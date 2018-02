O zi memorabilă la New York Fashion Week

De ce spun asta? Pentru că Raf Simons a prezentat aseară cea mai recentă colecție Calvin Klein și nu a dezamăgit nici de această dată! Probabil cel mai așteptat eveniment de ieri din cadrul New York Fashion Week, Simons a produs din nou o colecție senzațională, de data aceasta prezentată și într-un cadru inedit. Evocând era de pop culture a cărui promotor principal a fost Any Warhol, desginerul și-a invitat oaspeții la un festival vizual care a evocat perfect referințele warhol-iene.

Ca paranteză, trebuie să știi că Fundația Andy Warhol este noul partener al casei de modă Calvin Klein, așa că se explică obsesia recentă a lui Raf Simons pentru tot ce ține de estetica lui Warhol și te poți aștepta și la alte proiecte interesante care vor rezulta din acest parteneriat.

Revenind la show, acesta a fost pus în scenă în interior clădirii bursei din New York, un loc plin de istorie și care a fost transformat în locul de joacă a lui Raf Simons pentru Calvin Klein prin prezența unui hambar acoperit integral în imaginile semnate de Andy Warhol, restul spațiului fiind acoperit integral de un covor de popcorn! Da, ai auzit bine, toate supermodelele momentului, în frunte cu Kaia Gerber și toți invitații și-au făcut loc prin mormanele de popcorn!

Show-ul ca show-ul, însă colecția pentru toamnă- iarnă 2018/2019 a fost punctul central al serii de ieri, Simons reinterpretând uniforme de pompieri, cizme din cauciuc sau materiale tehnologice ca păturile termice, toate ajungând într-un melting-pot creativ căruia doar Simons îi putea da o coerență! Parțial apocaliptic, parțial plin de speranță, Simons rămâne un unicorn cu o viziune singulară în lumea modei, reușind să păstreze vie obsesia noastră pentru orice piesă Calvin Klein din ultimele sezoane.

Un alt highlight al zilei a fost prezentarea Boss, ultima pentru actualul director de creație, Jason Wu. Acesta a petrecut cinci ani la cârma casei de modă, reușind să îmbine funcționalitatea germană a ADN-ului Boss cu accente feminine și romantice, facând mult mai abordabile și populare piesele ce poartă semnătura Boss. Mesajul lui de adio? „Am vrut să reprezint era mea în istoria brand-ului și să propun ținute prin care femeile pot arăta chic. Look-uri sofisticate, curate și de o calitate impecabilă.”

Ce colecții dedicate sezonului toamnă- iarnă 2018/2019 ne-au mai atras ieri atenția? Incursiunea într-o pădure dark și misterioasă pentur colecția Coach 1941. Televizoarele vechi, set-up-ul demn de un film thriller impunea aproape o imagine derivată din filmul de groază Blair Witch Project, dar această atmosferă sumbră a fost fundalul perfect pentru o pledoarie totală pentru rochii imprimate vaporoase, jachetele din blană de oaie și un layering care chiar dacă nu este cel mai fresh, este cu siguranță unul extrem de purtabil de fanele Coach 1941.

Ultima colecție care ne-a impresionat și de care vreau să îți mai povestesc este cea a Gabriellei Hearst. Cunoscută pentru viziunea ei curată, dar și foarte elegantă, creatoarea și-a îndreptat de data aceasta atenția către imagini cu femeile care lucrau în fabrici în timpul războaielor, extrăgând referințe victoriene, sport sau pur și simplu funcționale și transformîndu-le în piese de referință în următorul sezon toamnă- iarnă 2018/2019 pentru oricine aprecieazaă calitatea discretă a unui produs extrem de calitativ.

New York Fashion Week, see you tomorrow!

Foto: Imaxtree

