In perioada sarbatorilor de iarna stim ca urmeaza sa primesti o multime de invitatii pentru diferite petreceri. Fie ca este vorba de petrecerea companiei sau pur si simplu de cina alaturi de prieteni, ti-am pregatit o selectie de modele de rochii de dama pentru Craciun.

De Craciun poti alege cu usurinta o rochie de catifea. Materialul este potrivit pentru aceasta perioada a anului si ofera rochiei un aspect sofisticat. Poti alege o varianta clasica, neagra sau poti opta oricand pentru rosu. Completeaza tinuta cu o haina de blana si look-ul tau va fi cu siguranta apreciat.

Daca acest material nu se numara printre preferatele tale, poti alege in schimb dantela. Cu o rochie neagra nu vei da niciodata gres, insa daca vrei sa iesi din zona de confort, poti alege si alte culori. O varianta usor de purtat ar fi o rochie cu dantela in culori neutre sau roz pal. Alege pantofii si accesoriile potrivite pentru locul in care vei merge si uita de griji!

In cazul in care nu vei merge la o petrecere, ci pur si simplu la o cina alaturi de prieteni, nu inseamna ca nu trebuie sa ai o tinuta speciala. Inspira-te din selectia de rochii de dama pentru Craciun si alege o rochie cu volane sau una cu detalii mai speciale, de exemplu o funda pe spatele rochiei. Acelasi lucru este valabil si daca vei avea o cina cu familia, la tine acasa.

Daca de Craciu vei merge la o petrecere unde trebui sa stralucesti, ei bine, fa-o, la propriu! Alege o rochie cu paiete si nu vei trece neobservata. Nu uita sa acorzi atentie si coafurii si machiajului. Uita de clasicul smokey eyes si incearca un machiaj mai special, poate in nuante de auriu.

Citeste si:

Cum asortam si cum accesorizam o rochie neagra

Foto: Imaxtree