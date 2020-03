4 tipuri de șefi toxici și cum să le faci față

Ai un serviciu bine plătit, colegi buni, dar toată atmosfera e stricată de șefi toxici. În primul rând este necesar să ieși din idealizare. Așa cum nu există bărbatul perfect sau relația perfectă, nu există nici locul de muncă perfect. Întotdeauna ceva va da cu minus, iar tu vei fi nevoită să faci un compromis. Fie accepți un salariu mai mic, întrucât programul este flexibil și adori ceea ce faci. Fie mediul îți permite să evoluezi profesional, chiar dacă nu ai colegi de care să fii foarte apropiată. În ceea ce privește șefii, identifică tipologia și cum să le gestionezi comportamentul.

Șefi toxici? Manipulatorul emoțional

Nu face altceva decât să se plângă. Toată echipa este leneșă și dezinteresată, numai pe tine se poate baza. Face tot ce e omenește posibil să salveze departamentul sau să îl țină pe linia de plutire. Cât muncește și cum nu mai are timp de viață personală și familie… De regulă acest tip de șef este o femeie, bărbații nu au tendința de a intra atât de profund în emoții, ei mai degrabă fug de ele. Poate șefa ta toxică emoțional este speriată, depășită de situație și are nevoie de suport moral. E ok să i-l acorzi, atâta vreme cât pentru tine nu este epuizant.

Subliniază-i cât de important este să faceți cu toții echipă, nu doar tu cu ea, căci altfel ajungeți la supraîncărcare, burnout și eficiență redusă. Cum ea poate deveni un mentor sau ajutor și pentru ceilalți, folosind nevoia ei de atenție și de a se simți importantă. Dacă această abordare a șefei are ca scop manipularea conștientă, nu te pune în pielea salvatorului, deci nu intra în joc. După ce a ventilat puțin, reveniți la partea pragmatică de a găsi soluții pentru problemele cu care vă confruntați. Nu este de datoria ta? Atunci fă sarcinile de care ești responsabilă și atât.

Șeful care cere enorm

Îți dă sarcini cu 10 minute înainte de terminarea programului. Te sună seara, în weekend, te bombardează cu mailuri chiar și de Sărbători. Fie nu are viață personală, fie vrea să fugă de o relație nesatisfăcătoare și se aruncă în muncă. Ori prin profesie se valorizează ca individ. Oare tu ai creat premisele acestui comportament acceptându-l treptat, până a ajuns la cote incredibile? Te-ai oferit chiar tu să lucrezi la sfârșit de săptămână sau seara până târziu? Este necesar să vezi și partea ta de responsabilitate în poveste. Dar oricăror șefi toxici poți să le pui limite, așa cum este cazul și acum.

Desigur, există situații urgente, perioade mai aglomerate în funcție de proiecte. Dar dacă cele descrise mai sus reprezintă normalitatea, atunci e o problemă. Viața profesională îți va acapara celelalte zone ale vieții tale, iar frustrările îți vor afecta semnificativ starea de bine. Ai de ales. O discuție față în față prin care setezi limitele, și aici un potențial conflict deschis, ori refuzul pas cu pas al sarcinilor care îți mănâncă timpul liber. Să lucrezi în weekend? Nu poți, pleci din oraș. Să intri acum pe laptop? Ești într-o vizită. Ultima redută și formă de protecție este demisia. Salariul pe care îl primești nu înseamnă muncă 24/7.

Șefi toxici agresivi

Paletarul agresivității este foarte vast, de la forme de manifestare mai subtile, la cele violente. Unii șefi toxici sunt sarcastici, ironici, alții țipă, trântesc lucruri sau chiar îți spun cuvinte urâte. Poți raporta asta la departamentul de resuse umane, dacă știi că are efect. Dar, cel mai bine, cu foarte multă fermitate în glas transmiți că astfel de comportament este inacceptabil. Confruntarea setează limitele pe care tu le vei întări printr-o atitudine profesionistă. Nu uita, oamenii se poartă cu tine așa cum le permiți tu.

Șefi toxici care nu-ți recunosc meritele

Este foarte neplăcut să nu-ți fie apreciată munca. Iar când ai șefi toxici care își asumă meritele pentru ceea ce ai făcut tu… furia e cu atât mai mare. Ei pot complota să te pună în situații delicate, sunt maeștri la critică și-ți dau senzația că nimic nu e bine. La polul opus acestei toxicități pot fi foarte carismatici, par prietenoși, dornici să afle detalii intime despre tine. Pe seama cărora vor râde ulterior.

Ce poți face tu? Îți păstrezi viața privată și picioarele puternic înfipte în realitate. Acea realitate că îți faci meseria corect și bine, fără să intri în capcana submisivității. Păstrând o poziție de verticalitate de fiecare dată îți aperi interesele, părerea, îți subliniezi contribuția. Genul acesta de șefi acționează precum rechinii: cum au simțit miros de sânge atacă și mai puternic. Deci e important să-ți ții firea!

