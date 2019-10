Cele mai bune filme fantasy ale anului 2019 despre care nimeni nu vorbește, dar pe care trebuie să le vezi

Filmele fantasy au ajuns să fie extrem repede apreciate de către publicul larg, mai cu seamă că unele dintre ele au fost incluse în topurile celor mai vizionate filme. Fie că vorbim de filme precum Avengers: Endgame, Captain Marvel, Spider-Man: Far From Home, toate aceste filme au povești interesante și menite să îți capteze atenția.

Uneori, avem nevoie de momente pentru a ieși din rutina în care ne desfășurăm viața, astfel că aceste filme fantasy sunt potrivite dacă vrei să te relaxezi și să vezi cum lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată:

1. Aniara

Filmul Aniara spune povestea unui grup de pasageri de pe o navă spațială, numită Aniara. Filmul are la bază o poveste de ficțiune din anul 1956, scrisă de Harry Martison și care se axează pe capacitatea oamenilor de a distruge lucrurile care îi înconjoară. Și cum filmul nu urmează exact cursul pe care l-a avut cartea, în film contează mult mai mult modul prin care oamenii încearcă să își schimbe calitatea vieții pe Pământ.

2. Fast Color

Filmul Fast Color este bazat pe povestea unei femei de culoare, care nu este așa cum și-o imaginează toată lumea. Și spunem asta deoarece ea descoperă faptul că are puteri supranaturale. Însă, ea este nevoită să facă față acestui lucru deoarece trebuie să se reconecteze și cu mama ei, care are aceleași puteri.

3. I Am Mother

Filmul I Am Mother are în centrul său povestea unei adolescente, care întreaga ei viață a fost crescută de către o mamă robot. Însă, la un moment dat, ea intră în contact cu lumea exterioară, iar viața ei se schimbă în mod radical.

4. The Kid Who Would Be King

The Kid Who Would Be King ne arată povestea a mai mulți tineri care își unesc forțele în momentul în care unul dintre ei, pe numele său Alex, găsește o sabie. De aici până la o întreagă aventură mai e un singur pas. Ei pornesc într-o aventură care le amenință mediul în care trăiesc.

5. The Head Hunter

Povestea filmului The Head Hunter ne spune faptul că un bărbat deține o colecție impresionantă de capete, cu scopul de a-l prinde pe cel care i-a ucis fiica. În toată această aventură, avem parte și de multe momente unice și care duce povestea la un alt nivel.

6. The Changeover

Tânăra Laura Chant este protagonista filmului The Changeover și care este nevoită să facă o alegere destul de importantă în viața ei, pentru a-și ține secretă identitatea. Pe lângă asta, ea trebuie să-i salveze viața fratelui său care este amenințat de către un spirit malefic.

7. Yesterday

Yesterday este unul dintre filmele pe care trebui să le urmărești și spunem asta pentru că ne arată povestea unui cântăreț, care din păcate are parte de un accident și este lovit de către un autobuz. El se trezește într-o altă lume și îi vine ideea de a cânta melodiile cunoscutei trupe The Beatles.

8. High Life

High Life este un film care se bazează pe călătoria făcută de către Monte și fiica lui, care sunt trimiți în mod special cu scopul de a găsi o altă sursă de energie. Pe lângă faptul că este un film SF, este un film care te va face să îți pui întrebări.

9. Starfish

Filmul Starfish o are ca protagonistă pe Aubrey Parker, care este lăsată singură, în apartamentul celei mai bune prietene ale ei. Însă, cel mai surprinzător lucru este faptul că filmul are la bază o poveste reală. A. T. White a scris această poveste într-un moment în care era depresiv și dorea să se izoleze deoarece tocmai îi murise cea mai bună prietenă, astfel că acea experiență a avut un impact destul de mare asupra vieții lui.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro