De ce nu își trimite Andreea Bănică fiica la școală?

Andreea Bănică nu își trimite fiica la școală și a făcut acest anunț pe contul său de Instagram, unde este urmărită de 800.000 de oameni. Vedeta și-a motivat alegerea și a spus că își dorește să facă acest lucru pentru familia sa, mai cu seamă pentru bunicii copilei, care au deja vârste și comorbidități care îi plasează în cea mai vulnerabilă categorie la contractarea virusului Sars-CoV-2.

„Am decis să nu îmi trimit prințesa la școală în sistemul hibrid pentru care optasem! Am un sentiment ciudat… trăim vremuri pe care nu îmi imaginam vreodată că le vom trăi. Prefer să facă școală de acasă, online, pentru că i se permite acest lucru. Îmi doresc să scăpăm mai repede de acest virus Covid-19, care ne pândește pe toți, care se răspândește atât de repede, și care pentru unii dintre noi este letal. Vreau să am grijă de familia mea, de bunicii în vârstă (bolnavi), de noi, care ne îngrijim copiii. Ei au nevoie de noi sănătoși și în putere! Mai e și faptul că am un spirit civic dezvoltat care nu îmi dă pace. Poate că cei care citesc mesajul meu iau aminte și vor lua măsuri și ei la rândul lor.”, a motivat Andreea Bănică decizia de a nu-și trimite fiica la școală.

În plus, aceasta a vorbit și despre cum încearcă să evite infectarea cu noul coronavirus, urmând măsurile de siguranță recomandate de autorități. „Nu ne-am închis în casă, nu trăim într-un glob de sticlă, însă, pe cât putem, ne ferim în continuare de locurile aglomerate închise, ne dezinfectăm mereu și purtăm măști, ceea ce vă rog și pe voi să faceți”, a mai spus vedeta. Deși mesajul era unul neutru, și transmitea o decizie cât se poate de personală (aceea de a nu-și trimite fiica la școală), o parte dintre fanii vedetei au criticat-o.

„Mai bine o lăsai la școală… dacă la mască tot n-ați renunțat”, i-a reproșat cineva. Alții au spus că astfel de decizie nu ar fi putut fi luată pentru copiii care studiază în sistemul de stat.

„Stai în casă și nu te mișca, că poate răcești”, a mai răspuns o fană la decizia Andreei Bănică de a nu-și trimite fiica la școală. „La școală ne îmbolnăvim de covid, la mare nu???”, a spus altcineva. Un alt comentariu a arătat dezacordul față de măsurile autorităților.

„Păcat că și persoanele publice fac jocul celor care vor să trăim cu frică, care vor să ne facă să gândim și să trăim ca niște roboți.”

Foto: Instagram Andreea Bănică

