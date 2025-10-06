Cele 10 porunci ale unei diete de succes

Vrei să slăbești câteva kilograme? Respectă aceste sfaturi și orice dietă va da rezultatele pe care le aștepți!

  de  ELLE
Cele 10 porunci ale unei diete de succes

Iată care sunt cele 10 porunci ale unei diete de succes:

1. Nu renunța la micul dejun. Studiile au arătat că femeile care sar peste micul dejun mănâncă pe parcursul zilei cu 100 de calorii mai mult decât în mod normal.

2. Proteinele trebuie să fie prima ta alegere în alcătuirea oricărei mese. Au rolul de a echilibra apetitul. Mai exact, la același aport caloric, senzația de foame reapare mai repede după o masă încărcată de carbohidrați decât după una bogată în proteine.

3. Nu renunța la ciocolată. Vei încerca să-ți potolești pofta cu alte nimicuri și vei acumula o mulțime de calorii în exces. Condiția e să alegi ciocolată neagră și să nu consumi mai mult de patru cubulețe pe zi.

4. Învață să te oprești. Când ai mâncat suficient, stomacul trimite creierului anumite semnale (o senzație de relaxare, care se instalează în partea superioară a abdomenului), spunându-i „sunt fericit”. Acesta e momentul în care trebuie să te ridici de la masă și să bei un pahar mare cu apă, pentru a marca sfârșitul ospățului.

5. Nu te pedepsi. Reușita unei diete depinde în proporție de 90% de starea ta de spirit. Nu renunța la tratamentele cosme­tice sau la masaje și în nici un caz nu încerca să-ți maschezi surplusul de greutate în haine largi. Nu vei face decât să te simți descurajată.

6. Atenție la lichide! Un cocktail de fructe sau o ciocolată cu lapte nu îți vor potoli foamea, în schimb silueta ta le va simți din plin efectul. Stai departe de băuturile îndulcite. Bea sucuri numai din când în când, de poftă și nu în loc de apă.

7. Crește aportul de calciu. Studiile au arătat că stimulează metabolismul, facilitând arderea grăsimilor. Calciul se absoarbe mai eficient din alimente (brânză, lapte sau iaurt, obligatoriu degresate), decât din suplimente nutritive.

8. Somnul e esențial. Cercetătorii au descoperit că lipsa de somn produce dezechilibre hormonale, care stimulează apetitul.

9. Nu te amăgi cu produsele dietetice. Te vei simți îndreptățită să consumi o cantitate dublă din alimentul respectiv. Însă tocmai controlul porției este secretul reușitei în curele de slăbire.

10. Păstrează-ți calmul. Dacă obișnuiești să mănânci sub impuls emoțional, e bine ca la sfârșitul fiecărei zile să refaci filmul întâmplărilor și să-ți revezi reacțiile în fiecare dintre momentele tensionate. Astfel vei fi pregătită să reacționezi pe viitor, fără a căuta alinare în punga cu chips-uri.

Citește și:
9 soluții eficiente care te vor ajuta să reduci senzația de foame

Foto: Arhiva ELLE

