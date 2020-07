Ce arată autopsiile pacienților decedați în urma Covid-19 în România?

Un interviu exclusiv obținut de Digi 24 dezvăluie că autopsiile pacienților decedați în urma Covid-19 în România arată consecințele devastatoare ale virusului chiar și asupra celor cu un organism sănătos. Reporterul Carla Tănasie a stat de vorbă cu Sabrina Zurac, director medical al spitalului Colentina și profesor de anatomopatologie, despre acest subiect.

Printre informațiile obținute de la medic se numără și faptul că, așa cum au relevat autopsiile pacienților decedați în urma Covid-19, mulți dintre aceștia ar mai fi avut de trăit 20-30 de ani, și că virusul le-a afectat toate organele.

„Infecția cu SARS-CoV-2 nu alege”, a spus Sabrina Zurac. „Poveștile inițiale, că sunt doar persoanele foarte vârstnice sau foarte bolnave afectate, asta a fost o poveste.” Medicul a subliniat că au fost făcute mai multe autopsii, chiar și pe decedații a căror stare de sănătate era bună în momentul contractării virusului.

De altfel, autopsiile pacienților decedați în urma Covid-19, a mai spus medicul Sabrina Zurac, arată că „infecția cu SARS-CoV-2 produce afecțiuni la nivelul tuturor organelor, principalele afecțiuni sunt la nivel pulmonar și cardiac. La nivel pulmonar produce afectare alveolară și formare de mici cheaguri de sânge în vase mici, în urma cheagurilor apar zone de moarte a țesutului care era irigat cu sânge de vasul respectiv, la nivel cardiac inflamația pe care o produce virusul și afectarea directă a fibrelor musculare cardiace produce tulburări de contracție a peretelui inimii și tulburări de funcționare, la nivelul ficatului. Se constată o acumulare de grăsime care duce la o tulburare a funcției celulei hepatice și la afectarea capacității de detoxifiere a organismului, la nivelului rinichiului apar zone de necroză, care fac ca deșeurile toxice din organism să nu se mai elimine așa cum trebuie, iar în restul organelor peste tot unde apar microtromboze apar și zone de necroză, de moarte celulară care duce la disfuncția fiecărui organ în parte și de asemenea în ganglionii limfatici și în splină. Am constatat o scădere a numărului de limfocite. Este un efect demonstrat al infecției cu SARS-CoV-2.”

În plus, a mai declarat medicul, autopsiile pacienților decedați în urma Covid-19 sunt riscant de realizat, și nici o morgă nu îndeplinește condițiile de precauție pentru ca personalul medical să fie protejat complet în fața unui agent patogen atât de periculos. „Riscul la care personalul medical s-a supus pentru a obține niște răspunsuri este imens. În momentul în care examinam plămânii, lichidul care se scurge din țesutul pulmonar are nivelul de infecțiozitate maxim, practic în acel moment anatomopatologul atinge riscul pe care îl are anestezistul cand intubează pacientul, sau pneumologul când face endoscopie.”

Însă una dintre descoperirile rezultate din autopsiile pacienților decedați în urma Covid-19 ar trebui să ne pună pe gânduri. „Dacă nu ar fi avut Covid, supraviețuirea, rata de viață era peste 20, 30 de ani. Am avut un caz, un tânăr de 35 de ani cu insuficiență renală cronică. La insuficiența renală cronică se face dializă, transplant, deci omul avea în față mulți ani de viață, celelalte trei persoane au avut supraponderalitate, au avut câteva kilograme în plus, dar nici un obez, unul avea hipertensiune, unul diabet care necesita insulină și doamna avea diabet zaharat, dar controlat doar prin alimenție. Acești oameni care aveau vârste între 40 și 57 de ani, erau oameni care ar mai fi trăit minim 20, 30 de ani.”

În fața acestor descoperiri, medicul recomandă încă o dată respectarea regulilor minime de protecție, precum purtarea măștilor, spălarea pe mâini și distanțarea socială.

Foto: arhiva ELLE

