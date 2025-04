Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, evenimentul de care toată lumea are nevoie

În prima zi dedicată prezentărilor, la Palatul Regal, cineva m-a întrebat de ce mi se pare important un astfel de eveniment – iată, o întrebare care s-a dovedit a fi extrem de utilă, mai ales în lumina lucrurilor care se întâmplă, sau, mai bine spus, nu se întâmplă, în această industrie, în plan local.

Unul dintre cele mai importante aspecte legate de Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este parteneriatul strategic cu Polimoda, una dintre cele mai respectabile școli particulare. Or, asta asigură o vizibilitate fantastică pentru tinerii designeri, studenți, viitori studenți – oportunitățile fiind nenumărate, mai ales datorită deschiderii enorme pe care Polimoda o are cu nenumărate branduri de top. Secundo, buyerii unor magazine de top din Europa care deja au contractat branduri locale, presa internațională de specialitate care oferă o altă perspectivă, implicit vizibilitate designerilor români, dar și spațiului românesc, cu tot ce are el mai creativ și efervescent.

Bineînțeles, lucrul de care toată lumea avea nevoie este platforma prezentărilor de modă – main stage & locații alternative, cu un public divers, pasionat, atent la detalii. Cred că designerii români sunt pregătiți pentru a demonstra că pot face performanță internațională. Altfel, sentimentul pe care l-am avut timp de trei zile nu se poate compara cu nimic – aceste trei zile au transformat Calea Victoriei într-un adevărat podium de modă, orașul a vibrat – petrecerile, cinele, atmosfera au fost incendiare, ținutele abordate au probat interesul publicului local pentru modă și design.

Calitatea show-urilor este un alt aspect foarte important – de la nume internaționale, precum Litkovska, Rome Gigli, Bevza, Diana Milkanova, Kata Szegedi sau Kseniaschnaider, până la designerii români – Carmen Secăreanu, Vol, Alexandra Șipa, Ami Amalia, Medeea, Almaz, M. Marquise, Murmur, Ana Radu, Rhea Costa, Nissa, Manokhi, impactul a fost unul fără precent. Uitându-mă la fotografiile de podium, din backstage, sau de atmosferă, am realizat că acestea puteau fi de fapt surprinse în cadrul oricărui Fashion Week internațional. Or, lucrul acesta vorbește de la sine despre statusul actual al industriei.

Desfășurarea enormă de forțe și devotamentul organizatorilor pentru acest eveniment este impresionantă – Roxana Voloșeniuc și Mario Antico au transformat un vis în realitate – lor trebuie să le mulțumim pentru cel mai important pas pe care îl face indutria modei din România în ultimii 35 de ani.

