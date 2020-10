10 filme clasice din anii ’90, pe care merită oricând să le re(vezi)

Perioada anilor ’90 a fost una glorioasă din punct de vedere al cinematografiei și ne-a oferit pelicule de succes, în care au jucat actori deveniți extrem de cunoscuți și apreciați astăzi.

Chiar dacă ai trăit sau nu acele vremuri, ți-am făcut o listă cu unele dintre filmele ajunse clasice și care te vor face să resimți din plin atmosfera anilor ’90.

1. The Addams Family (1991)

Unul dintre filmele clasice ale anilor ’90 este The Addams Family. De la excentricul cuplu format din Gomez și Morticia, până la cei doi copii ai lor, Wednesday si Pugsley, familia Addams este una nonconformistă. Lucrurile iau o altă întorsătură atunci când un bărbat care pretinde că este Fester, fratele dispărut al lui Gomez, pătrunde în familia lor, cu scopul de a pune mâna pe avere.

2. Romy and Michele’s High School Reunion (1997)

Mira Sorvino și Lisa Kudrow sunt protagonistele filmului Romy and Michele’s High School Reunion. Cele două le interpretează pe Romy, respectiv Michele, două foste colege de liceu, care, după ce au absolvit, își dau seama că viața lor trebuie să meargă înainte. Însă, ele nu au parte de succesul dorit. Pe măsură ce reuniunea de zece ani se apropie, ele trebuie să facă în așa fel încât să își impresioneze foștii colegi, așa că se comportă ca două femei foarte bogate, în încercarea de a părea ceea ce nu sunt.

3. My Best Friend’s Wedding (1997)

Dacă ești adepta comediilor romantice, atunci My Best Friend’s Wedding este pe placul tău. Michael O’Neal și Julianne Potter sunt prieteni de ani de zile. Atunci când Michael o sună pe Julianne și îi spune că se căsătorește cu o femeie pe nume Kimberly Wallace, Juliane își dă seama că trebuie să îi spună că de fapt ea îl iubește. Când se întâlnesc, Julianne nu îi poate mărturisi, așa că va face orice pentru ca nunta să nu aibă loc.

4. Matilda (1996)

Matilda este o fetiță inteligentă și rafinată. Părinții ei o trimit la o școală condusă de o directoare care nu îi face zilele prea ușoare. Pe măsură ce are divergențe cu directoarea, Matilda începe să își dea seama că are un dar și capătă puteri speciale. După câteva zile în care exersează, Matildă își va folosi puterile în avantajul ei, pentru a o face pe directoarea școlii să plece.

5. My Girl (1991)

Vada Sultenfuss, interpretată de actrița Anna Chlumsky, este o fetiță atipică, și spunem asta pentru că are o obsesie pentru moarte, mai cu seamă că tatăl ei lucrează la o firmă de pompe funebre. Alături de Anna, mai joacă și actorul Macauley Culkin, fiind un băiețel care se confruntă cu o situație tragică. În vacanța de vară, Vada se înscrie la un curs de poezie, iar în viața ei apare Shelly, care va ajunge treptat figura maternă de care avea mereu nevoie.

6. Pretty Woman (1990)

Pretty Woman este una dintre comediile romantice care nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Fie că îți plac sau nu Julia Roberts și Richard Gere, poți revedea filmul ori de câte ori simți nevoia, fiind unul dintre cele clasice, de care nimeni nu s-ar putea plictisi vreodată, mai cu seamă că prezintă o poveste de dragoste presărată și cu momente amuzante.

7. 10 Things I Hate About You (1999)

Kat și Bianca sunt două surori care au personalități complet diferite. Kat e inteligentă, rebelă și împotriva relațiilor. Acest lucru este un impediment pentru Bianca, care nu poate să iasă la o întâlnire fără ca sora ei mai mare să o însoțească, potrivit unei reguli impuse de tatăl lor. Admiratorul Biancăi încearcă să o facă pe Kat să fie cu Patrick Verona, fiind și el un băiat rebel, care are potențialul de a-i câștiga inima.

8. Fear (1996)

Nicole Walker este o tânără de 16 ani care își dorește să se distreze și să aibă o relație. Ea merge la o petrecere însoțită de prietena ei, Margot, acolo unde îl întâlnește pe David, un băiat fermecător și afectuos. Cei doi încep să aibă o relație, însă la scurtă vreme el începe să devină posesiv și gelos. Au parte împreună de mai multe situații tensionate, iar când Nicole decide să nu îl mai vadă niciodată pe David, el va încerca să fie din nou cu ea.

9. French Kiss (1995)

Kate și Charlie au o viață perfectă: plănuiesc să își cumpere o casă, au planuri de nuntă, totul pare să funcționeze între ei. Teama lui Kate de a zbura o determină să rămână în Canada, în timp ce Charlie merge la un congres medical. Cât timp e acolo, Charlie se lasă fermecat de Juliette. Kate decide să meargă la Charlie, însă acolo ajunge să îl întâlnească pe Luc Teyssier, care e un escroc, iar cei doi încep să aibă sentimente unul față de celălalt.

10. While You Were Sleeping (1995)

While You Were Sleeping este un alt film pe care ar trebui să îl revezi. Lucy se îndrăgostește de un bărbat pe care îl vede în fiecare dimineață, însă nu apucă niciodată să vorbească cu el. Peter, bărbatul de care e îndrăgostit este atacat de hoți, iar Lucy vrea să îl salveze. Ajunși la spital, cei de acolo cred că Lucy este logodnica lui, iar ea va trebui să intre în acest rol.

