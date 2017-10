Tinute office pentru toamna 2017 – ce se poarta?

Tinute office pentru toamna 2017. Datorita noilor idei si abordari ale designerilor vis-a-vis de moda, astazi principala regula este ca nu mai exista reguli! Asadar, dragele noastre fashioniste, puteti fi creative chiar si atunci cand vine vorba despre tinutele voastre office pentru toamna 2017!

Tinute office pentru toamna 2017 – Puloverul

Puloverul este o piesa extrem de potrivita pentru o tinuta office, chiar daca este vorba despre unul stramt sau despre unul oversized. Atata timp cat il asortezi cu o fusta conica, una imprimata sau o pereche de pantaloni clasici poate functiona perfect la birou.

Tinute office pentru toamna 2017 – Costumul colorat

Renunta la combinatia clasica: costum negru&camasa alba. Daca nu esti adepta fustelor si preferi pantalonii, iti propunem sa alegi un costum intr-o culoare pastelata precum rozul. Asorteaza-l cu un trenci bej pe deasupra si este outfit-ul perfect pentru o toamna insorita.

Tinute office pentru toamna 2017 – Jeansii

Jeansii nu mai sunt considerati un faux pas atunci cand sunt purtati la birou. Poarta-i cu o camasa barbateasca si un sacou colorat si aceste piese le vor conferi un aer serios chiar si jeansilor. Evita tenisii in acest caz, opteaza mai degraba pentru o pereche de mocasini.

Tinute office pentru toamna 2017 – Camasa alba

Ei bine, nu este vorba despre orice camasa alba… alege una cu un accent feminin, cum ar fi gulerul cu funda sau manecile cu volane. Poarta camasa alba cu o fusta midi in carouri sau cu un imprimeu floral si tinuta ta office pentru toamna 2017 se va transforma intr-una ultra stylish cu care vei putea merge chiar si la un cocktail!

Tinute office pentru toamna 2017 – Blazerul oversized

De cele mai multe ori tinutele de birou se transforma in uniforma noatra de zi cu zi si din acest motiv devin si plictisitoare. Cu un shopping smart poti ajunge sa iti creezi cele mai cool tinute office! Renunta l(pentru o perioada, cel putin) la sacoul classic, cambrat in favoarea unui sacou oversized pe care sa il asortezi cu o fusta creion pana la jumatatea gambei sau cu o pereche de pantaloni conici. In ambele cazuri trebuie sa adaugi o pereche de stiletto! Daca simti nevoia totusi de o silueta structuratas, poti adauga si o curea in talie.

Foto: Imaxtree