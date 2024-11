10 seriale bune care îți vor schimba starea de spirit și pe care nu trebuie să le ratezi

Dacă nu ai o dispoziție foarte bună și totuși ai chef să urmărești un serial care să îți ia gândul de la problemele tale, te poți inspira din această listă de mai jos:

1. Detectorists

Mackenzie Crook a creat serialul Detectorists, în care interpretează și rolul principal, despre doi detectori de metale care sunt constant în căutare de comori. Chiar dacă povestea nu pare palpitantă, la suprafață reies subiecte relevante, cum ar fi conexiunea umană și preocuparea către o pasiune care îți ține mintea ocupată.

2. Shrinking

Serialul Shrinking ne propune să reflectăm asupra durerii, pentru că povestea pornește de la un terapeut, pe nume Jimmy, care încearcă să accepte pierderea soției sale. Pentru a-și procesa durerea, el încalcă etica din profesia sa și le pune clienților tot soiul de întrebări care au legătură atât cu viața lui, cât și cu a lor.

3. The Good Place

The Good Place este unul dintre serialele care a primit aprecieri din partea spectatorilor. Acesta surprinde povestea unei femei din Arizona, Eleanor Shellstrop, jucată de actrița Kristen Bell, care ajunge în lumea de dincolo. Acolo, ea se întâlnește cu Chidi, Tahani și Jason și învață împreună ce anume înseamnă să fii un om bun.

4. Abbott Elementary

Abbott Elementary este un serial de comedie creat de Quinta Brunson, care joacă și unul dintre rolurile principale, despre mai mulți profesori și un director dintr-o școală publică din Philadelphia. Scopul lor este acela de a-i motiva pe elevi să își urmeze visul și să nu se lase doborâți de obstacolele pe care le întâmpină.

5. Parks and Recreation

Serialul Parks and Recreation o are în rolul principal pe actrița Amy Poehler, care o interpretează pe Leslie Knope, o angajată muncitoare și îndrăzneață dintr-un departament de parcuri și recreere din Indiana, care dorește să înfrumusețeze orașul. Planul ei de a transforma un șantier într-un parc este îngreunat de birocrația guvernamentală, dar și de alte provocări. Pe lângă Amy Poehler, în Parks and Recreation vei mai vedea alte nume cunoscute, cum ar fi actrița Aubrey Plaza și actorul Chris Pratt.

6. Schitt’s Creek

În serialul în Schitt’s Creek este vorba despre familia Rose. Atunci când Johnny, Moira, David și Alexis sunt puși în fața situației în care trebuie să o ia de la capăt, renunțând la bogăția pe care o aveau înainte, vor afla, de fapt, ce înseamnă viața reală. Schitt’s Creek a obținut mai multe nominalizări la premiile Emmy, printre care și pentru cea mai bună serie de comedie.

7. Anne With an E

Dacă erai în căutarea unei drame pentru adolescenți, află că Anne With an E ar putea să devină serialul tău preferat. Cu o atmosferă situată la sfârșitul secolului al XIX-lea, serialul Anne With an E ne arată cum decurge viața unei tinere orfane pe Insula Prințului Eduard.

8. Brooklyn Nine-Nine

Pe parcursul celor opt sezoane, serialul Brooklyn Nine-Nine, creat de Dan Goor și Michael Schur, a trecut prin mai multe schimbări, de la faptul că a fost anulat de Fox după sezonul cinci și până când a fost ulterior preluat de către NBC. Serialul ne poartă prin experiențele și peripețiile unor polițiști din cadrul secției 99 a poliției din New York, în timp ce încearcă să ducă la capăt diferite investigații.

9. Ted Lasso

În cazul în care actorul Jason Sudeikis se numără printre preferații tăi, atunci ar trebui să arunci o privire asupra serialului Ted Lasso. În cadrul acestuia, Sudeikis joacă rolul unui antrenor de fotbal american care a fost angajat de noul său proprietar să antreneze o echipă din Premier League în Anglia. Cu toate că nu deține suficiente detalii despre ce înseamnă fotbalul, atitudinea sa este cea care îl ajută în momentele complicate și dramatice pe care le întâlnește la locul de muncă.

10. Modern Family

Modern Family este un serial de comedie care a avut 11 sezoane, iar în rolurile principale regăsim nume precum Sofia Vergara, Ed O’Neill, Julie Bowen, Ty Burrell, Sarah Hyland și Rico Rodriguez. Serialul urmărește viețile a trei familii disfuncționale care încearcă să se adapteze societății moderne în care trăiesc. Cu ocazia asta, vei descoperi diferitele tipologii de oameni și modul în care aceștia acționează în tot felul de situații de viață.

