Indicele Imobiliare.ro: Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară. Cum vor evolua prețurile până la finalul verii?

Homepage  / Imobiliare
  . Actualizat 07.08.2025, 16:36,  de  Advertorial
Indicele Imobiliare.ro: Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară. Cum vor evolua prețurile până la finalul verii?

Piața imobiliară a traversat în ultimele săptămâni o perioadă ridicată de efervescență. Aceasta a fost generată de numărul mare de români care au intrat în cursa contra cronometru pentru semnarea antecontractelor de vânzare-cumpărare până la 1 august, dar și de acei dezvoltatorii care au venit în întâmpinarea lor cu discounturi și oferte speciale. În acest context, segmentul rezidențial nou a cunoscut unele corecții la nivelul prețurilor.

În orașele unde prețurile au crescut semnificativ în ultimele luni, apropierea majorării TVA a dus la strategii de accelerare a vânzărilor din partea dezvoltatorilor, care au preferat să ajusteze ușor prețurile pentru a închide tranzacțiile și a fructifica cerea ridicată înainte de intrarea în vigoare a noii cote. Acest comportament proactiv a generat o ușoară scădere de preț în unele piețe, favorizând o lichiditate mai mare în contextul schimbării legislative. Ne așteptăm să vedem o pondere mai mare a apartamentelor cu 3 camere în tranzacții, pe fondul unei perioade mai calme, necesară pentru a absorbi șocul care vine dinspre modificările fiscale și care va afecta puterea de cumpărare.', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Mici corecții la nivel național

Prețul mediu solicitat cumpărătorilor, la nivel național, pentru apartamentele scoase la vânzare, indiferent de vechimea acestora, a ajuns, până la finele lunii trecute, la valoarea de 1.829 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. S-a putut observa, astfel, o ușoară scădere față de începutul verii când locuințele se vindeau, în medie, cu 1.854 euro/mp util. 

În ciuda acestei mici reduceri, apartamentele din România rămân semnificativ mai scumpe decât în iulie 2024. Atunci, proprietarii și dezvoltatorii solicitau, în medie, 1.611 euro/mp util pentru locuințele puse în vânzare, un preț cu aproape 14% mai mic.

Pe segmentul vechi al pieței, fluctuațiile au fost nesemnificative, iar prețurile au ajuns să stagneze în mare parte pe parcursul lunii trecute. Pe segmentul nou au apărut, în schimb, unele reașezări ale prețurilor.

Apartamentele noi s-au ieftinit în trei mari orașe

În trei dintre cele mai mari orașe din țară s-au putut observa reașezări ale prețurilor pe segmentul rezidențial nou, conform evoluției Indicelui Imobiliare.ro. Discutăm aici despre Cluj-Napoca, Brașov și Constanța.

În Cluj-Napoca, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns de la o medie de 3.233 euro/mp util în iunie la 3.108 euro/mp util în iulie. Acesta rămâne, însă, cel mai scump oraș din țară pentru românii care își doresc să devină proprietari.

Al doilea cel mai scump oraș din țară, Brașov, a înregistrat, la rândul său o ușoară corecție a prețurilor. În acest caz, apropierea termenului limită pentru achiziția locuințelor cu TVA 9% a dus la o reducere a prețului mediu cu circa 2%, până la 2.452 euro/mp util. Important de menționat este și faptul că Brașovul este una dintre destinațiile favorite ale micilor investitori în imobiliare, iar apetitul acestora a fost temperat de o serie de situații apărute de la începutul anului pe plan politico-economic.

O corecție similară a putut fi observată, conform Indicelui Imobiliare.ro, și în Constanța, un alt pol atractiv pentru cei care vor să-și securizeze economiile prin investiții în sectorul de real estate și nu numai. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele situate în blocuri finalizate în ultimii cinci ani a fost de 1.941 euro/mp util, cu aproape 6% mai mare decât cel aferent intervalului similar din 2024.

Prețurile au stagnat în Capitalei și au crescut în Iași și Timișoara

În București prețurile apartamentelor noi au stagnat pe parcursul lunii iulie, după creșterile succesive înregistrate în ultima perioadă. Pe piața locală a putut fi observat și un flux în scădere de oferte listate la vânzare. 

Cumpărătorii au putut achiziționa locuințe noi cu un preț mediu de 2.258 euro/mp util, cu 16% mai mare decât cel solicitat celor care își doreau să devină proprietari la mijlocul verii trecute.

Iași și Timișoara au fost singurele mari orașe din țară unde apropierea majorării cotei TVA la 21% a dus la apariția unei ușoare creșteri, cu aproximativ 2%, la nivelul prețurilor. Prețul mediu solicitat în Iași pentru apartamentele noi a atins valoarea de 1.872 euro/mp util, în timp ce în Timișoara acesta a crescut până la 2.150 euro/mp util.

Creșterile de preț înregistrate în Iași și Timișoara sunt firești în contextul în care aceste orașe rămân printre cele mai accesibile centre regionale din România, cu un preț mediu pe metru pătrat încă sub Cluj-Napoca sau Brașov, poluri economice comparabile. Acest fapt le oferă un spațiu mai generos de ajustare', a explicat Daniel Crainic.

Despre Imobiliare.ro

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

Cele mai vândute colecții!
Rapunzel. Ai voie sa gresesti - Ediția nr. 94 (Biblioteca Disney) Rapunzel. Ai voie sa gresesti - Ediția nr. 94 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Intors pe dos.Nu te supara! - Ediția nr. 93 (Biblioteca Disney) Intors pe dos.Nu te supara! - Ediția nr. 93 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Stitch si excursia cu cortul - Ediția nr. 92 (Biblioteca Disney) Stitch si excursia cu cortul - Ediția nr. 92 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Regele Leu - Ediția nr. 91 (Biblioteca Disney) Regele Leu - Ediția nr. 91 (Biblioteca Disney) 24.99 RON Cumpără acum
Aston Martin 1964 DB5 - ediția nr. 111 (Mașini de Colecție) Aston Martin 1964 DB5 - ediția nr. 111 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Opel GT - ediția nr. 109 (Mașini de Colecție) Opel GT - ediția nr. 109 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Toyota Land Cruiser Prado - ediția nr. 110 (Mașini de Colecție) Toyota Land Cruiser Prado - ediția nr. 110 (Mașini de Colecție) 24.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Imobiliare.ro Finance: Ce venituri trebuie să ai azi pentru a-ți cumpăra o locuință nouă cu credit ipotecar înainte de majorarea TVA?
Imobiliare
Imobiliare.ro Finance: Ce venituri trebuie să ai azi pentru a-ți cumpăra o locuință nouă cu credit ipotecar înainte de majorarea TVA?
Românii interesați de locuințe ieftine. Topul celor mai populare cartiere din marile orașe
Imobiliare
Românii interesați de locuințe ieftine. Topul celor mai populare cartiere din marile orașe
Liderii pieței imobiliare, premiați pentru inovație și profesionalism. Cine sunt marii câștigătorii al galei Imobiliare.ro AWARDS 2025
Imobiliare
Liderii pieței imobiliare, premiați pentru inovație și profesionalism. Cine sunt marii câștigătorii al galei Imobiliare.ro AWARDS 2025
Raport Imobiliare.ro: Chiriile în vizorul românilor. Cât plătești pentru un apartament în cele mai mari orașe din țară?
Imobiliare
Raport Imobiliare.ro: Chiriile în vizorul românilor. Cât plătești pentru un apartament în cele mai mari orașe din țară?
Locuiești în visul tău sau doar îl privești? Primăverii – locul unde fiecare metru pătrat reflectă luxul
Imobiliare
Locuiești în visul tău sau doar îl privești? Primăverii – locul unde fiecare metru pătrat reflectă luxul
De la mobilier elegant la vile spectaculoase și zone exclusiviste. Ce element definește cu adevărat luxul într-o casă?
Imobiliare
De la mobilier elegant la vile spectaculoase și zone exclusiviste. Ce element definește cu adevărat luxul într-o casă?
Libertatea
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Mihaela Rădulescu a publicat imagini nemaivăzute cu Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al vedetei: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Mihaela Rădulescu a publicat imagini nemaivăzute cu Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al vedetei: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Reacția Alinei Sorescu după ce Cătălin Botezatu a vorbit despre fostul ei soț, Alexandru Ciucu
Reacția Alinei Sorescu după ce Cătălin Botezatu a vorbit despre fostul ei soț, Alexandru Ciucu
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, luate la rost de un artist: „E ușor să atragi atenția când te «înfășori» în controverse și scandal”. Ce a spus despre Oana Monea
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, luate la rost de un artist: „E ușor să atragi atenția când te «înfășori» în controverse și scandal”. Ce a spus despre Oana Monea
Ego.ro
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Povestea cutremurătoare de viață a doamnei Cristiana de la Mireasa. Și-a pierdut fiul anul acesta și se luptă cu o boală cruntă. De ce a decis să poarte o perucă: „Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap…”
Povestea cutremurătoare de viață a doamnei Cristiana de la Mireasa. Și-a pierdut fiul anul acesta și se luptă cu o boală cruntă. De ce a decis să poarte o perucă: „Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap…”
Fosta ispită Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8, primele declarații după ce s-au afișat ca un cuplu
Fosta ispită Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8, primele declarații după ce s-au afișat ca un cuplu
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00
Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00
Unica.ro
Coafurile care "întineresc" imediat orice femeie de peste 35 de ani. Au efect de lifting și "șterg" anii de pe chip!
Coafurile care "întineresc" imediat orice femeie de peste 35 de ani. Au efect de lifting și "șterg" anii de pe chip!
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Detalii neștiute până acum ies la iveală despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu. A fost căsătorit 20 de ani cu o celebră actriță din România, iar acum are o relație discretă cu un fost fotomodel. Ce s-a mai aflat acum despre misteriosul bărbat
Detalii neștiute până acum ies la iveală despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu. A fost căsătorit 20 de ani cu o celebră actriță din România, iar acum are o relație discretă cu un fost fotomodel. Ce s-a mai aflat acum despre misteriosul bărbat
Acuzat că ar întreține relații intime cu participantele din taberele pe care le organizează, Bogdan Vlădău a oferit un răspuns halucinant. „Se întâmplă treaba asta și în creștinism, și în biserici, oriunde”. Ce spune despre scandalul în care este implicat
Acuzat că ar întreține relații intime cu participantele din taberele pe care le organizează, Bogdan Vlădău a oferit un răspuns halucinant. „Se întâmplă treaba asta și în creștinism, și în biserici, oriunde”. Ce spune despre scandalul în care este implicat
catine.ro
Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism
Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism
Horoscopul zilei de 7 august 2025. Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 august 2025. Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce sentimente lasă aura ta în urmă, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce sentimente lasă aura ta în urmă, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Christina Applegate a fost internată în spital cu „foarte multe dureri”. Ce probleme de sănătate are actrița care a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021
Christina Applegate a fost internată în spital cu „foarte multe dureri”. Ce probleme de sănătate are actrița care a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021
Mai multe din imobiliare
Indicele Imobiliare.ro: Surpriză pe piața imobiliară în pragul alegerilor - prețurile apartamentelor noi au explodat în București. Ce se întâmplă în celelalte orașe?
Indicele Imobiliare.ro: Surpriză pe piața imobiliară în pragul alegerilor - prețurile apartamentelor noi au explodat în București. Ce se întâmplă în celelalte orașe?
Imobiliare

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC