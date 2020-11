10 seriale de care să te bucuri cât timp stai acasă

Inevitabil sau nu, vom sta mai mult timp acasă, ceea ce înseamnă că trebuie să te preocupi să găsești diverse activități cu care să îți ocupi timpul.

Pentru acele momente în care simți nevoia de relaxare și să te deconectezi de la problemele cotidiene, îți propunem să te uiți la aceste seriale care te vor captiva de la primul episod:

1. The Queen’s Gambit

Mini-seria The Queens Gambit se bucură de un succes remarcabil pe Netflix, deși a fost lansat abia în luna octombrie. Serialul o urmărește pe Beth Harmon, interpretată de actrița Anya Taylor-Joy, o tânără care își petrece copilăria într-un orfelinat. Deși este o tânără care trece neobservată, totul se schimbă atunci când joacă primul ei joc de șah. Simțurile și gândirea ei devin tot mai clare și, pentru prima dată în viață, se simte pe deplin în control. Pe măsură ce își perfecționează abilitățile, miza devine tot mai mare și gândul de a evada este tot mai tentant.

2. Succession

Logan Roy, alături de cei patru copii ai săi sunt cunoscuți pentru controlul celei mai mari companii de media și de divertisment din lume. Cu toate astea, lumea lor se schimbă dramatic atunci când tatăl lor decide să renunțe la companie. Filmarea celui de-al treilea sezon a fost întârziată din cauza pandemiei, așa că ai destul timp pentru a explora din plin primele două sezoane.

3. The Great

Dacă ești o fană a familiilor regale, serialul The Great ți se potrivește. Elle Fanning joacă rolul lui Catherine, o femeie care se mută în Rusia în timpul secolului al XVIII-lea, ocazie prin care își dă seama că soțul ei, Peter, interpretat de actorul Nicholas Hoult, nu este apt pentru a conduce regatul. Așa că, ea este nevoită să aleagă între fericirea ei și viitorul Rusiei.

4. The Haunting of Bly Manor

The Haunting of Bly Manor este o adaptare după clasica peliculă horror, The Turn of the Screw. Filmul spune o poveste înfricoșătoare care îl are în prim-plan pe Henry Wingrave, care angajează o bonă tânără americană pentru a avea grijă de nepoata și nepotul lui. Aceștia locuiesc la Bly Manor și ceea ce nu știu ei este că în casă se ascund mai multe fantome.

5. Twin Peaks

Twin Peaks, capodopera lui David Lynch, este unul dintre serialele clasice pe care merită să le revezi oricând. Serialul debutează într-o notă destul de stranie, mai exact odată cu uciderea Laurei Palmer și ancheta morții ei. Cadavrul ei este decoperit într-un lac, iar odată cu asta, ies la iveală și adevăratele personalități ale protagoniștilor.

6. Schitt’s Creek

Serialul Schitt’s Creek urmărește viața lui Johnny Rose și a familiei sale care pierde totul și sunt forțați să renunțe la viața bogată pe care o duceau și să se reinventeze. Așa că, atât Johnny, cât și familia sa, decid să reconstruiască imperiul pe care l-au pierdut.

7. The Circle

The Circle descrie perfect vremurile pe care le trăim cu toții. Este un reality show în care mai mulți concurenți stau izolați într-o casă, departe de lumea exterioară și comunică unul cu celălalt prin intermediul unei aplicații. Concurenții nu au posibilitatea să se vadă personal pentru a vorbi și scopul este ca ei să se evalueze reciproc pe baza conversațiilor de pe rețelele sociale.

8. Mindhunter

Doi agenți FBI sunt protagoniștii serialului Mindhunter, în care acțiunea se petrece la sfârșitul anilor ’70. Ei se folosesc de informațiile pe care le obțin de la criminali pentru a rezolva unele dintre cele mai terifiante crime. Pe parcursul activității lor, au întâlnit o mulțime de criminali, iar acest lucru va reprezenta pentru ei un mare avantaj.

9. Euphoria

Euphoria a stârnit multe critici în rândul publicului. Este unul dintre serialele care surprinde viața adolescenților în societatea actuală, de la emoțiile la intensitate maximă pe care le trăiesc, sex, abuz, violență, alcool, până la droguri. Serialul se concentrează pe viața lui Rue Bennett, interpretată de Zendaya, o tânără de 17 ani, dependentă de droguri.

10. The Other Two

The Other Two este un serial extrem de simpatic, despre doi adolescenți care încearcă să își găsească locul în lume în timp ce amândoi se află în umbra fratelui lor, Chase, în vârstă de 13 ani, care se bucură de faimă pe Internet. Deși la prima vedere ar părea superficial, serialul surprinde nevoile adolescenților care devin cunoscuți într-un ritm scurt, dar și pericolul celebrității.

