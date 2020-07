Cele mai bune documentare bazate pe crime reale pe care le poți urmări online

Documentarele bazate pe crime reale sunt mereu imprevizile și surprind povești cutremurătoare.

Ceea ce este fascinant la aceste documentare este că te țin în suspans până la final, până când descoperi adevăratul vinovat al crimei. Și cum avem la dispoziție o mulțime de platforme unde putem urmări filme sau seriale, de la Netflix, Amazon, până la HBO GO, nu mai ai nicio scuză să nu urmărești documentarele pe care ți le-am propus.

1. Without Charity

Without Charity spune povestea unei fete, Charity Payne, care la 18 ani a fost ajutată de patru bărbați să jefuiască casa fostului ei iubit. Ea le-a dat toate detaliile cu privire la sistemul de securitate al casei, însă când au ajuns acolo, au dat peste trei tâmplari care făceau reparații. Cei trei au fost omorâți și, cu toate că nu a fost la locul crimei, Charity a fost condamnată la închisoare.

2. I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter

Documentarul I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter abordează sinuciderea lui Conrad Roy și modul în care chiar iubita lui, Michelle Carter, l-a împins să facă asta. Michelle îi spune să facă asta după ce Conrad îi dezvăluie că are acest gând.

3. Tell Me Who I Am

După ce Alex Lewis s-a trezit dintr-o comă care a durat trei luni în urma unui accident de motocicletă fără amintiri, fratele lui geamăn, Marcus, îl ajută să își amintească lucruri despre viața lui. Însă, Marcus nu îi spune adevărul și evită să îi dezvăluie că ei au suportat traume și abuzuri sexuale în copilărie.

4. Tiger King

Tiger King are în prim-plan viața lui Joe Exotic, pe numele său real Joe Maldonado-Passage, în vârstă de 57 de ani, care e proprietarul unei grădini zoologice din Oklahoma. Documentarul pornește de la o poveste reală, iar pe parcursul acestuia Joe ajunge să aibă probleme cu asociațiile pentru drepturile animalelor din cauza pasiunii sale pentru animale sălbatice și să fie arestat în urma unui complot.

5. Killer Inside: The Mind Of Aaron Fernandez

Documentarul are ca punct de plecare viața jucătorului de fotbal Aaron Hernandez. El a fost condamnat la închisoare pentru crimă, însă s-a sinucis chiar în închisoare. Documentarul a reprodus etape din viața jucătorului de fotbal prin intermediul interviurilor cu prieteni, jucători și alți apropiați.

6. Casting JonBenet

Casting JonBenet surprinde poveste lui JonBenet Ramsey. Ea a fost omorâtă atunci când avea șase ani. Povestea e cu atât mai complicată cu cât totul s-a întâmplat chiar în casa în care locuia, iar tatăl ei a fost cel a găsit-o.

7. Out Of Thin Air

Doi bărbați au dispărut dintr-un oraș din Islanda, însă trupurile sau alte dovezi nu au fost găsite. Cu toate astea, șase persoane au fost condamnate la închisoare pentru crimă. Și cum probabil ne-am fi așteptat, aceste persoane nu sunt vinovate.

8. Time: The Kalief Browder Story

O petrecere i-a schimbat complet viața lui Kalief Browner. La 16 ani, el a fost interogat cu privire la un rucsac furat. Nu a fost condamnat, dar nici nu i s-a dat voie să plece, iar trei ani i-a petrecut pe Insula Rikers, dintre care doi într-o închisoare.

9. The Keepers

The Keepers spune povestea cutremurătoare a dispariției din 1969 a călugăriței Cathy Cesnik. După două luni, e găsită moartă, iar odată cu această descoperire sunt scoase la iveală abuzurile sexuale la care au fost supuse elevele ei de către un preot.

10. The Staircase

Cu toate că susține că soția lui a murit în mod accidental, mai exact ea ar fi căzut pe scări în casă, Michael Peterson, un romancier de origine americană e considerat suspect. El este condamnat în 2003, însă în 2017 se descoperă că un martor a depus o mărturie falsă.

11. The Central Park Five

În 1989, o femeie a fost abuzată în Central Park și lăsată să moară. Poliția a anchetat atunci cinci adolescenți de culoare, chiar dacă nu existau dovezi împotriva lor. Ei au petrecut ani buni în închisoare până să fie descoperit adevăratul criminal.

12. Amanda Knox

În acest documentar vei afla povestea Amandei Knox, care a fost acuzată de uciderea unei studente, care era colega ei de cameră. Ea a fost achitată de două ori și în tot acel timp a îndurat o mulțime de povești false apărute în presă despre ea.

Citește și:

Filmele care prezintă povești de viață inspiraționale și pe care trebuie să le vezi

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro