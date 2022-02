5 abilități digitale pentru un job în IT

Cu abilități în digital marketing (SEO și social media) poți face un upgrade carierei tale, alegând un job în domeniul IT. Astfel ai ocazia de a învăța ceva nou în fiecare zi și de a dezvolta, așa cum îți place, site-uri și aplicații, poate pentru un stil sănătos de viață. Și ai posibilitatea de a lucra chiar și de pe cele mai exotice plaje. Descoperă ce abilități digitale să dezvolți acum pentru a face un pas important în cariera ta, spre un job în IT.

Text: Mihaela Pascari

Admiri probabil celebritățile care investesc în formarea lor, și pe lângă aparițiile la TV, lucrează la propriile proiecte.

Lyndsey Scott, modelul Victoria’s Secret, Calvin Klein, Prada, a absolvit Amherst College, Massachusetts, cu specializare în teatru și în informatică. În timpul liber creează aplicații iOS, iar pe multe dintre ele le poți descoperi în Apple App Store. imDown este o aplicație cu videoclipuri de mai puțin de un minut, beautifulBook îți permite să adaugi teme art deco sau gotice cărților online, iar Educate! sprijină o organizație care dezvoltă tineri lideri și antreprenori în Africa.

Angela Bassett, vedeta filmelor Monster’s Ball și Whats Love Got To Do a urmat Hour of Code, campania la care a participat și Președintele Barack Obama. Hour of Code este o mișcare globală care ajunge la zeci de milioane de studenți din peste 180 de țări. A învățat să scrie 5 rânduri de cod într-o oră și a creat un videoclip pentru a dovedi acest lucru. Dacă într-o oră a învățat să scrie 5 linii de cod, imaginează-ți ce ai putea învăța într-un curs de 120 de ore, precum cele organizate în România de eJobs, prin proiectul Cursuri de IT by eJobs.

Care e rețeta succesului pentru a deprinde abilități în IT?

Cursuri online gratuite

Unele dintre cele mai bune resurse pe care le puteți folosi pentru a-ți dezvolta abilitățile digitale sunt cursurile IT, organizate în România de eJobs, prin proiectul Cursuri de IT by eJobs. Acestea sunt create printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ce trebuie să știi despre cursuri:

• Cursurile sunt 100% gratuite, finanțate prin fonduri europene

• Au loc de luni până vineri, între orele 17:00 / 17:30 și 20:00 / 20:30 (ora de începere se stabilește la prima oră de curs)

• Te ajută să faci reconversia către un job în domeniul IT

• Se întâmplă 100% online

• Te învață o abilitate practică, căutată pe piața muncii

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

Pasiune

Când îți dorești să creezi un site sau o aplicație, începi să testezi, să înveți cum să implementezi anumite feature-uri și automat deprinzi și abilități digitale. În plus, vei strânge multe informații și vei avea nevoie să le organizezi într-un tool, precum Google Drive sau Dropbox, exersând astfel și abilitățile de a lucra în Cloud.

Interes pentru a dezvolta prezența online

Un profil realizat în mod profesionist pe eJobs și pe Facebook, cu postări relevante pentru cariera pe care ți-o dorești, te va ajuta să stabilești mai ușor relații cu oamenii din companiile unde îți dorești să lucrezi și să fii informată despre oportunitățile de angajare.

5 Abilități care-ți permit să faci trecerea către domeniul IT

1. Social Media

Potrivit unui studiu recent, există 4,2 miliarde de utilizatori activi a rețelelor sociale în întreaga lume. Dintre aceștia, 4,15 miliarde sunt utilizatori activi pe dispozitive mobile. Și este locul unde ar trebui să-ți desfășori activitatea, testând și descoperind noi feature-uri. În social media, poți să exersezi și partea tehnică, să folosești tool-uri care-ți permit să programezi postări pentru toate conturile de rețele sociale (precum Hootsuite) sau tool-uri care-ți permit să creezi reguli pentru rețelele sociale atunci când sunt îndeplinite anumite condiții. De exemplu, poți face backup-uri ale postărilor în Dropbox după ce acestea sunt difuzate sau să repostezi automat. Când oferi astfel de exemple la interviu, îți crești considerabil șansele de a obține locul de muncă dorit, chiar dacă nu ai experiență. Angajatorii vor ști că îți dorești să înveți cum să-ți optimizezi activitatea.

2. Analytics

Analiza datelor îți permite să iei decizii bune pentru business. Cheia este să știi la ce date să te uiți și să măsori pentru a îmbunătăți următoarea campanie. Este esențial să știi cine este publicul pentru care lucrezi, ce subiecte îl interesează, ce pagini accesează, cât timp dedică navigării pe site. Iar la interviu poți vorbi despre profilul utilizatorilor unui site, despre comportamentul acestora și despre deciziile pe care le-ai luat pentru a îmbunătăți timpul petrecut pe site, CTR-ul sau conversiile.

3. SEO

81% dintre utilizatorii de internet caută online un produs sau serviciu, Google reprezentând 70% din acest trafic. Este important să vezi cum se poziționează în Google site-urile pe care le administrezi și să testezi ce erori apar (în cazul în care poziționarea nu este una de top). Acest exercițu, de testare, îți dezvoltă abilitățile pentru un job în IT. Există câteva instrumente care te pot ajuta să afli cât de bine optimizat este site-ul tău. De exemplu, SEMrush îți oferă o analiză a site-ului și a poziționării acestuia, precum și idei pentru a-i crește poziția. O altă opțiune este Moz.com. Are articole informative și tutoriale care-ți oferă o pregătire de bază în SEO.

4. Editare video

Conținutul video va reprezenta 80% din traficul de pe Internet în viitorul apropiat. Și nu trebuie să fii video content creator sau social media specialist pentru a ști cum să-l creezi și cum funcționează acesta sau ce feature-uri ai la îndemână. Poți exersa folosind contul de Youtube sau cel de TikTok. Angajatorii sunt atenți la conținutul din social media și apreciază dezvoltarea skill-urilor în crearea conținutului.

5. Crearea portofoliului online

Este important să ai un site personal unde să-ți prezinți proiectele la care ai lucrat până acum sau să scrii despre ce ai învățat nou în domeniul IT ori despre ce ai testat. Poate fi o completare excelentă a CV-ului tău. Astfel angajatorii își pot da seama ce poți face pentru compania lor și își vor dori să te aibă în echipa lor.

