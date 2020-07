Cum arată acum Jason Lewis, actorul din Sex and the City

Jason Lewis, actorul care a devenit cunoscut pentrul rolul Smith Jerrod în Sex and the City, a trecut printr-o transformare incredibilă de-a lungul timpului.

Fanii cu siguranță și-l amintesc pe Jason cu părul mult mai lung, însă acum actorul a adoptat un alt look. În cadrul emisiunii The Morning Show, fanii au putut observa cât de mult s-a schimbat actorul din Sex and the City.

Jason a fost întrebat de gazdele emisiunii motivul pentru care consideră că serialul se bucură de un succes atât de mare și astăzi. „Cred că are legătură cu titlul, mai exact cu „sex.” Un scenariu bun vorbește despre ceva ce experimentăm cu toții și cred că au făcut o treabă foarte bună prin faptul că l-au păstrat amuzant. Fiecare episod a fost făcut din toată inima”, a explicat actorul.

Actor Jason Lewis looks back on his memorable role as Smith in Sex and the City. #TMS7 pic.twitter.com/k1P97Y5XkK — The Morning Show (@morningshowon7) July 1, 2020

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de FLASH FASHION (@ffntn24) pe Iul 1, 2020 la 6:57 PDT

Jason Lewis a mai jucat și în alte seriale, precum Midnight, Texas, Charmed, Seeds of Yesterday și Brothers & Sisters.

În luna decembrie, Jason Lewis a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Liz Godwin, pe o plajă din Malibu, California. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere în Miami în urmă cu patru ani, iar de atunci sunt împreună. „Pe 27 decembrie 2019 i-am cerut femeii visurilor mele să se căsătorească cu mine… făcându-mă cel mai norocos bărbat din lume. Sunt entuziasmat că îmi voi petrece toată viața cu tine”, a fost mesajul emoționant scris de Jason Lewis, alături de fotografia în care o cere în căsătorie pe iubita sa.

Citește și:

Sienna Miller a dezvăluit o fotografie inedită cu fiica ei

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro