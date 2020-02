Coronavirus: 5 lucruri pe care orice turist trebuie să le pună în aplicare pentru a opri răspândirea Covid-19

Chiar dacă multe surse avizate nu interzic călătoriile, turiștii sunt sfătuiți să evite pe cât posibil zonele afectate: China, Coreea de Sud, Japonia și Italia și să urmărască paginile World Health Organization (WHO) și Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pentru ultimele informații legate de coronavirus, acesta fiind imprevizibil.

Centrul pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC) consideră că riscul imediat este scăzut în acest moment și nu este necesară oprirea transportului aerian. Dar, în momentul în care alegi să călătorești, măsurile de prevenție sunt esențiale pentru prevenirea apariției bolilor. Aeroportul este o zonă de mare risc, de unde ne putem contamina cu diferite infecții din cauza spațiilor aglomerate cu suprafețe frecvent atinse precum chioșcurile, mânerele scărilor, toate facilitând răspândirea infecțiilor.

Medicii avertizează că cea mai ușoară modalitate de a lua contact cu coronavirus în timp ce călătorim este expunerea la oameni bolnavi și nerespectarea unei igiene corecte pentru mâini.

Așadar, dacă faci parte din categoria celor care nu vor să își anuleze biletul de avion sau pur și simplu vrei să respecți toate recomandările specialiștilor, am făcut o listă cu 5 recomandări simple pe care trebuie să le pui în aplicare pentru a opri răspândirea Covid-19:

1. Spală-te căt mai des pe mâini

Unul dintre cele mai simple și eficiente lucruri pe care le poți face este să te speli pe mâini. Înainte să mânânci, după ce mergi în locurile aglomerate (pe care trebuie să le eviți) și atingi suprafețe comune, după ce mergi la baie, etc, spală-te pe mâini cu săpun și apă puțin caldă pentru cel puțin 20 de secunde.

2. Folosește dezinfectant

Dacă ești constant plecată și ai nevoie de un refresh, îți recomandăm să ai în geantă un dezinfectant. Dar asta nu înseamnă că poate să înlocuiască apa și săpunul. Doctorii recomanadă ca, atunci când vorbim despre coronavirus, întotdeauna trebuie să mergi să te speli pe mâini cu apă și săpun. Dar în momentul în care nu ai această posibilitate și mâinile tale nu sunt vizibil murdare, poți să folosești un dezinfectant pe bază de alcool care conține în compoziția sa cel puțin 60% alcool. Folosește-l în aceleași situații în care te-ai spăla și pe mâini.

3. Sterge suprafețele comune

Suprafețele des atinse de alte persoane au un potențial ridicat să devină o sursă de infecție de coronavirus. Iar cei care călătoresc des trebuie să șteargă scaunul din avion, ecranul, tava și curele cu șervețele de igienizare pentru mâini pe bază de alcool. Totuși, nu e mereu practic să ștergi toate suprafețele, dar poți încerca să se speli pe mâini după, cu apă și săpun.

4. Nu mai pune mâna pe față

Încearcă să ai un contact cât mai redus între mâini și față, mai ales când călătorești, pentru că în acest caz tenul are tendința să se deshidrateze mult mai repede.

5. Folosește servețele

E important să evităm locurile aglomerate și trebuie de fiecare dată să ne protejăm de contactul cu persoanele bolnave, mai ales în avion. Atunci când tușești sau strănuți, trebuie să îți acoperi gura sau nasul cu șervețele, nu cu mâinile.

Când vine vorba de răspândirea unui fenomen, precum acest coronavirus, transportul aerian este un mijloc foarte rapid de răspândire dintr-o țară în alta. În acest sens, este recomandat să respectăm cel puțin aceste măsuri de prevenție, chiar dacă avem în plan să călătorim sau nu.

Text: Ana Cornea

Foto: Shutterstock

