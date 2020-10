Cele mai bune filme regizate de femei în 2020, cărora ar trebui să le acorzi o șansă

Niciodată nu este prea târziu să ne amintim de contribuția femeilor în cinematografie, iar din acest motiv, ar merita să aruncăm o privire asupra filmelor pe care acestea le regizează.

Dacă erai în căutarea unor pelicule din 2020 regizate de femei, atunci iată care sunt cele mai bune și pe care merită să le iei în considerare.

One Night in Miami

Regia filmului One Night in Miami este semnată de Regina King, care de altfel este și ea actriță. Ea reușește să aducă la viață piesa de teatru cu același nume a lui Kemp Powers. Filmul surprinde tensiunile dintre prieteni și viața persoanelor de culoare din America, de la experiențele și perspectivele lor, până la lupta pentru egalitate, drepturile civile și revolta culturală din anii ’60. Pelicula se bucură de o distribuție de excepție care include actori precum Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge și Leslie Odom Jr. One Night in Miami reprezintă pentru Regina King și debutul în regie.

Nomadland

Chloé Zhao se află în spatele regiei filmului Nomadland. Fraces McDormand joacă rolul lui Fern, o văduvă care decide să facă o călătorie prin vestul american. În călătoriile sale, Fern întâlnește o mulțime de oameni din comunitatea nomadă. Pentru a aduce o abordare firească filmului, Chloé apelează și la oameni obișnuiți, care nu sunt actori profesioniști, tocmai pentru a-i oferi acțiunii autenticitate.

An Old Lady

Lim Sun-Ae este regizoarea acestei drame coreene care surprinde modul prin care Hyo-jeong, o femeie în vârstă de 69 de ani, încearcă să își obțină dreptatea după ce a trecut printr-un viol. Atunci când raportează incidentul la poliție, ea nu este crezută, agresorul susținând că de fapt totul a fost consimțit. Situația ei nu este departe de realitate, având în vedere cât de greu le este femeilor, indiferent de vârstă, să demonstreze că au fost agresate și că trebuie să li se facă dreptate.

Shadow in the Cloud

Chloë Grace Moretz o interpretează pe Maude, o femeie pilot care pleacă dintr-o bază aeriană din Noua Zeelandă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Pe parcursul zborului, ea întâlnește o femeie care are asupra ei un pachet strict confidențial. Regizoarea este Roseanne Liang și filmul surprinde în ansamblu un personaj feminin puternic.

Lift Like a Girl

Documentarul lui Mayye Zayed scoate în evidență povestea lui Zebibi, o tânără în vârstă de 14 ani din Alexandria, Egipt, care se confruntă cu presiunea antrenorului ei de haltere și eforturile sale de a obține fonduri pentru a îmbunătăți sala de sport în care se antrenează. Este un film care arată obstacolele pe care femeile le întâmpină atunci când participă la competiții la cel mai înalt nivel, în special în țările în care încă se discută inegalitățile economice și de gen.

Beans

Regizoarea Tracey Deer explorează propria experiență din copilărie pentru a surprinde drama pe fundalul crizei de la Oka, din 1990 din Montreal, Quebec. Beans este o fată de 12 ani timidă, dar entuziasmată că va merge la o nouă școală departe de comunitatea sa. Pe măsură ce își face prieteni, continuă să asiste la efectele devastatoare pe care protestul și rasismul le pot avea asupra poporului ei.

Enemies of the States

Cel mai recent documentar al jurnalistei de investigație Sonia Kennebeck relatează povestea lui Matt DeHart, fost membru al Gărzii Naționale Aeriene, care a fugit în Canada. Părinții săi cred că FBI îl acuză pe nedrept că este parte dintr-o conspirație și suspect de pornografie infantilă. DeHart a avut legături cu Wikileaks și cu grupul de hackeri Anonymous.

Spring Blossom

Suzanne Lindon joacă rolul unei fete de 16 ani, care are o pasiune pentru un actor în vârstă de 35 de ani, care joacă la teatrul local. Cei doi ajung să fie implicați într-o relație amoroasă. Filmul oferă o introspecție profundă asupra diferenței de vârstă în cuplu, însă important de menționat este că Spring Blossom este un debut impresionant pentru regizoarea Suzanne Lindon, în vârstă de 20 ani, pregătită să abordeze subiecte considerate incomode de societate.

