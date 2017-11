La prima vedere, probabil nu iti vine sa apelezi la o rochie cand temperaturile scad sub un anume grad de confort, mai ales ca aceasta alegere implica o intreaga serie de intrebari — ce pantofi alegi, ce ciorapi, ce jacheta, iti va fi suficient de cald? samd. Pentru ca nu-i asa, jeansii tai preferati te vor scoate instant din orice incurcatura vestimentara? Ei bine, nu ar trebui sa te folosesti de aspectul practic ca scuza si sa cochetezi, macar ocazional, cu ideea de a apela la rochii de iarna stylish si calduroase care sa te puna pe o traiectorie cool in acest sezon.

Vei constata ca optiunile in materie de rochii de iarna stylish si calduroase sunt suficiente pentru orice registru stilistic ai alege si mai ales ca totul tine de cum vrei sa o stilizezi. Astfel, si o rochie pe care in mod normal ai asocia-o cu vara se va integra perfect in garderoba ta de iarna. Haide sa descoperim care sunt cele mai hot propuneri ale sezonului si cum ar trebui purtate cele mai cool rochii de iarna stylish si calduroase!

1. Grafic

Recunosc, incep cu modelele mele preferate, cele grafice. Fie ca apelezi la niste dungi verticale (pe care de altfel le recomand mai ales persoanelor scunde, acestea avand un efect de alungire asupra siluetei) sau la niste interpretari de tip tabla de sah, efectul lor este unul extrem de interesant. Vei constata asta mai ales in miscare, cand aceste grafisme vor prinde viata! Poarta-le cu cizme lungi si paltoane pana in pamant deasupra.

2. Imprimeuri

Arta imprimeurilor poate deveni preferata ta pentru zilele in care ai nevoie de o doza de culoare pentru a dobori atmosfera gri de afara. Nu te sfii sa le porti cu cizme din blana, sandale cu sosete groase, din lana sau chiar cu bocanci de munte! Tocmai acest contrast va crea o tinuta de maxim efect!

3. Monocrom

Evident, nu putem vorbi despre niste rochii de iarna fara propunerile negre sau gri, din stofa sau tricotaje din lana. Alege un model care se distinge printr-un detaliu atipic pentru a mai pipera un pic tinuta, fie ca vorbim despre o deconstructie, o asimetrie sau un decolteu interminabil. Pentru aceasta ultima sugestie iti recomand sa porti pe dedesubt o camasa din poplin sau o maleta intr-o alta culoare, tocmai pentru a evidentia acest detaliu sexy.

4. Noul boho

Ei bine, am ajuns sa zic despre o propunere Balenciaga ca se incadreaza la noul boho. Dar da, din punctul meu de vedere, daca esti o fana a rochiilor inflorate, tipice pentru acest curent stilistic, aceasta este directia spre care ar trebui sa te indrepti pentru a le purta. Adica cu cizme- soseta, esarfe purtate ca un batic pe cap si o jacheta din tweed pe deasupra.

5. Sport

Daca te-am speriat pana acum cu sugestiile mele si te intrebi Ok, dar ceva mai confortabil, dar care sa fie tot in tendinte, nu gasim? , raspunsul vine sub forma unor pulovere college sau a unor bluze sport supradimensionate. Adauga o pufoaica pe care sa o inchizi asimetric si esti pregatita pentru orice maraton urban.

6. Rochii de iarna stylish si calduroase – Texturi

Nu te feri nici de texturi atipice! Catifeaua, lurexul, aplicatiile metalice, toate pot fi integrate usor in garderoba ta de iarna, mai ales daca apelezi la un first layer pe dedesubt. De exemplu, o rochie din lurex va arata senzational pe fundalul unui pulover din casmir.

Dupa cum vezi, rochiile sezonului sunt extrem de permisive, iar styling-ul lor cu atat mai mult. Nu ar trebui sa ti se para nimic dubios in a purta o maleta pe dedesubt, sosete groase peste ciorapi colorati, bocanci, cizme din blana sau un pulover oversized peste. Ideea principala este sa te joci si vei constata ca nimic nu te poate opri din a-ti purta rochia preferata de iarna!

Citeste si:

TOP 10 piese vestimentare si accesorii in carouri sub 200 de lei

Foto: Imaxtree