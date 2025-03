Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week lansează Next Generation – o platformă pentru noua generație de designeri

În cadrul ediției de primăvară a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (27-30 martie 2025) va fi lansat oficial NEXT GENERATION, un program dedicat noii generații de creatori și antreprenori din industria modei românești. Gândit ca un ecosistem creativ, educațional și sustenabil, proiectul își propune să ofere resurse esențiale, mentorat și vizibilitate pentru tineri designeri, studenți, antreprenori aflați la început de drum și pasionați de modă care își doresc o carieră în industrie. NEXT GENERATION este structurat în jurul a trei direcții strategice: Fashion Talent Awards, Business Accelerator & Management in Fashion și Sustainable Design Lab.

Evenimentul-cheie al acestei ediții va fi conferința NEXT Generation din 27 martie, în cadrul căreia va fi anunțată tema oficială a competiției Fashion Talent Award 2025 și vor fi prezentate direcțiile principale ale programului. Cu această ocazie, va fi introdus și o parte din Advisory Board-ul internațional care va susține viziunea proiectului, din care fac parte nume importante din fashion, business și sustenabilitate.

Unul dintre momentele definitorii ale programului este Fashion Talent Award, o competiție dedicată tinerilor designeri, care vor lucra sub îndrumare profesională și vor beneficia de un program de tutorat. Premiul competiției constă într-o experiență internațională la Polimoda, una dintre cele mai prestigioase școli de modă din lume, care este partenerul educațional al proiectului, susținând formarea unei noi generații de creativi. În acest context, Massimiliano Giornetti, Directorul Polimoda și fost Director Creativ al casei Salvatore Ferragamo, se va alătura echipei extinse a proiectului, aducând o contribuție semnificativă la dezvoltarea artistică și profesională a participanților. Prin acest parteneriat, aceștia vor avea acces la resurse valoroase și experiență practică alături de experți din industrie.

Latura de business, pilonul Business Accelerator & Management in Fashion este realizată în parteneriat cu Bucharest Business School, școala de afaceri a Academiei de Studii Economice din București (ASE) — lider educațional în economie, sustenabilitate și antreprenoriat. Acest pilon este dedicat atât designerilor, cât și pasionaților de modă care își doresc să lanseze un brand sau să urmeze o carieră în industria modei — fie în management, strategie, comunicare sau alte roluri conexe. Proiectul beneficiază, de asemenea, de sprijinul Băncii Transilvania, recunoscută pentru susținerea antreprenoriatului local și a inițiativelor din industriile creative.

Conferința NEXT Generation din 27 martie îl va avea invitat ca speaker pe Giacomo Santucci, una dintre personalitățile marcante ale modei internaționale, care va susține un keynote despre viitorul industriei fashion. Cu o carieră remarcabilă în fruntea unor case de modă de renume, Giacomo Santucci a fost CEO al Gucci, Președinte al Prada Group Asia-Pacific și a ocupat poziții strategice în branduri precum Valentino și Armani. Expertiza sa în leadership creativ și business internațional va aduce o perspectivă valoroasă pentru participanții din cadrul programului.

De asemenea, proiectul beneficiază de sprijinul academic al celor mai importante universități de arte și design din România: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Arte București (UNArte), Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD) și Universitatea de Vest Timișoara (UVT).Aceste instituții contribuie la formarea generației viitoare de creativi, oferind un cadru esențial de reflecție și inovație în moda contemporană.

Programul se desfășoară pe parcursul întregului an, cu sesiuni de mentorat, ateliere și talk-uri, și culminează cu prezentarea finală a colecțiilor realizate în cadrul concursului Fashion Talent Award, la ediția de toamnă a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Înscrierile pentru toate cele trei direcții ale programului vor fi disponibile de la începutul lunii aprilie pe site-ul oficial mbbfw.ro și vor rămâne deschise până în mai.

NEXT GENERATION este susținut de Mercedes-Benz, partener principal al proiectului, reafirmând astfel angajamentul brandului față de inovație, sustenabilitate și sprijinirea tinerelor talente.

