10 filme îndrăgite care merită o continuare

Chiar dacă unele filme au avut sau nu succesul imaginat, acest lucru nu i-a împiedicat pe fani să spere la o continuare din partea lor, în care povestea să fie dezvoltată dintr-un unghi surprinzător. Iată 10 filme care au fost apreciate de critici și de public și care merită o continuare.

1. True Lies

Arnold Schwarzenegger și Jamie Lee Curtis sunt protagoniștii filmului True Lies din 1994, regizat de James Cameron. Pelicula îl surprinde pe un agent secret care își păstreză slujba cât mai departe de soția lui. Cei doi trec prin multe momente, iar relația lor evoluează spre o nouă etapă, mai ales că lucrează și împreună cu scopul de a-și apăra țara. Cei care au vizionat filmul se așteptau la mult mai multe aventuri cu ei.

2. District 9

În District 9, Sharlto Copley interpretează rolul unui administrator guvernamental care se ocupă cu relocarea în masă a extratereștrilor, aflându-se expus la o substanță chimică extraterestră. Finalul peliculei nu a fost fericit pentru personajul jucat de Sharlto Copley, iar fanii încă mai speră la o posibilă continuare.

3. Master and Commander: The Far Side of the World

Master and Commander: The Far Side of the World a fost lansat în 2003, fiind o adaptare a seriei de cărți a autorului Patrick O’Brian. Îl rol principal îi avem pe Russell Crowe și Paul Bettany. Pelicula a redat anumite momente din primele cinci romane ale seriei istorice, dar, chiar și așa, tot au mai rămas cărți care merită explorate, din acest motiv există și un interes pentru o continuare. Filmul a fost trecut cu vederea pentru că a apărut în același timp cu The Lord of the Rings: Return of the King.

4. Push

Chris Evans și Dakota Fanning i-au jucat pe Nick Gant și Cassie Holmes în pelicula Push regizată de Paul McGuigan. Cei doi părăsesc o agenție guvernamentală secretă care a antrenat și a făcut experimente pe alți oameni care s-au născut cu abilități unice. Fanii filmului și-au pus o mulțime de întrebări cu privire la o continuare, deși acest lucru nu a fost abordat și de către producători.

5. John Carter

Bugetul filmului John Carter a fost de aproximativ 300 de milioane de dolari. Deși acțiunea peliculei, cu Taylor Kitsch în rol principal, a fost complexă, la capitolul promovare nu a stat atât de bine, drept dovadă publicul nici nu a fost atras să o urmărească. În cele din urmă, a fost considerat un eșec, așa că șansele să revină pe marile ecrane sunt destul de mici.

6. Hellboy

Niel Marshall a regizat Hellboy, un film care e inspirat după benzile desenate cu același nume. În ciuda faptului că adaptările originale ale lui Guillermo del Toro au primit mai multe laude, filmul din 2019 a creat așteptări destul de mari, grație performanțelor actorilor David Harbour și Milla Jovovich.

7. Dredd

Karl Urban a interpretat rolul principal în acest film care are ca sursă de inspirație benzile desenate Judge Dredd. Într-un oraș care se numește Mega-City, ofițerul Dredd și judecătoarea Cassandra Anderson sunt pe urmele unui clan mafiot și trebuie să se lupte să readucă ordinea. Fanii au fost impresionați de această adaptare reușită a personajului din benzi desenate și a relației sale cu judecătoarea Anderson, jucată de Olivia Thirlby.

8. Alita: Battle Angel

James Cameron și Robert Rodriguez au lucrat împreună pentru a aduce pe marile ecrane o adaptare după seria manga Alita: Battle Angel. Efectele speciale din film au încântat din punct de vedere vizual și au evidențiat lupta pentru putere. Dar, pelicula s-a terminat brusc, iar fanii așteaptă cu nerăbdare o continuare.

9. Tenet

Christopher Nolan a regizat Tenet, avându-l pe John David Washington ca protagonist, interpretând rolul unui agent CIA ce este recrutat de o organizație misterioasă pentru a participa la o misiune globală care se desfășoară dincolo de timpul real. Filmul a câștigat un Oscar pentru cele mai bune efecte vizuale, iar fanii s-au așteptat ca povestea să fie explorată într-o continuare.

10. Kiss Kiss Bang Bang

În Kiss Kiss Bang Band, debutul regizorul al lui Shane Black, un hoț din New York este confundat cu un actor și ajunge la Hollywood, acolo unde dă o probă pentru un rol. Nimic nu pare să îl pregătească de faptul că va fi în centrul anchetei unei crime, alături de detectivul care l-a pregătit pentru rol. Din distribuția peliculei fac parte Robert Downey Jr. și Val Kilmer, iar succesul s-a bazat pe performanțele celor doi. Bugetul filmului a fost redus, având un cost de producție de 15 milioane de dolari și este puțin probabil ca fanii să aibă parte de o continuare.

