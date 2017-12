In cazul in care nu ai deja o rochie neagra impecabila in garderoba, te sfatuim sa investesti intr-una. Da, este o investitie si iti spunem cum asortam si cum accesorizam o rochie neagra! Rochia neagra te salveaza in orice situatie, indiferent daca este vorba despre o petrecere, un cocktail sau o simpla zi la birou.

Cum asortam si cum accesorizam o rochie neagra

Rochia neagra poate fi accesorizata si asortata in zeci de feluri, depinde mereu de stilul pe care il abordezi. Daca esti adepta minimalismului, atunci rochia neagra poate fi lasata ca atare, fara nici un fel de accesoriu, o pereche de cizme sau o pereche de pantofi barbatesti ar fi de ajuns.

Daca ai un stil feminin si delicat, atunci o pereche de stiletto sau balerini si o esarfa din matase sunt elementele care se potrivesc perfect pentru un look de zi. Seara in schimb, aceeasi rochie neagra poate fi purtata cu cercei candelabru, care vor da un aer glam rochiei tale.

Iti place sa sochezi si fii mereu trendy? Atunci poarta rochia neagra cu o pereche de tenisi cu platforma, in stilul Gucci și asorteaz-o cu un bomber din piele lacuita, cat mai stralucitoare! Astfel vei ajunge mai mult ca sigur pe cele mai cool bloguri de street style.

Cu ce pantofi asortezi rochia neagra?

Ce ai spune daca ti-am propune sa porti rochia neagra cu o pereche de cizme albe? Poate ti se pare un pic prea avangardist dar asa cum bine stii, noi te indemnam mereu sa fii craetiva in ceea ce priveste styling-ul. Asa ca, cizmele albe sunt o varianta extrem de fashion. Daca nu esti convinsa ca ti se potrivesc, atunci incearca o pereche de botine super ascutite a la Balenciaga!

Accesorii pentru rochia neagra scurta

Iesi din clasicul tipar rochie neagra mini + siletto! Incearca mai degarba sa asortezi rochia neagra scurta cu o pereche de cioarapi fantezie si o pereche de sandale cu tocul gros. O alta varianta ar fi sa o asortezi cu o pereche de botine colorate si bijuterii geometrice din plexi, pentru un look future.

Accesorii pentru rochia neagra lunga

Ce zici daca iti recomandam sa porti rochia neagra lunga cu tenisii-ciorap, a la Balenciaga si cu cateva brose din cristale? Incearca sa mixezi stiluri intre ele, astfel nu te vei plictisi niciodata de piesele din garderoba ta.

Daca esti hotarata sa porti de Revelion o rochie neagra lunga iti sugerez sa o asortezi cu o curea foarte lunga pe care sa o infasori de mai multe ori in jurul taliei si cu o pereche de botine cu platforma in stilul celor de la Vetements. In cazul in care petreci Revelionul in aer liber atunci adauga tinutei tale si un blazer supradimensionat cu revere din matase.

Accesorii pentru rochia neagra simpla

Rochia neagra minimala este cea mai valoroasa piesa din garedroba unei femei din simplul motiv ca arata diferit in functie de modul in care o accesorizezi! Cum asortam si cum accesorizam o rochie neagra minimala? Daca o asortezi cu o pereche de cizme inalte acoperite cu cristale devine glam. Daca o porti cu tenisi si un hood se incadreaza in asa numitul street style iar daca o mixezi cu un colier supradimensionat, o pereche de sandale sexy si un plic metalic, rochia neagra simpla se transforma intr-una de seara!

Foto: Imaxtree