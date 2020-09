Urmează o a doua perioadă de carantină totală? Declarațiile lui Nelu Tătaru

Întrebat dacă va urma o perioadă de carantină totală în cazul în care numărul de infectări zilnice cu noul coronavirus va crește semnificativ, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că asta depinde doar de români.

Un jurnalist l-a pus pe ministrul Tătaru în fața unui eventual scenariu de 2.000 de cazuri pe zi, ca cea mai sumbră previziune pentru luna octombrie, iar acesta a răspuns: „Eu spun să nu ne gândim la previziuni sumbre. Să ne gândim că fiecare dintre noi trebuie să respectăm precauțiile. Evaluarea școlii o putem face la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Evaluăm cele șapte și apoi cele 14 zile de la începutul școlii. Cred că trebuie să ne gândim în primul rând la reguli, să respectăm aceste reguli. Suntem, totuși, într-un an pandemic pe care trebuie să îl gestionăm, un an diferit față de alți ani. Am avut un început de an diferit, vom avea și scrutin electoral diferit”, referindu-se la alegerile locale care urmează să aibă loc în acest weekend.

Cât despre o carantină totală sau parțială, Tătaru a spus că aceasta ține doar de comportamentul fiecăruia dintre noi. „Noi avem în evaluare orice scenariu. Întâi trebuie să respectăm regulile și precauțiile. Haideți să gândim ce putem face că să nu avem o creștere a numărului de cazuri. Haideți să vedem ce putem face pentru a menține un platou după o lună grea și să ajungem pe o pantă descendentă. Cred că ține doar de noi dacă vom avea un lockdown sau nu. Din punctul meu de vedere și al Ministerului Sănătății, atâta timp cât suntem vigilenți, respectăm niște reguli, avem acțiuni concrete în unitățile sanitare – dar repet ce spuneam de multe ori: nu în spitale se tranșează această pandemie, se tranșează în prespital.”

Israel este singura țară care a impus momentan o a doua perioadă de carantină totală, însă și Marea Britanie se confruntă cu un val semnificativ de îmbolnăviri și a impus iar restricții dure, iar în regat se discută despre eventualitatea unui nou lockdown.

