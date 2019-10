20 filme horror care nu te vor speria chiar atât de tare și pe care merită să le vizionezi

Chiar dacă filmele horror nu sunt pe placul tuturor, există nenumărate persoane cărora le plac la nebunie aceste filme. Iar dacă nu vrei să ai coșmaruri, filmele pe care ți le-am pregătit sunt potrivite pentru tine.

Acest gen de filme nu este chiar atât de mult apreciat, mai cu seamă că unele dintre ele se inspiră din viața reală. Iar dacă te întrebai care sunt cele mai potrivite filme horror pe care ar trebui să le urmărești, dar totodată nici să te sperii atât de tare, iată care sunt opțiunile pe care ți le-am pregătit.

1. Army of Darkness (1992)

Army of Darkness este unul dintre filmele horror care arată cum lumea e amenințată de o armată a întunericului. Cel care vine în această lume și încearcă să o salveze este chiar Ash, care dintr-un angajat într-un supermarket, ajunge să fie urmărit de o putere supranaturală.

2. Beetlejuice (1988)

Barbara și Adam Maitland sunt protagoniștii filmului Beetlejuice. Cei doi mor în urma unui accident de mașină, dar ajung fantome și sunt nevoți să împartă casa cu o altă fantomă extrem de interesantă.



3. Ben (1972)

Filmul Ben arată povestea unui băiat și a animalului său de companie. Dacă lucruri nu par neobișnuite până acum, cei doi prieteni încep să ucidă. O piesă de pe coloana sonoră a filmului a fost inclusă în albumul lui Michael Jackson din 1972.

4. Blade (1998)

Dacă îți plac filmele cu vampiri, află Blade este unul dintre cele pe care nu trebuie să le ratezi. Filmul arată cum un personaj, care este jumătate om și jumătate vampir, își propune să salveze orașul.

5. Buffy The Vampire Slayer (1992)

Chiar dacă vorbim despre filme horror, nu ar trebui să îi ignorăm pe adolescenți deoarece și ei pot fi incluși în aceste filme. Buffy, care este o majoretă, îl întâlnește într-o seară pe Merrick, care pare să fie vinovat de mai multe dispariții din oraș.

6. The ‘Burbs’ (1989)

Viața lui Ray și a prietenului său este ușor dată peste cap de sosirea unor noi vecini în cartier. Și chiar dacă nu pare nimic în neregulă cu ei, în cele din urmă, cei doi prieteni își dau seama că noii vecini sunt ciudați, mai ales că, imediat după sosirea lor, dispare un vecin de-al lor.

7. The Craft (1996)

Nu se putea ca din lista noastră de filme să lipsească unul cu vrăjitoare. The Craft spune povestea a patru fete care descoperă că au pasiuni comune, iar aici nu vorbim despre modă, pictură sau muzică, ci despre ocultism.

8. Ghostbusters (1984)

Ghostbusters arată povestea unor oameni de știință care pornesc într-o adevărată aventură. Mai precis, ei se află în New York și cred că în jurul lor se află mai multe fantome și sunt înconjurați de activități paranormale.

9. Gremlins (1984)

Atunci când un băiat primește cadou de Crăciun de la tatăl său o creatură destul de ciudată, tatăl său îl avertizează ca nu cumva să îl hrănească noaptea. Însă, el nu îl ascultă și încalcă ceea ce i-a spus tatăl său. De aici începe un lung șir de aventuri ciudate.

10. Happy Death Day (2017)

Filmul Happy Death Day o are în prim-plan pe Tree Gelbman, care este o adolescentă ce trăiește la nesfârșit ziua în care moare. Din păcate, ea va reuși să pună capăt acestui lucru doar dacă află cine este cel care a ucis-o.

11. The Innkeepers (2011)

The Innkeepers arată cum Luke și Claire, doi angajați ai unui hotel, au parte de o serie de evenimente neașteptate. Cei doi vor să afle adevărul din spatele morții Madelinei O’Malley, o mireasă care s-a sinucis în camera de hotel.

12. Lady In White (1988)

Lady In White spune povestea unui tânăr care printr-o întâmplare, este martor la moartea unei fete. El vrea să afle numele celui care a ucis-o și să plătească pentru ceea ce a făcut.

13. A Quiet Place (2018)

Emily Blunt este protagonista filmului A Quiet Place. Ea interpretează rolul unei soții și mame, a cărei familie este terorizată de extratereștri. Pe lângă asta, ea mai are și doi copii de care trebuie să aibă grijă și să îi protejeze.

14. Shaun of the Dead (2004)

Personajul principal din Shaun of the Dead trebuie să renunțe la jocurile video pentru a-și salva iubita și prietenii de amenințarea unor zombie . Chiar dacă este un film de groază, cu siguranță vei râde atunci când te vei uita la acest film.

15. The Sixth Sense (1999)

Filmul The Sixth Sense cu siguranță te va impresiona și zicem asta pentru că spune povestea lui Cole, care este vizitat de către fantome. Filmul este cu atât mai impresionant, cu cât surprinde și trăirile interioare ale băiețelului.

16. Slither (2006)

Filmul Slither arată cum un oraș, Wheelsy, aparent liniștit, este zdruncinat în momentul în care o femeie din comunitate dispare. Șeriful și soția lui încep căutările, însă ceea ce vor descoperi le va schimba pentru totdeauna viața.

17. Twilight Zone: The Movie (1983)

Filmul Twilight Zone: The Movie are la bază un serial de televiziune cu același nume, creat de Rod Serling. Pe lângă asta, filmul are patru părți, iar fiecare spune o poveste înfricoșătoare și cu final neașteptat.

18. What We Do in the Shadows (2015)

Dacă îți plac filmele cu vampiri, atunci pelicula What We Do in the Shadows este perfectă pentru tine. Filmul arată cum un grup de vampiri încearcă să se integreze în viața cotidiană.

19. The Watcher in the Woods (1980)

Filmul The Watcher in the Woods este considerat unul dintre cele mai înfricoșătoare. FIlmul spune povestea unei adolescente și a surorii sale care se află în jurul unui controverse legate de dispariția unei fete.

20. Zombieland (2009)

Zombieland este un film care surprinde modul prin care doi prieteni încearcă să supraviețuiască, ei aflându-se într-o lume dominată de zombi. Pe lângă asta, ei sunt nevoiți să experimenteze zi de zi noi situații dificile.

