% sunt pregătiți pentru orice nouă oportunitate și își actualizează permanent CV-ul, 21,2% fac actualizări personalizate, în funcție de job-ul pentru care vor să aplice, iar 19% își modifică CV-ul doar atunci când caută un loc de muncă. Există, însă, și candidați (16,4%) care nu au un CV și nici nu știu cum ar trebui să arate unul.

Optimiști și încrezători în forțele proprii, 43,7% dintre participanții la studiu au declarat că ar putea să-și găsească un nou job în cel mult 3 luni – 11,3% spun că nu ar avea nevoie de mai mult de o săptămână în acest scop, 10,6% estimează maximum o lună, iar 21,8% cred că ar putea să dureze între o lună și 3 luni. Doar 6% au un orizont de așteptare mai mare de 6 luni.

Târgul de Cariere este cea mai mare rețea de evenimente de carieră din România și Republica Moldova, reunind sute de angajatori și mii de candidați. Evenimentul a demarat în anul 2006 și are loc de două ori pe an, în sezonul de primăvară și cel de toamnă.

Intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile. Mai multe detalii găsi pe www.targuldecariere.ro

