10 seriale pe care să le urmărești dacă „Gossip Girl” a fost favoritul tău

Gossip Girl ne-a ținut cu sufletul la gură timp de 6 sezoane în anii trecuți – tocmai de asta, golul lăsat în urmă este imens și foarte greu de umplut cu altceva. Dar hai măcar să încercam!

Până la reboot-ul de 10 episoade promis de HBO pentru 2021, iată alte 10 idei de seriale care urmăresc tot problemele de neimaginat ale adolescenților bogați:

1. Pretty Little Liars

Un serial plin de mister, relații ascunse și mesaje dubioase în miez de noapte. Totul începe când populara Alison DiLaurentis dispare chiar de lângă prietenele ei într-o seară, urmând ca cele 4 – Spencer, Hanna, Aria și Emily – să continue să investigheze cazul mulți ani după aceea. Totul în timp ce primesc mesaje amenințătoare de la un anumit „A”, care se pare că le cunoaște toate secretele și le urmărește pretutindeni.

2. You

Rămânem în zona de mister și groază, de data aceasta cu un serial în care chiar Penn Badgley din Gossip Girl joacă rolul principal – acela al criminalului Joe Goldberg. Ținând cont că Dan s-a dovedit a fi Gossip Girl, fanii nu s-au putut abține să nu compare cele două personaje; ba chiar și Badley îl consideră pe Joe „un progres suprarealist” al lui Dan, o variantă care merge până la crimă pentru a-și găsi iubirea.

3. One Tree Hill

Relațiile complicate de familie i-au ținut aproape de ecrane pe fanii serialului Gossip Girl – One Tree Hill se concentrează pe subiecte asemănătoare, alături de complexitatea întrebărilor adolescenților privind viața și iubirea. Frații Lucas și Nathan Scott sunt prinși în drama micului lor oraș în timp ce încearcă să își salveze relația, după o lungă rivalitate pe terenul de baschet și în afara lui.

4. Riverdale

Tot în dramele orașului lor se pierd și personajele principale din Riverdale – Archie, Veronica, Betty sau Jughead – atunci când fratele geamăn al celei mai populare fete din liceu este ucis în mod misterios. Cei patru sunt într-o continuă căutare de sine, în timp ce totul în jurul lor pare să se întunece.

5. The OC

Chiar înainte de Gossip Girl, exista serialul The OC care să se ocupe de dramele tinerilor bogați. Ecranizarea urmărește viețile a trei familii înstărite din sudul Californiei – Cooper, Cohen și Nichols – timp de 4 sezoane.

6. 90210

În Gossip Girl urmăream viața bogaților din Manhattan, însă în 90210 totul se mută pe coasta de vest, în Beverly Hills. Un reboot al serialului „Beverly Hills, 90210” din anii ’90, acesta readuce câteva dintre vechile personaje alături de multe altele noi, într-o serie proaspătă de drame, triunghiuri amoroase și extravaganță.

7. The Carrie Diaries

Deși o anexă a serialului Sex and the City, The Carrie Diaries seamănă destul de mult și cu Gossip Girl, dacă totul s-ar fi întâmplat în anii ’80. O tânără scapă de vechea sa viață în suburbia orașului și primește un internship în New York – aici începe să experimenteze cluburile de noapte, magazinele și hainele deceniului.

8. The Vampire Diaries

Cu siguranță îți va plăcea chiar și un serial fantasy dacă tensiunea și complexitatea triunghiurilor amoroase te captivau încă de când urmăreai Gossip Girl. Cu siguranță mai întunecat decât primul, acest serial urmărește povestea orfanei Elena Gilbert din momentul în care se îndrăgostește de un vampir pe nume Stefan Salvatore – lucrurile se complică și mai mult după ce Elena îl întâlnește pe fratele acestuia, Damon, și află că e practic copia fidelă a… fostei lor iubite care i-a și transformat în vampiri.

9. Revenge

Serialul de patru sezoane se concentrează pe drama dintre familiile din Hamptons din momentul în care o femeie pe nume Emily Thorne amenință că vrea să își răzbune propria familie distrusă. Secvențele sunt pline de răutate, suspans și vieți fabuloase.

10. Dynasty

Un reboot al telenovelei din anii ’80 cu același nume, serialul se bazează pe goana personajelor principale după notorietate și avere. La fel ca în Gossip Girl, sunt subliniate partea întunecată a marilor corporații și dezavantajele unei averi exorbitante.

Text: Cristiana Daraban

Foto: PR

