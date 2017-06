Semne ca mananci prea mult zahar!

Stim deja ca excesele dauneaza santatatii, insa zaharul este un caz special… prea mult zahar are poate avea efecte foarte neplacute asupra starii tale de sanatate, asa ca este vital sa stii simptomele care pot aparea atunci cand exagerezi.

O foame constanta

Un nivel ridicat al zaharului in sange nu lasa nutrientii pe care ii consumi sa patrunda in celulele tale. Corpul tau nu primeste destula energie si astfel apare din nou, in mod evident, senzatia de foame. Zaharul iti ofera o scurta perioada de energie, urmata de o senzatie de foame si mai acuta.

Oboseala crescuta

Din nou, nivelul ridicat al zaharului din sange nu lasa glucoza sa fie sintetizata de corp asa cum trebuie si, drept urmare, corpul isi foloseste prea repede resursele de energie. De aceea, daca consumi foarte mult zahar, te vei simti obosita tot timpul.

Gura uscata, sete constanta

Daca iti simti gura uscata si, de asemenea, simti ca iti este sete in mod constant, corpul tau iti spune ca nu este hidratat corect. Zaharul te deshidrateaza si trimite semnale gresite catre hipotalamus, partea creierului care se ocupa cu senzatia de sete si de foame.

Piele uscata

Pielea uscata poate fi un simptom al consumului excesiv de zahar din mai multe motive. Prea mult zahar te va face sa mergi mai des la toaleta si deci sa te dezhidratezi mai repede. Tine minte ca, daca simti senzatia de sete si pielea ta este uscata, cel mai bine este sa bei apa simpla, fara zahar adaugat, fara arome.

Dificultati de concentrare

Asa cum am mai spus, un nivel crescut de zahar in sange previne glucoza din a patrunde in celule, inclusiv in cele ale creierului. Ca urmare, creierul tau va experimenta dificultati in a-si obtine energia de care are nevoie si tu nu vei putea sa te concentrezi foarte bine.

Vindecare lenta

Daca te-ai ranit sau te-ai taiat in vreun fel si observi ca ranile tale se vinda extrem de lent, acesta poate fi un semn ca ai un nivel foarte mare de zahar in sange. Din aceasta cauza se prea poate ca sistemul tau vascular sa fie afectat, iar circulatia sangelui in corp sa nu mai functioneze asa cum ar trebui.

