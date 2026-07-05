5 cariere pe care le poți construi alături de ELLE Education

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  . Actualizat 15.07.2026, 14:51,  de  ELLE.ro
5 cariere pe care le poți construi alături de ELLE Education

Să fim sinceri: visul de a lucra în modă, luxury sau design nu este doar despre haine spectaculoase sau interioare impecabile. Este despre energie. Despre ritmul alert al industriei. Despre emoția de a vedea cum o idee se transformă dintr-un moodboard într-o campanie globală, o prezentare de modă sau un hotel boutique exclusivist.

Însă pasiunea, de una singură, nu este suficientă pentru a construi o carieră de succes. Industria s-a schimbat, iar marile branduri caută astăzi profesioniști compleți: creativi, dar și orientați spre business, familiarizați cu mediul digital și pregătiți să conducă echipe și proiecte.

Aici intervine ELLE Education by Mindway. Prin îmbinarea perspectivei autentice din industrie cu o pregătire academică de înalt nivel, programele sale transformă pasiunea creativă în cariere dinamice și de succes.

Dacă îți dorești o schimbare profesională, un upgrade al competențelor sau chiar o reinventare completă a parcursului tău, iată cinci cariere pe care le poți construi prin intermediul programelor ELLE Education.

1. Strategul din culise: Luxury Brand Manager

Nu doar consumi luxul, ci devii persoana care decide modul în care acesta este perceput și experimentat de public. Luxury Brand Manager-ul este gardianul identității unui brand, protejându-i moștenirea și contribuind la evoluția sa.

Cum arată această carieră?

Internațională, provocatoare și extrem de dinamică. Nu promovezi doar produse, ci construiești experiențe, emoții și stiluri de viață aspirationale.

Ce vei face concret?

  • Vei dezvolta strategii de business pentru piețe globale;
  • Vei coordona experiențe dedicate clienților VIP;
  • Vei gestiona echipe și proiecte pentru a menține relevanța unui brand într-o lume digitală aflată în continuă schimbare.

Program recomandat: MBA in Luxury Brands

Programul oferă o perspectivă completă asupra strategiei de business, managementului financiar și analizei economice, cu aplicabilitate directă în industriile luxury, fashion, travel și lifestyle.

2. Arhitectul tendințelor: Fashion Marketing Specialist

Te-ai întrebat vreodată de ce un anumit brand devine viral peste noapte sau cum apar tendințele care domină rețelele sociale? În spatele lor se află profesioniști în marketing care înțeleg perfect atât cultura contemporană, cât și comportamentul consumatorului.

Cum arată această carieră?

Rapidă, creativă și bazată pe date. O combinație între intuiție, analiză și storytelling.

Ce vei face concret?

  • Vei crea campanii digitale pentru branduri de modă;
  • Vei analiza comportamentul consumatorilor și tendințele pieței;
  • Vei dezvolta parteneriate cu influenceri și creatori de conținut.

Program recomandat: Master in Fashion Marketing

Vei învăța să anticipezi schimbările din mediul digital, să utilizezi instrumente de marketing analytics și să coordonezi echipe de marketing în cadrul unor branduri internaționale.

3. Creatorul de imagini: Visual Merchandiser & Fashion Stylist

Dacă poți transforma instantaneu un spațiu gol sau o colecție de haine într-o poveste vizuală coerentă, acesta poate fi drumul tău profesional.

Cum arată această carieră?

Creativă, practică și extrem de vizibilă. Tu stabilești direcția estetică și creezi experiențe memorabile pentru public.

Ce vei face concret?

  • Vei realiza styling pentru ședințe editoriale și campanii;
  • Vei oferi consultanță de imagine și personal branding;
  • Vei crea vitrine și spații comerciale care atrag atenția și stimulează vânzările.

Program recomandat: Visual Merchandiser and Fashion Stylist Diploma

Predat de profesioniști activi în industrie, programul te ajută să stăpânești concepte precum coolhunting și image consulting și să îți construiești un portofoliu solid încă din timpul studiilor.

4. Antreprenorul creativ: Interior Decorator & Lifestyle Entrepreneur

Cererea pentru spații atent curate și cu identitate vizuală puternică este mai mare ca niciodată. De la locuințe private la hoteluri boutique, magazine concept sau spații de lucru contemporane, designul interior a devenit un instrument esențial de diferențiere.

Cum arată această carieră?

Independentă, creativă și cu un puternic spirit antreprenorial.

Ce vei face concret?

  • Vei concepe și amenaja spații rezidențiale sau comerciale;
  • Vei lucra cu texturi, culori și materiale pentru a crea experiențe vizuale unice;
  • Vei avea oportunitatea de a-ți lansa propriul studio de design sau propriul brand lifestyle.

Program recomandat: Master in Interior Design and Decoration

Programul, oferit prin School of Architecture and Design, combină designul de produs și amenajarea spațiilor cu instrumentele necesare pentru dezvoltarea unei afaceri proprii.

5. Povestitorul brandurilor: Fashion & Luxury Communications Specialist

Într-o lume dominată de conținut, brandurile au nevoie de profesioniști capabili să spună povești care inspiră, emoționează și construiesc conexiuni autentice cu publicul.

Cum arată această carieră?

Strategică, dinamică și conectată permanent la media, cultură și tendințe.

Ce vei face concret?

  • Vei dezvolta și comunica identitatea unui brand;
  • Vei coordona campanii de relații publice și lansări media;
  • Vei gestiona comunicarea în situații sensibile și vei contribui la consolidarea reputației unui brand.

Program recomandat: Diploma Course Marketing and Communications for Fashion and Luxury Brands

Programul oferă instrumentele necesare pentru a stăpâni storytelling-ul de brand, relațiile cu presa și strategiile de comunicare digitală dedicate segmentului fashion și luxury.

Mai mult decât educație: acces direct la industrie

Competențele se învață, însă conexiunile se construiesc în timp. Unul dintre cele mai valoroase beneficii ale experienței ELLE Education by Mindway este accesul la o comunitate internațională formată din alumni, experți și recrutori din companii de top.

Într-o industrie în care relațiile profesionale pot deschide uși importante, această rețea poate reprezenta primul pas către oportunitățile pe care le cauți.

Ești pregătit(ă) să îți scrii următorul capitol profesional?

ELLE Education by Mindway oferă programe dedicate domeniilor fashion, luxury, strategie de brand și design interior, de la MBA-uri și programe de masterat până la diplome și certificări specializate.

Mai multe informații despre programe și procesul de admitere sunt disponibile aici: ELLE Education.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Solidarizare internațională fără precedent pentru Oradea PRIDE: Peste 120 de organizații din 30 de țări cer autorităților locale să înceteze blocarea Marșului PRIDE
Lifestyle
Solidarizare internațională fără precedent pentru Oradea PRIDE: Peste 120 de organizații din 30 de țări cer autorităților locale să înceteze blocarea Marșului PRIDE
Aspecte personale importante pe care le ignori atunci când vrei ca totul să fie bine în cuplu
Lifestyle
Aspecte personale importante pe care le ignori atunci când vrei ca totul să fie bine în cuplu
10 seriale fantasy pline de acțiune, care merită toată atenția ta
Lifestyle
10 seriale fantasy pline de acțiune, care merită toată atenția ta
10 filme britanice foarte bune pe care să le vezi oricând ai ocazia
Lifestyle
10 filme britanice foarte bune pe care să le vezi oricând ai ocazia
Partenerul te rănește, dar consideri că de aici înveți ceva? Cum această perspectivă a dezvoltării personale te împiedică să vezi realitatea
Lifestyle
Partenerul te rănește, dar consideri că de aici înveți ceva? Cum această perspectivă a dezvoltării personale te împiedică să vezi realitatea
Excelența în designul interior: de ce programele ELLE Education stabilesc un nou standard în industrie
Lifestyle
Excelența în designul interior: de ce programele ELLE Education stabilesc un nou standard în industrie
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral
Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Regizorul israelian Roy Cohen: "Arăt cum este să trăiești în Israel, fără a închide ochii la atrocitățile pe care le comite în Gaza și Cisiordania"
Regizorul israelian Roy Cohen: "Arăt cum este să trăiești în Israel, fără a închide ochii la atrocitățile pe care le comite în Gaza și Cisiordania"
Lifestyle

Roy Cohen este un cineast, activist și jurnalist israelian queer care critică acțiunile genocidare comise de propriul stat în Gaza prin intermediul documentarului său, Far from Maine, și pledează pentru recunoașterea tragediei și suferinței palestiniene.

+ Mai multe
10 filme de neratat, despre răsturnări tensionate și dezastruoase de situație
10 filme de neratat, despre răsturnări tensionate și dezastruoase de situație
Lifestyle

În filmele de mai jos vei vedea răsturnări de situație memorabile și personaje care sunt puse în fața unor alegeri dificile.

+ Mai multe
Tipuri de iubire idealizate care te împiedică să ai o relație de cuplu sănătoasă
Tipuri de iubire idealizate care te împiedică să ai o relație de cuplu sănătoasă
Lifestyle

Imaginea pe care o ai despre iubire nu are nicio legătură cu realitatea, iar asta îți va aduce de fapt dezamăgire.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC