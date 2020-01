5 motive să aplici pentru un sejur pe insula creativității, deținută de speakerul Fredrik Härén

Mediul în care lucrezi contribuie semnificativ la dispoziția ta. Și dacă e bine ales îți poate oferi acea doză de creativitate de care ai nevoie. Contează doar să știi ce ambient ți se potrivește. Pentru a afla, poți începe cu o scurtă călătorie în timp, să vezi când și unde te-ai simțit inspirată. Poate te simți bine când lucrezi în natură, într-o cafenea sau când alegi un loc recunoscut pentru ambientul zen, cum ar fi o insulă a creativității, deținută de celebrul speaker global Fredrik Härén.

Pe 27 februarie ai ocazia de a-l cunoaște în România, la festivalul LEAP (Learn. Explore. Apply. Play). Fredrik Härén va vorbi despre creativitate și despre cât de important este să te cunoști pentru a-ți dezvolta această latură. Este prima ediție a unei conferințe internaționale, organizată de eJobs și Târgul de Cariere. Evenimentul este dedicat specialiștilor în resurse umane, managerilor, antreprenorilor și profesioniștilor.

De unde îți iei doza de inspirație

Fredrik are peste 20 de ani de experiență ca speaker global. A fost premiat ca „Speaker al Anului' în Suedia (țara sa natală) și a fost inclus în „Top 10 speakeri ai Suediei din toate timpurile'. Puțini știu însă de unde își ia Fredrik doza de inspirație. Șapte luni pe an, el locuiește pe o insulă din Suedia, iar insula apropiată, Ideas Island, de lângă Stockholm, o închiriază gratuit celor dornici să dezvolte proiecte creative. Trebuie doar să-l convingi că proiectul tău merită să fie dezvoltat. Pregătește-te însă pentru o competiție destul de strânsă! Rezultatele sunt anunțate în februarie-martie, în fiecare an.

5 motive să aplici pentru un sejur pe insula creativității:

1. Te deconectezi de la zgomotul orașului și te bucuri de un sejur într-o casă pe malul mării, proiectată astfel încât să încurajeze creativitatea.

2. Ai parte de oxigen pentru minte care te inspiră să gândești, să-ți schimbi perspectiva asupra lucrurilor.

3. Dezvolți acel proiect pe care îl ai în plan de mult timp.

4. Poți să iei cu tine persoana dragă sau chiar prietenii alături de care vrei să dai contur proiectului.

5. Sejurul tău are un scop nobil. Poți dona banii pe care i-ai dat pe cazare unui ONG.

Iată interviul despre creativitate pe care Fredrik Härén l-a acordat în exclusivitate în România pentru We Are HR:

Povestește despre cele mai importante abilități pe care companiile ar trebui să le caute la viitorii lor lideri?

Creativitatea – desigur. Este cea mai valoroasă abilitate pe care o puteți avea. Este shortcut-ul spre succes.

Conexiunile umane. Pierdem adesea capacitatea de conectare cu străinii și aceasta este o abilitate atât de valoroasă.

Percepția ideii – abilitatea de a vedea și înțelege schimbarea. Într-o lume în continuă schimbare, să fii capabil să înțelegi schimbarea și să știi să te adaptezi la ea este din ce în ce mai important.

Ai studiat creativitatea umană în întreaga lume timp de 20 de ani. Ce diferențe și ce asemănări ai descoperit în ceea ce privește culturile?

Am descoperit că există atât de multe abordări diferite ale creativității în lume. Aceasta este tema următoarei mele cărți „Lumea creativității'. La fel cum există multe tipuri de mâncare în lume, există multe tipuri de creativitate. Există perspective și practici diferite. Dacă oamenii ar deveni mai curioși să învețe alte tipuri de creativitate decât ale lor, atunci potențialul lor ar exploda.

De ce creativitatea este atât de importantă în afaceri în aceste zile?

Întotdeauna a fost importantă. Dar niciodată nu a fost mai ușor să pui o idee în practică, să găsești atât bani, cât și să o lansezi și să o transformi într-o idee globală.

Ce fac organizațiile în prezent pentru a dezvolta creativitatea celor din echipa lor?

Nu fac suficient. Dacă întrebi oamenii (am întrebat 100.000 de oameni la prezentările pe care le-am avut), doar aproximativ 2% cred că organizația lor face destul. Nu am văzut optimism nici când vine vorba de departamentul de resurse umane sau de CEO.

Ce ucide creativitatea?

Desigur frica. Dar cred că de multe ori o omoară și regulile, procedurile inutile care întârzie rezultatele și birocrația.

Ce ai recomanda pentru a fi mai creativi?

Chiar dacă oamenii cred că angajatorii nu fac suficient pentru a le dezvolta creativitatea, dacă îi întrebi: „Credeți că faceți suficient pentru a vă dezvolta propria creativitate?', aproape nimeni nu spune da. Sugestia mea este ca managerii/companiile, în loc să încerce să dezvolte creativitatea oamenilor, ar fi mai bine să-i încurajeze să spună de ce au nevoie pentru a-și dezvolta această latură. Unii oameni au nevoie să fie singuri, alții să fie în grup, unii se simt mai bine când lucrează în natură, alții preferă aglomerația și agitația orașului etc. Așadar, ar conta foarte mult dacă companiile ar ajuta oamenii să înțeleagă pe deplin procesul lor creativ.

Proiectul tău de CSR „Ideas Island' (www.ideasisland.com) permite oamenilor creativi din întreaga lume să stea gratuit pe insula ta privată pentru a dezvolta un proiect creativ. Cum ți-a venit această idee?

Aveam o insulă în Filipine, dar stăteam acolo doar aproximativ o lună pe an, așa că m-am gândit că ar fi mult mai plăcut să o împrumut unor oameni creativi, astfel încât să poată experimenta senzația uimitoare de a fi singuri pe o insulă. Acea insulă a fost însă lovită de o furtună și casele de pe insulă au fost distruse, așa că am decis să cumpăr o insulă din Suedia care este mai ferită de furtunile naturale. Acum am 10-12 invitați pe vară. Eu locuiesc pe o altă insulă din Suedia câte două luni în fiecare vară, iar oaspeții mei de pe cealaltă insulă (închiriată) își fac astfel o idee despre experiența pe care o trăiesc.

Text: Steluța Năstase-Lupu

