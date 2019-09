11 filme care și-au amânat data lansării

Suntem conectați la tot ceea ce apare noi, fie că vorbim de lansări în materie de modă, frumusețe, sau în cazul de față, în materie de filme. Iar dacă vorbim de probleme financiare, de neînțelegeri pe platourile de filmare sau schimbări la nivelul echipei de producție, toate aceste filme au avut un motiv pentru care au întârziat atât de mult data lansării.

1. The Other Side of the Wind

The Other Side of the Wind este un film regizat de Orson Welles și a fost lansat în anul 2018, deși el trebuia să fie lansat cu mulți ani în urmă, mai exact 40 de ani. Welles a început să filmeze în 1970, acela fiind și momentul în care el revenea în atenția publicului de la Hollywood. Filmările au continuat timp de șase ani, însă cu pauze. În cele din urmă, veniturile pentru producerea filmului s-au terminat, iar din acest motiv, au amânat lansarea lui atât de mult timp. Pe lângă asta, a mai fost și dezinteresul din partea investitorilor. Filmul a avut premiera în anul 2018, cu ocazia Festivalului de Film de la Veneția.

2. Amazing Grace

Fimul Amazing Grace este o ecranizare a concertului susținut de Aretha Franklin în anul 1972. Deși ar fi trebuit să apară încă de atunci, directorul filmului, Sydney Pollack, a fost concediat, iar el a fost cel care a filmat ambele nopți de concert. Ulterior, în 1990, Atlantic Records a decis ca Alan Elliot să producă filmul. Însă, Elliott a descoperit o problemă, și anume aceea că Pollack nu sincronizase sunetul cu imaginea. Cu toate astea, filmul a fost lansat abia în anul 2019.

3. Boyhood

Fimul Boyhood arată povestea de viață a lui Mason, un băiețel de șase ani, interpretat de actorul Ellar Coltrane. El, alături de sora lui, Samantha, vor trece prin diferite experiențe până când ajunge el la maturitate. Cu toate astea, producătorii filmului nu și-au dorit ca filmul să aibă acest parcurs. Filmul a avut premiera în anul 2014.

4. Bad Taste

Bad Taste este filmul de debut al lui Peter Jackson, iar el a fost atât actor, co-editor, producător, scenarist, cât și director. Echipa a fost nevoită să filmeze în weekend-uri deoarece erau singurele zile în care puteau veni toți cei implicați. Cu toate astea, producerea filmului a durat patru ani.

5. The Evil Within

The Evil Within este un film scris de Andrew Getty, el fiind și finanțatorul proiectului. El a filmat The Evil Within între anii 2002 și 2007. El este și cel care a montat filmul, adăugând câteva efecte speciale. Acesta a murit în anul 2015, la vârsta de 47 de ani. Michael Luceri a fost cel care a finalizat filmul, iar lansarea lui a fost în anul 2017.

6. Voyage of Time

Filmările filmului Voyage of Time au început în anul 1970, însă nu s-au terminat oficial până în anul 2008. Terrence Malick a lucrat la film mulți ani, căutând colaboratori pentru producerea efectelor speciale. Însă, după câteva probleme cu investitorii, Voyage of Time a apărut în anul 2016 în două versiuni, prima versiuni fiind un lungmetraj narat de Cate Blanchett, dar și o versiune de 40 de minute cu Brad Pitt.

7. Roar

Roar spune povestea unui bărbat care s-a decis să își concentreze viața și atenția asupra conviețuirii cu mai multe animale, precum lei sau chiar tigrii. Însă, scopul lui era de a-i studia și de a-i păstra cât mai departe de braconieri. Filmările au început în 1969, când directorul filmului, Noel Marshall și soția lui, Tippi Hedren, au fost în vizită în Mozambic. Filmările ar fi trebuit să dureze trei luni, însă 70 dintre membrii au fost răniți de către animale, iar filmul a durat șase ani până când să fie lansat.

8. The Simpsons

Filmul The Simpsons a marcat copilăria multora, însă lansarea lui a fost amânată timp de 20 de ani. Inițial, producătorii voiau să facă o parodie după Fantasia, un film produs de Disney. Ulterior, au mai fost mai multe idei care stăteau la baza filmului, însă niciuna nu a fost pusă în aplicare. Cu toate astea, filmul a apărut în anul 2007.

9. Hell’s Angels

Howard Hughes a început filmările pentru filmul Hell’s Angels în 1927, iar eforturile lui de a produce un film ieșit din comun a depășit costurile. Producția filmului a costat 2 milioane de dolari, iar el a fost nevoit să producă și mai mulți bani pentru ca filmul să fie lansat.

10. Eraserhead

Filmul Eraserhead spune povestea de viață lui Henry Spencer, interpretat de Jack Nance, care se căsătorește cu Mary X, iubita sa. La scurt timp, cei doi se despart și au parte de mai multe experiențe ieșite din comun. Filmările au durat timp de 5 ani, dar au și avut costuri pe măsură. Producătorul David Lynch a mai lucrat timp de un an la sunet, după ce filmul a fost produs.

11. Coffee and Cigarettes

Filmările pentru Coffee and Cigarettes au început în anul 1986, când Jarmusch a făcut un scurt metraj pentru Saturday Night Live, alături de Roberto Benigni și Steven Wright. Un alt film, în rolurile principale fiind Joie, Cinque Lee și Steve Buscemi a apărut după trei ani. A treia serie a apărut în 1993, și chiar a câștigat Palme d’Or for Best Short Film la Festivalul de Film de la Cannes. În 2003, Jarmusch a început să lucreze pentru un nou film, iar Coffee and Cigarettes a fost lansat în 2004, după 20 de ani de la lansarea primului scurt-metraj.

Citește și:

10 filme pe care ar trebui să le vadă fiecare femeie

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro