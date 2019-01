Alimente pe care ar trebui să le consumi mai mult în timpul iernii

Există numeroși factori care îți afectează sistemul imunitar, iar unul dintre ei este și alimentația. Dacă nu consumi alimentele potrivite, organismul tău are de suferit și asta înseamnă că te vei confrunta cu răceli sau alte afecțiuni mult mai ușor.

Deși nu există un tratament minune sau un regim care îți poate garanta că nu te vei îmbolnăvi niciodată, poate fi sănătos pentru tine să consumi următoarele alimente în timpul iernii, deoarece acestea sunt pline de vitamine și nutrienți.

1. Afine

Afinele sunt bogate în antioxidanți, perfecți pentru tine în această perioadă. Aceste fructe te ajută să elimini toxinele și grăbesc refacerea celulelor organismului. Încearcă să le consumi proaspete și să le incluzi mereu la micul dejun. O variantă poate mai la îndemână este cea a fructelor congelate, potrivite mai ales pentru smoothie-uri.

2. Quinoa

De cele mai multe ori corpul tău dorește carbohidrați în timpul iernii și asta este destul de normal. Carbohidrații ne dau o stare mai bună, însă în loc să faci o alegere pe care o vei regreta, de exemplu pâine sau paste, ia-ți mai bine cantitatea necesară din cereale integrale. În felul acesta nu va fi afectat nivelul de insulină și senzația de sațietate va rezista pentru mai mult timp. O opțiune foarte bună este quinoa.

3. Citrice

Portocalele, mandarine și nu numai sunt fructele pe care trebuie să le consumi în sezonul rece. Acestea au vitamina C și îți întăresc sistemul imunitar. Sigur găsești un astfel de fruct care să îți placă. În plus, dacă îți dorești să bei și mai multă apă, poți adăuga câteva felii de portocală care vor da o aromă ușoară.

4. Ardei gras

Vitamina C nu se găsește doar în citrice. Din contră, ardeiul gras, de exemplu, poate conține chiar și de trei ori mai multă vitamina C decât portocalele sau lămâile. Așadar, dacă fructele citrice nu sunt preferatele tale, poți include mereu în salată ardei gras pentru a avea grijă de imunitatea ta.

5. Ghimbir

Ghimbirul nu trebuie să lipsească din bucătăria ta. Este un aliment extraordinar pentru imunitate, ajutând în același timp și la digestie. Poate fi folosit și în diferite smoothie-uri de slăbit, însă este mai bine să ai întotdeauna o rădăcină proaspătă în locul prafului.

6. Bananele

Atunci când dispoziția ta nu este cea mai bună în timpul iernii, este mai bine să alegi să mănânci o banană în locul unei prăjituri. Este la fel de dulce, însă îți va influența hormonii care afectează fericirea, așadar te vei simți imediat mult mai bine. În plus, are și numeroase vitamine și nutrienți, spre deosebire de toate dulciurile pline de zahăr, care aduc doar calorii.

7. Legume rădăcinoase

Legumele rădăcinoase sunt perfecte în timpul iernii. În primul rând, se găsesc mult mai ușor, sunt proaspete și sunt pline de vitamine și minerale de care organismul tău are nevoie în sezonul rece. Morcovul conține betacaroten, sfecla are fier și vitamina A și C și, chiar dacă nu te așteptai, și cartofii au vitamina C și B6.

8. Broccoli

Broccoli nu se numără pe lista alimentelor preferate în general, însă acest lucru ar trebui să se schimbe. Este o legumă plină de vitamine, pe care ar trebui să o consumi mai ales în timpul iernii. Fie îl adaugi în salate, fie îl prepari la cuptor sau supă cremă, broccoli are o cantitate mare de vitamina C și te ajută să previi răcelile.

