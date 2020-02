Instastyle: Winter essentials

Roșu, roșu și iar roșu

Dacă luna trecută am trecut în revistă ținutele de seară care se bazează pe roșu, acum este timpul să descoperi care sunt cele mai stylish alternative pentru a-l purta în continuare, mai ales dacă vrei să păstrezi cu tine atmosfera festivă a lui decembrie. Bref, fie că optezi pentru o capă ca cea purtată de @bat_gio, în care arată ca un spiriduș veritabil, un sacou roșu într-un styling à la @chiaraferragni sau te inspiră mixul casual-cool propus de @aminamuaddi, red is here to stay!

Knitwear

Jocul de texturi este esențial când vorbim despre tricotaje. @nisasuess, @louloudesaison, @erika_boldrin și @thora_valdimars sunt expertele în acest domeniu, așa că studiază cu atenție felul în care au integrat tricotajele lor preferate în ținute cât se poate de actuale.

Efectul Teddy Bear

@aylin_joenig, @carodaur, @chiaraferragni sau @thefashionguitar îți prezintă cele mai pufoase și călduroase opțiuni de paltoane Teddy bear, antidotul perfect pentru frig. Preferata noastră rămâne varianta din pluș de la Max Mara!

Foto: Instagram

